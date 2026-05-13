Ako ste propustili: Pogledajte nastup Leleka koji ih je odveo u finale Eurosonga

Skupina Lelek sinoć je u bečkoj Areni Wiener Stadthalle izborila prolazak u finale Eurosonga 2026.

Reakcije na nastup hrvatskih predstavnica na Eurosongu 2026. u Beču, grupe Lelek, ne prestaju! Njihovom izvedbom moćne pjesme "Andromeda" oduševljeni su i publika i gledatelji pred malim ekranima, a i kritičari koji se slažu da je nastup bio odličan.

Lelek je na bečku pozornicu stao treći po redu, a haljine djevojaka i specijalni efekti oko njih nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Društvene mreže gore od komentara na "lebdeću" pjevačicu, koja je sve ostavila bez daha.

Članice sastava Lelek, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, nisu krile oduševljenje kada su čule da prolaze u finale. Pogledajte još jednom njihov nastup!

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 2026. nastupilo je 17 izvođača, od kojih se 15 natjecalo za prolaz u finale. Italija i Njemačka, kao i Francuska te Ujedinjeno Kraljevstvo, imaju izravan prolazak u finale. Osim Leleka, u finale su prošli i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Drugo polufinale u četvrtak, 14. svibnja, a veliko finale u subotu, 16. svibnja.