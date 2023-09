Jedni je vole, drugi izbjegavaju: 6 stvari koje se događaju tijelu jedeš li slaninu

Slanina – ukusan i zdrav zalogaj ili prerađevina puna masti? Mišljenja oko slanine podijeljena su i neki je obožavaju i bez problema je jedu i ujutro i navečer. Drugima pak nije 'napeta' jer im je premasna i radije biraju lagane šunke. No koja strana pobjeđuje? Istina je da novija istraživanja pokazuju da mesne prerađevine, u koje spada i slanina, dolaze s zasićenim mastima i konzervansima, i to je štetno. No, konzumira li se umjereno, stručnjaci kažu ne bi trebala imati problema.

S druge strane, svakodnevno konzumiranje slanine moglo bi biti štetno jer prosječna kriška ima oko 110 kalorija, 10 grama masti, 3,8 grama zasićenih masti, gotovo četiri grama proteina i nešto natrija.

Naravno, treba razlikovati kupovnu od domaće slanine koju obožavaju starije generacije i koja je sigurno zdravija opcija. Ako si obožavateljica ovog nareska, moglo bi te zanimati koje ti prednosti, ali i mane slanina ostavlja po zdravlje. Sve ih je izdvojio portal Eat This, Not That.

Nećemo ti reći bi li je ili ne bi trebala jesti (odluka je na tebi), već ćemo ti iznijeti šest stvari koje se događaju jedeš li slaninu. Krenimo!

