Viralna mozgalica otkriva koliko si inteligentna od 1 do Marina: Riješi zadatak i testiraj svoj um

Redovito bavljenje mozgalicama donosi brojne prednosti za kognitivno zdravlje. One nisu samo način da se testira postojeća inteligencija, već i alat za njezino jačanje

Društvene mreže svakodnevno nas zasipaju zagonetkama koje testiraju našu inteligenciju. Iako ih često smatramo zabavom, one su zapravo i pokazatelj kognitivnih sposobnosti. Način na koji pristupamo rješavanju ovih izazova, bilo da se radi o brojevima ili riječima, može otkriti naše snage u logičkom zaključivanju i jezičnoj preciznosti.

Jedna od mozgalica koja je nedavno postala viralna izaziva korisnike da prepoznaju skriveni obrazac. Zadatak je istovremeno matematički i lingvistički i za njegovo rješavanje ne moraš imati IQ 160 kao Marina Kapov, glavna junakinja nove Voyo Original serije.

Zagonetka

Veći sam od pet, ali manji od 15. Osim s jedan i samim sobom, djeljiv sam samo s tri. Koji sam broj?

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Rješenje

Mnogi će ishitreno ponuditi odgovor šest ili 12, jer su oba broja djeljiva s tri i nalaze se u zadanom rasponu. Ipak, ključ rješenja skriven je u jednoj riječi: "samo". Ta riječ sužava izbor i eliminira brojeve koji imaju više djelitelja. Broj šest je djeljiv s jedan, dva, tri i šest, dok je dvanaest djeljiv s jedan, dva, tri, četiri, šest i dvanaest. Jedini broj koji zadovoljava sve uvjete je devet, jer su njegovi djelitelji isključivo jedan, tri i devet. Sposobnost da se uoči ključna riječ i shvati njezin utjecaj na rješenje odlika je osoba s izraženom verbalnom inteligencijom i osjećajem za detalje.

Stručnjaci ističu da rješavanje zagonetki potiče kreativno i kritičko razmišljanje, jača veze između moždanih stanica, te poboljšava pamćenje i koncentraciju. U svijetu konzultantskih tvrtki, ovakvi zadaci koriste se kako bi se procijenila sposobnost kandidata da strukturirano pristupi problemu i razmišlja pod pritiskom. Stoga, sljedeći put kada naiđete na viralnu mozgalicu, ne promatrajte je samo kao razbibrigu. Shvatite je kao priliku za mentalni trening, vježbu koja vaš um čini oštrijim, bržim i prilagodljivijim - baš kao što je Marinin.

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