Haljina koja oduzima dah: 500 sati rada i 7 tisuća kristala za modni spektakl

Australska predstavnica na Eurosongu 2026. sve je oduševila prekrasnom haljinom i scenskim nastupom koji je prikazao pomrčinu

Australska pop zvijezda Delta Goodrem na pozornici Eurosonga 2026. otpjevala je baladu "Eclipse", no svu pažnju ukrala je njezina unikatna couture haljina, remek-djelo koje spaja mitologiju, nebesku simboliku i izvanrednu vještinu izrade, ostavljajući publiku bez daha.

Simbolika pomrčine utkana u tisuće kristala

Haljina od tila s iluzijom kože ukrašena je s otprilike sedam tisuća Swarovski kristala, a njezina je izrada trajala oko 500 sati. Djelo je sidnijske modne kuće Velani by Nicky, čija je dizajnerica Nicky Apostolopoulos htjela ispričati priču o pomrčini. "Dizajnirali smo pomrčinu koja štiti njezin srčani prostor, poput štita", objasnila je. Simbolika je jasna: zlatni detalji predstavljaju sunce, dok srebrni kristali mjesec. Kreacija je osmišljena da dočara ranjivost i snagu, crpeći inspiraciju iz božanske ženstvenosti i nebeskih motiva.

Kako bi se postigao potpuni dojam, dizajnerica je u projekt uključila suradnika Emmanuela Tsakirisa iz kuće House of Emmanuele, koji je izradio upečatljivi središnji dio. Poznat kao "Heartspace Burst" ili "Eksplozija srčanog prostora", ovaj detalj postao je epicentar haljine. Njegova izrada trajala je sedam dana, a sastoji se od 222 Swarovski kristala pričvršćena s ukupno 888 ručno postavljenih držača.

"Moja namjera bila je stvoriti komad koji se doima kao živa, pulsirajuća čakra u središtu njezina tijela, zračeći snagu, ljubav i svjetlost", izjavio je Tsakiris, opisavši svoju kreaciju kao "modernu relikviju za božicu u pokretu".

Spektakl na bečkoj pozornici

Na samom nastupu, haljina je zaživjela u punom sjaju. Delta je izvedbu započela unutar konstrukcije mjeseca. Nakon prvog refrena, prošetala je pistom do zlatnog klavira. Vrhunac je bio trenutak kada se popela na klavir, iz kojeg se podigla platforma, uzdižući je visoko u zrak. Iza nje, grafika sunca upotpunila je prizor pomrčine, stvarajući moćnu završnu sliku koja je izazvala ovacije.

S obzirom na zahtjevan raspored, haljina je morala biti iznimno izdržljiva.

"Morala je biti nosiva. Nije rađena samo za jednu priliku",[naglasila je Apostolopoulos za AussieVision. Goodrem ju je nosila ukupno osam puta tijekom proba i nastupa. To je zahtijevalo i elemente kostimografije; neki od najvećih kristala morali su biti dodatno učvršćeni, prvo lijepljenjem, a zatim i ručnim šivanjem.