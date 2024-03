Superhrana: Ovih 5 namirnica mogu usporiti starenje

Starenje je prirodan proces i nešto čemu se zapravo trebamo veseliti. Naravno, to nije lako jer godine mogu donijeti neke zdravstvene probleme, a posebno je važno brinuti o prehrani te zdravlju – i tjelesnom i psihičkom. Bez obzira koliko imaš godina, ostani okružena dragim ljudima, ali i pronađi vrijeme za sebe, idi u šetnju i upiši neki sport i po mogućnosti jedi uravnoteženo. Kako piše portal Eat This, Not That stručnjaci čak tvrde da određene namirnice mogu usporiti starenje jer sadrže odgovarajuće hranjive tvari poput antioksidansa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoga bi ih svi trebali uključiti u prehranu, a posebice žene starije od četrdeset. Ako nisi do tad, to je desetljeće života pravo vrijeme za uvođenje zdravih navika koje će ti se (dugoročno) isplatiti. Osim toga, većina žena upravo u četrdesetima prolazi kroz hormonalne promjene i perimenopauzu pa je i zbog tog dobro pripaziti na prehranu.

Prouči našu listu namirnica koje usporuju starenje i uvrsti ih na jelovnik.