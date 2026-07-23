Ana Marija Hajduk stvara jedinstvene torbe od papira: 'Žene koje ih nose znaju što žele'

Na prvi pogled teško je povjerovati da torba može biti izrađena od papira, no upravo je to zaštitni znak domaćeg brenda AMD Dizajn. Ana Marija Hajduk iz Novog Marofa već niz godina ručno izrađuje unikatne modele koji spajaju kreativnost, funkcionalnost i originalan dizajn

Ana Marija Hajduk, 35-godišnjakinja iz Novog Marofa pokraj Varaždina, po struci je vizualna menadžerica, a izvan svog primarnog posla stoji iza brenda AMD Dizajn. Sve je počelo sasvim slučajno kada je na fotografiji ugledala torbu izrađenu od papira. Znatiželja ju je potaknula da istraži tehniku izrade, a hobi je s vremenom prerastao u prepoznatljiv brend unikatnih torbi od plastificiranog papira i drva.

Svaki model izrađuje ručno, posebnom tehnikom zaštite, pletenja i šivanja papira, a za jednu torbu potrebno je i više od 30 sati rada. Inspiraciju pronalazi u svakodnevici i željama svojih klijentica, a upravo su originalnost i mogućnost personalizacije razlog zbog kojeg su njezine torbe osvojile brojne ljubiteljice domaćeg dizajna. Posebnu pozornost privukla je i torbica sa šahovnicom, koja je nastala kao znak podrške Vatrenima te bi, kako kaže, jednog dana rado postala prepoznatljiv hrvatski suvenir.

Kako je nastala ideja da torbe izrađujete upravo od plastificiranog papira, materijala koji rijetko povezujemo s modom?

Nisam ja bila ta koja je odabrala materijal, on je odabrao mene. Ni ja nisam znala od čega je napravljena torba koja me prije nekoliko godina privukla te je tako krenuo moj proces istraživanja i izrade. I tako su nastale prave modne torbe.

Za izradu jedne torbe potrebno vam je i više od 30 sati rada. Što vas motivira da svaki komad izrađujete ručno, unatoč tako zahtjevnom i dugotrajnom procesu?

Motivacija je znatiželja kako će na kraju finalno izgledat ta torba. Jednostavno me vuče želja da je izradim čim prije, pogotovo kad imam novu ideju ili model u glavi. Čar je u tome da je sve u ruci, a ne industrijska masovna izrada bez obzira na zahtjevan i dug proces,to se tad vise cijeni.

Vaše su torbe postale prepoznatljive po originalnosti. Što mislite da žene najviše privlači – neobičan materijal, činjenica da je svaka torba unikat ili mogućnost personalizacije?

Vjerujem da ih najviše privlači to sto su drugačije od ponude na tržištu, to što su unikat. Uz naravno mogućnost personalizacije sto ih čini još dodatno posebnim pogotovo ako žena voli nešto što nemaju svi drugi.

Koliko vaše klijentice sudjeluju u procesu stvaranja? Događa li se da upravo njihove ideje budu inspiracija za neke nove modele?

Klijentice sugeriraju svoje želje, boje, kombinacije, veličine te tako zajednički kreiramo torbu po narudžbi. Većina ideja i sugestija je moja, no naravno da su dobro došli njihovi prijedlozi.

Velik interes izazvala je i torbica sa šahovnicom, nastala kao podrška Vatrenima na Svjetskom prvenstvu, koja lako može postati i originalan hrvatski suvenir. Je li to jedan od vaših omiljenih modela?

Definitivno jedan od omiljenih zbog drveta s bočnih strana. Interes i zanimanje za nju je bio jako velik, pozitivan i baš sam posebno sretna i ponosna zbog toga. Bila bi mi čast da postane hrvatski suvenir.

Od prvih pokušaja do prvog gotovog modela bilo je prošlo gotovo osam godina. Koji vam je trenutak bio najveća potvrda da AMD Dizajn može postati prepoznatljiv i uspješan brend?

Najveća potvrda su mi upravo narudžbe i pozitivne reakcije. Neke žene posjeduju nekoliko mojih torba ili su kupljene kao poklon za nekog bližnjeg. I kada ne prodajem nego samo objavim neke radove/slike ili način izrade mnogo je pozitivnih reakcija i podrške koje me guraju dalje i znak su da ipak treba ustrajati i ne odustat od takvog proizvoda. Inače, iako je fokus na torbama izrađujem i nakit od papira koji je dio moje ponude kad prodajem ili izlažem na sajmovima.

Postoji uzrečica koja glasi: 'Reci mi kakvu torbu nosiš, pa ću ti reći tko si.' Kako biste opisali ženu koja nosi AMD Dizajn torbu?

Za svoje klijentice, odnosno žene koje nose moje torbe volim reći da su žene koje znaju sto žele. Samopouzdana, odvažna, hrabra, uspješna to je žena koja nosi AMD Dizajn torbu.

Nosi li neka poznata osoba vaše torbe? Postoji li neka poznata osoba ili influencerica koju biste voljeli vidjeti s jednom od svojih torbi? Tko bi, po vašem mišljenju, najbolje utjelovio filozofiju vašeg brenda?

Nekoliko influencerica posjeduje moju torbu. Fokus mi je da torbu posjeduju osobe koje će je stvarno nositi jer to žele, vole i jer torba ističu njihovu osobnost. Kod poznatih ili Influencera je to danas dosta teško jer većina reklamira ono sto ni same ne koriste ili nije dio njih. Moje torbe nisu za svakoga i to se vidi i prepoznaje jer ih biraju osobe drugačijeg stila i načina života. One su vedre, veselog duha, drugačije i posebne te ne vole bit kopija ili rob trendovima već da su uvijek svoje. Ima nekih koje i sama pratim i voljela bi da jednog dana nose mojih ruku djelo.

Koji su vam najveći planovi i snovi za AMD Dizajn? Razmišljate li o izlasku na međunarodno tržište, novim suradnjama ili možda proširenju kolekcije na neke druge modne dodatke?

Trenutačno mi se svašta događa u mom u privatnom životu, očekujem uskoro curicu. Postoji mogućnost i preseljenja u drugu državu pa samim time i proširivanja na drugo tržište kao i mogućnost raznih suradnji. Snovi su uvijek prisutni no ne želim pretjerivat, dovoljno da i dalje imam potražnju i da se brend ne ugasi.

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