Izgleda kao mozak jer je savršena hrana za mozak: Znate li o kojoj je namirnici riječ?

Orah, plod čija jezgra nevjerojatno podsjeća na ljudski mozak, odavno se smatra simbolom intelekta. Ta sličnost nije slučajnost. Znanost potvrđuje da je ova namirnica izvanredna hrana za kognitivne funkcije i cjelokupno zdravlje

Orasi su prava nutritivna riznica. Bogati su alfa-linolenskom kiselinom (ALA), biljnim oblikom omega-3 masnih kiselina ključnih za zdravlje srca. Redovita konzumacija može smanjiti razinu lošeg (LDL) kolesterola i ublažiti upale. Osim zdravih masti, odličan su izvor proteina, vlakana, vitamina E i B te minerala poput magnezija. Sadrže dvostruko više antioksidansa od drugih orašastih plodova, što ih čini moćnim saveznikom u borbi protiv oštećenja stanica.

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Posebno je fascinantan utjecaj oraha na mozak. Studija objavljena u časopisu Food & Function pokazala je da doručak s orasima može poboljšati kognitivne funkcije mladih odraslih osoba tijekom dana. Istraživači sa Sveučilišta u Readingu utvrdili su da je samo 50 grama oraha s jogurtom dovelo do bržeg vremena reakcije i boljih rezultata na testovima pamćenja. Profesorica Claire Williams, voditeljica istraživanja, istaknula je: "Ova studija jača argumente za orahe kao hranu za mozak. Posebno je uzbudljivo što tako jednostavan dodatak prehrani može mjerljivo utjecati na performanse." Vjeruje se da je za ove učinke zaslužna kombinacija omega-3 masnih kiselina, proteina i polifenola.

Berba, sušenje i čuvanje za cijelu godinu

Jesen je idealno vrijeme za opskrbu orasima. Berba traje od kraja kolovoza do studenog, a pravi trenutak je kada zelena ljuska, klapina, počne pucati i plodovi padaju. Važno ih je brzo pokupiti s vlažne zemlje kako bi se izbjegla plijesan. Nakon sakupljanja, ključno je sušenje na prozračnom i sjenovitom mjestu. Zbog visokog udjela ulja, orasi su skloni užegnuću ako se ne čuvaju ispravno. Najbolje ih je skladištiti u ljusci, u mrežastim vrećama na hladnom i suhom mjestu, gdje ostaju svježi do tri godine. Očišćene jezgre treba čuvati u hermetički zatvorenim posudama. U hladnjaku će izdržati šest mjeseci, a u zamrzivaču do godinu dana.

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Od orehnjače do pesta - svestranost u kuhinji

Svestranost oraha u kuhinji je neupitna. Nezaobilazan su sastojak tradicionalnih slastica poput orehnjače, gdje daju bogatstvo okusa. No, njihova primjena nadilazi slatka jela. Grubo sjeckani orasi izvrstan su dodatak salatama, posebice onima s ciklom ili sirom. Mogu se umiješati u umake za tjesteninu poput pesta ili koristiti kao hrskava korica za pečenu ribu. Od mladih, zelenih plodova tradicionalno se priprema cijenjeni liker, orahovac.

Bilo da ih jedete sirove kao međuobrok ili koristite u pripremi jela, orasi su jednostavan i ukusan način za ulaganje u zdravlje, posebice srca i mozga.

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