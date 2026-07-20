Tko je Marina Kapov? Crvena kosa, životinjski uzorak, troje djece i genijalan um

Pametna, kaotična, britka i potpuno svoja - genijalna Marina ruši predrasude i postaje dokaz da je sve moguće pa i od čistačice postati pomagačica detektivima

Na prvi pogled Marina Kapov ne odskače od drugih. Samohrana je majka troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, svakodnevno balansira između obiteljskih obveza, računa i kaosa koji prati odgoj djece. No iza sasvim običnog života krije se izvanredan um – Marina ima kvocijent inteligencije od čak 160, zbog čega svijet promatra na potpuno drukčiji način. Upravo je ona glavna junakinja nove domaće serije 'IQ 160', prvog hrvatskog Voyo Originala, koju tumači glumica Dajana Čuljak.

RTL

Sve počinje kada Marina sasvim slučajno riješi složen kriminalistički slučaj koji ni iskusni policijski istražitelji nisu uspjeli razriješiti. Njezina iznimna sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih činjenica, fotografsko pamćenje i nevjerojatna moć zapažanja privuku pozornost policije, pa ubrzo postaje konzultantica u istragama. Tako započinje partnerstvo s inspektorom Tomislavom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš, discipliniranim istražiteljem koji se u svemu oslanja na pravila i proceduru.

Voyo

No Marina nije tipična televizijska genijalka. Njezina inteligencija ne čini je hladnom ni nedodirljivom. Naprotiv, ona je impulzivna, duhovita, sarkastična i često govori upravo ono što misli, bez uljepšavanja. Dok drugi tek pokušavaju shvatiti što se događa, njezin mozak već je nekoliko koraka ispred, zbog čega ponekad djeluje nepredvidivo, ali upravo to njezin lik čini toliko zabavnim. Glumica Dajana Čuljak opisala ju je kao "tornado koji se ne zaustavlja", osobu čija energija i brzina razmišljanja ne dopuštaju ni njoj ni ljudima oko nje da predahnu.

Maja Bota Strbe za RTL

Iako je riječ o kriminalističkoj seriji, 'IQ 160' nije samo priča o rješavanju zločina. Velik dio radnje posvećen je Marininu privatnom životu, odnosu s djecom i svakodnevnim izazovima samohranog roditeljstva. Upravo taj spoj humora, obiteljskih situacija i napetih istraga razlikuje seriju od klasičnih kriminalističkih naslova te glavnoj junakinji daje toplinu i ljudskost.

Lik Marine Kapov nastao je prema svjetski uspješnom francuskom serijalu 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koji je nakon premijere 2021. godine postao veliki televizijski hit i dobio brojne međunarodne adaptacije. Hrvatska verzija zadržava osnovnu ideju – genijalna žena koja razmišlja drukčije od svih oko sebe pomaže policiji u rješavanju zločina – ali priču prilagođava domaćem okruženju i hrvatskim likovima.

Maja Bota Strbe za RTL

Marina Kapov zato nije samo još jedna televizijska detektivka. Ona je žena koja dokazuje da se izniman talent može skrivati ondje gdje ga nitko ne očekuje. Pametna, kaotična, britka i potpuno svoja, lako ruši predrasude o tome kako bi trebala izgledati osoba s genijalnim umom. Upravo zbog te kombinacije inteligencije, humora i životne nesavršenosti mnogi predviđaju da bi mogla postati jedna od najzanimljivijih domaćih televizijskih junakinja posljednjih godina.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!