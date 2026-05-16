Nitko kao Zagrepčanke: Ni kiša ih nije spriječila da se dotjeraju i prošeću po špici

Subotnja špica u Zagrebu ni ove kišne svibanjske subote nije izgubila svoj status modne piste na otvorenom. Dosadni Fotograf je ekskluzivno za Žena.hr uhvatio najbolje odjevne kombinacije. Iako je padala kiša, ona nije spriječila Zagrepčanke da se dotjeraju i prošeću centrom glavnom grada. A kiša? Ona je samo promijenila modne detalje. Umjesto lanenih kompleta i otvorenih sandala, centrom su dominirali elegantni baloneri i trendi kožne jakne. Kišobrani su postali modni dodatak, a ne nužno zlo.

Na zagrebačkoj špici posebno su se isticale žene koje su spojile praktičnost i estetiku. Nosile su široke traperice podignutih nogavica, mokasinke i tenisice od kože koje bez problema podnose mokre ulice Donjeg grada. Uz njih su se kombinirale velike sunčane naočale, iako sunca gotovo da nije bilo, jer pravi stil ne ovisi o vremenu. Posebnu pažnju privlačile su monokromatske kombinacije. Crna i bijela ponovno su potvrdile status vječnih favorita, ali se među prolaznicama moglo vidjeti i mnogo pastelnih tonova, dok su neke hrabro unijele dašak proljeća u veselim bojama i neizostavnoj bijeloj.

I muškarci su ove subote pratili ritam gradske mode, no pažnju su ipak tradicionalno ukrale žene. Špica je ponovno pokazala da Zagreb ima specifičan modni identitet koji ne može pokvariti ni kiša.