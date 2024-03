Superhrana: Ovih 5 namirnica mogu usporiti starenje

Starenje je prirodan proces i nešto čemu se zapravo trebamo veseliti. Naravno, to nije lako jer godine mogu donijeti neke zdravstvene probleme, a posebno je važno brinuti o prehrani te zdravlju – i tjelesnom i psihičkom. Bez obzira koliko imaš godina, ostani okružena dragim ljudima, ali i pronađi vrijeme za sebe, idi u šetnju i upiši neki sport i po mogućnosti jedi uravnoteženo. Kako piše portal Eat This, Not That stručnjaci čak tvrde da određene namirnice mogu usporiti starenje jer sadrže odgovarajuće hranjive tvari poput antioksidansa.

Stoga bi ih svi trebali uključiti u prehranu, a posebice žene starije od četrdeset. Ako nisi do tad, to je desetljeće života pravo vrijeme za uvođenje zdravih navika koje će ti se (dugoročno) isplatiti. Osim toga, većina žena upravo u četrdesetima prolazi kroz hormonalne promjene i perimenopauzu pa je i zbog tog dobro pripaziti na prehranu.

Prouči našu listu namirnica koje usporuju starenje i uvrsti ih na jelovnik.

Borovnice

Borovnice su prepune antioksidansa koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala – dva glavna čimbenika starenja, piše isti izvor. Uz to, konzumacija borovnica može pozitivno utjecati na zdravlje mozga odnosno usporiti kognitivno starenje. Drugim riječima, redovito jedenje zdravih bobica može smanjiti rizik od demencije stoga neka ti ovo voće bude saveznik u sporijem starenju.

Foto: Pexels

Badem

Bademi su sjajan zdravi zalogaj. Bogati su vitaminom E, antioksidansom koji podupire zdravlje kože te pospješuje oporavak i regeneraciju kože. Razlog više zašto bi se trebala okrenuti bademima: studija objavljena u časopisu Phytotherapy Research otkrila je da su žene koje su u postmenopauzi redovito jele bademe primijetile manje bora na licu. Istina ili ne, vrijedi pokušati!

Šipak

Šipak možda voliš u čaju, no on zaista ima prednosti. Ovo voće bogato je antioksidansima zvanim polifenoli, koji pomažu u zaštiti kože od UV oštećenja, smanjuju upale i potiču proizvodnju kolagena. To dovodi do boljeg izgleda i elastičnosti kože stoga barem vizualno može 'skinuti' godine. Savjetujemo ti da se okreneš svježem soku od šipka, čajevima ili svježim plodovima.

Brusnice

Brusnica je ''supernamirnica''! Otkriveno da ova superhrana usporava starenje. Brusnice su pune biljnih spojeva koji mogu usporiti starenje, posebno kognitivno. Svakodnevno konzumiranje brusnica tijekom tri mjeseca može poboljšati pamćenje i neuronske funkcije, a uz tom, obiluju vitaminom C – hranjivom tvari koja pomaže u borbi protiv učinaka slobodnih radikala na starenje kože.

Rajčice

Rajčice volimo u salatama, juhama i drugim jelima, no možda ćemo ih sad voljeti trunku više. One sadrže antioksidans likopen, koji se bori protiv slobodnih radikala koji dolaze starenjem. Likopen može sniziti kolesterol, poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sustava te smanjiti rizik od srčanih oboljenja. Često konzumiranje rajčica može pomoći i tvojoj koži stoga ih uvrsti na jelovnik.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU?