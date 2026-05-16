Pet stvari koje ne biste trebali govoriti djeci: Štete im više nego što mislite

Nijedan roditelj nije savršen. Svi ponekad kažemo nešto što bismo kasnije željeli povući, no ključ je u tome da osvijestimo moć koju naše riječi imaju

Riječi imaju golemu moć: mogu graditi, tješiti i ohrabriti, ali isto tako mogu povrijediti, stvoriti pritisak i narušiti samopouzdanje. U svakodnevnoj komunikaciji s djecom, roditelji se često oslanjaju na fraze koje su i sami slušali u djetinjstvu, ne razmišljajući o njihovom dubljem utjecaju. Iako izgovorene s najboljom namjerom, neke od tih uobičajenih izjava mogu učiniti više štete nego koristi, oblikujući djetetov unutarnji glas na negativan način.

Stručnjaci za dječju psihologiju upozoravaju da način na koji razgovaramo s djecom izravno utječe na njihov emocionalni razvoj, sliku o sebi i odnos prema izazovima. Promišljenim odabirom riječi možemo potaknuti otpornost, unutarnju motivaciju i zdravu komunikaciju. U nastavku donosimo pet uobičajenih fraza koje biste trebali izbjegavati te savjete stručnjaka o tome što reći umjesto njih.

'Bravo!'

Iako se čini kao savršen način za ohrabrenje, generičke pohvale poput "Bravo!", "Super ti to ide" ili "Pametna djevojčica" mogu biti kontraproduktivne. Psihologinja Jenn Berman, autorica vodiča za odgoj sretne i samopouzdane djece, objašnjava da takve izjave čine dijete ovisnim o potvrdi roditelja umjesto da razvija vlastitu, unutarnju motivaciju. Istraživanja pokazuju da prekomjerne i neprecizne pohvale postavljaju nerealna očekivanja i s vremenom mogu čak smanjiti djetetovo samopouzdanje.

Umjesto toga, budite specifični. Pohvalu sačuvajte za trenutke kada je doista zaslužena i jasno opišite što vam se svidjelo. Umjesto "Super utakmica", recite: "Oduševilo me kako si primijetio slobodnog suigrača i dodao mu loptu. To je bio sjajan timski potez." Na taj način djetetu dajete do znanja da primjećujete njegov trud i konkretne vještine, što potiče osjećaj ponosa i kompetencije.

'Dobro si, nije ti ništa'

Kada dijete padne i rasplače se, instinktivna reakcija mnogih roditelja je umirivanje frazom "Dobro si" ili "Nije to ništa strašno". Međutim, takve riječi mogu učiniti da se dijete osjeća još gore. "Vaše dijete plače zato što nije dobro", ističe dr. Berman. Odbacivanjem njegovih osjećaja šaljete poruku da su njegove emocije nevažne ili pogrešne. Cilj roditelja trebao bi biti pomoći djetetu da razumije i obradi svoje osjećaje, a ne da ih ignorira.

Pružite djetetu utjehu i potvrdite ono što osjeća. Zagrlite ga i recite nešto poput: "Vidim da te to uplašilo" ili "To je bio baš gadan pad". Pokažite empatiju i dajte mu do znanja da ste tu za njega. Nakon toga ga možete upitati treba li mu flaster ili poljubac, čime mu vraćate osjećaj kontrole nad situacijom.

'Vježbom do savršenstva'

Ova poznata uzrečica, iako dobronamjerna, može stvoriti ogroman pritisak na dijete da mora pobijediti ili biti najbolje u svemu. Joel Fish, psiholog i autor knjiga o roditeljstvu u sportu, objašnjava da ova fraza šalje poruku kako su pogreške dokaz nedovoljnog truda. To kod djeteta može stvoriti strah od neuspjeha i smanjiti užitak u samoj aktivnosti.

Umjesto fokusa na nedostižno savršenstvo, potaknite dijete da se trudi kako bi napredovalo i osjećalo se ponosno na svoj napredak. Važniji je proces učenja i usavršavanja vještina od konačnog rezultata. Recite, primjerice: "Nastavi vježbati sviranje klavira kako bi naučio svirati onu pjesmu koju toliko voliš." Time se naglašava intrinzična vrijednost truda, a ne samo pobjeda.

Pexels

'Zašto ne možeš biti kao xy?'

Uspoređivanje djeteta s drugima, osobito s braćom i sestrama, jedan je od najštetnijih obrazaca u komunikaciji. Rečenice poput ove neizbježno potiču suparništvo, ljubomoru i osjećaj manje vrijednosti. Dijete koje se neprestano uspoređuje s "boljim" bratom ili sestrom može razviti nisko samopouzdanje i osjećaj da nikada nije dovoljno dobro. S druge strane, dijete koje se hvali također je pod pritiskom da održi taj status, što stvara nezdravu dinamiku u obitelji.

Fokusirajte se na individualne kvalitete i ponašanje svakog djeteta. Umjesto usporedbi, razgovarajte o konkretnom problemu ili ponašanju. Dijete će početi donositi bolje odluke kada se osjeća bolje u vlastitoj koži i sigurno u svoju poziciju unutar obitelji, a ne kada ga se pokušava motivirati sramom.

'Ljutiš me!'

Prebacivanje odgovornosti za vlastite osjećaje na dijete suptilan je oblik manipulacije. Kada kažete "Ljutiš me" ili "Zbog tebe sam tužna", učite dijete da je ono krivo za vaše emocionalno stanje. To je ogroman teret za dijete i može izazvati osjećaj straha, krivnje i nemoći. U takvim situacijama dijete se može povući, postati prkosno ili se "zamrznuti" od straha.

Važno je da roditelji preuzmu odgovornost za svoje emocije. Umjesto da krivite dijete, modelirajte zdravo nošenje s osjećajima. Pokušajte reći: "Trenutno se osjećam jako ljuto i moram se smiriti. To je moj zadatak." Time učite dijete emocionalnoj regulaciji i gradite povjerenje, jasno dajući do znanja da odrasli moraju biti smireni i zreli dio odnosa.