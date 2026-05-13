Šljokice, oklopi i gola koža: Eurosong lookovi koji su zapalili internet

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga u Beču i ove je godine potvrdilo da je natjecanje, osim glazbenog, i prvorazredni modni događaj. Pozornica dvorane Wiener Stadthalle tijekom prve polufinalne večeri pretvorila se u pistu na kojoj su se izmjenjivale kreacije koje su, kao i svake godine, nalikovale na kolekciju diplomskih radova s akademija za modni dizajn. Od futurističkih oklopa do neo-gotičkog stila i etno elemenata, dizajneri su se natjecali u stvaranju trenutka koji će ostati zapamćen i dijeliti se na društvenim mrežama.

Jedan od najupečatljivijih futurističkih nastupa priredio je litavski predstavnik Lion Ceccah. Pojavio se u crnom odijelu oštrih ramena, no svu je pažnju privukla srebrna šminka na glavi i rukama, stvarajući dojam bića na granici između čovjeka i stroja. Ništa manje dojmljivi nisu bili ni gruzijski predstavnici Bzikebi, koji su nastupili u žuto-crnim kostimima, podsjećajući na Power Rangerse. Avangardni dojam upotpunila je predstavnica Crne Gore, Tamara Živković, u strukturiranom crnom korzetu i mrežastim čarapama.

Mnogi su inspiraciju potražili u prošlim desetljećima. San Marino su predstavljali Senhit i legendarni Boy George u blistavom izdanju koje je podsjećalo na klupsku scenu kasnih devedesetih. Poljska predstavnica odabrala je hrabriji pristup, pojavivši se u srebrnom korzetu koji je podsjećao na oklop, uparenom s crnom suknjom. Slično upečatljiva bila je i njemačka predstavnica Sarah Engels, čiji je zlatni triko posut šljokicama imitirao plamen, donoseći na scenu pravu vatrenu energiju.

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, oduševile su spojem modernog dizajna i tradicionalnih detalja. Njihove kostime, koje potpisuje dizajner Nicolas Diamane, krasili su gumbi u obliku njihovih tetovaža i tradicionalni hrvatski nakit. Posebno se istaknula bijela haljina jedne od članica, simbolizirajući snagu i ranjivost. Zanimljiv je bio i izbor predstavnika Moldavije Satoshija, čija je ležerna bejzbolska majica bila u oštrom kontrastu s plesačima u bogatoj narodnoj nošnji.