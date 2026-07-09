Venera ulazi u djevicu: Velike ljubavne promjene za 4 znaka, a jedan postaje magnet za ljubav

Ljubavni odnosi ulaze u mirniju, ali vrlo značajnu fazu jer se mijenja način na koji pokazujemo osjećaje i biramo partnere. Astrolozi otkrivaju što ovaj period donosi svakom horoskopskom znaku - od novih romansi do važnih životnih odluka

Nakon četiri tjedna boravka u znaku raskošnog i dramatičnog lava, Venera, planet ljubavi, ljepote i novca, 9. srpnja ulazi u znak prizemljene i analitične djevice. Ovaj tranzit, koji će trajati sve do 6. kolovoza, donosi značajan preokret u energiji. Umjesto velikih gesta i vatrene strasti, u prvi plan dolaze promišljenost, briga i ljubav iskazana kroz djela. Energija se smiruje, a odnosi se počinju promatrati kroz prizmu praktičnosti i stvarnosti. Ljubavni jezik postaje "čin služenja", gdje se naklonost pokazuje kroz pomoć u svakodnevnim obvezama i posvećivanje pažnje detaljima. Ovo je, prema astrolozima, razdoblje za poboljšanje, popravljanje i građenje čvršćih temelja, kako u ljubavi tako i u financijama.

Ovan

Za ovnove, ovaj tranzit premješta fokus na svakodnevni život, posao i zdravstvene navike. Strastveni impulsi ustupaju mjesto potrebi za redom i strpljenjem. U vezama ćete cijeniti partnera koji pokazuje brigu kroz konkretne poteze, a ne samo prazna obećanja. Izbjegavajte nagle reakcije i pažljivije slušajte. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti ili upoznati zanimljivu osobu na radnom mjestu ili u teretani. Privlačit će vas pouzdanost i organiziranost.

Bik

Kao zemljani znak kojim vlada Venera, bikovi će se osjećati ugodno tijekom ovog tranzita. Praktična energija djevice donosi vam osjećaj sigurnosti i emocionalnog mira. Romantika cvjeta prirodno, a kreativne ideje dobivaju na važnosti. Ovo je idealno razdoblje za jačanje obiteljskih veza ili planiranje zajedničke budućnosti s partnerom. Slobodni bikovi mogli bi upoznati nekoga tko dijeli njihove vrijednosti i s kim mogu graditi stabilan odnos. Ljubav je mirna, ali duboka i iskrena.

Blizanci

Venera u djevici aktivira vaše polje doma, obitelji i emocionalnih temelja, stvarajući određenu napetost. Vaša potreba za kretanjem i komunikacijom sudara se sa željom za redom i sigurnošću. Obiteljske obveze mogle bi privremeno zasjeniti romantiku. U odnosima ćete tražiti dublju povezanost i iskrenost, jer vam površni razgovori više neće biti dovoljni. Harmoničan obiteljski život postići ćete timskim radom i rješavanjem starih nesuglasica.

Rak

Za rakove, ovaj tranzit donosi olakšanje u komunikaciji. Vaše riječi postaju vaša najveća snaga, a razgovori produbljuju emocionalnu intimnost. Ovo je izuzetno povoljno razdoblje za pomirenja, jačanje povjerenja i rješavanje nesporazuma s partnerom. Osjećat ćete se ugodnije izražavajući svoje potrebe. Slobodni rakovi mogli bi otkriti da se nova ljubav razvija iz postojećeg prijateljstva. Mreža poznanstava otvara uzbudljive prilike.

Lav

Nakon što Venera napusti vaš znak, romantična energija postaje smirenija, ali i iskrenija. Površnu privlačnost zamjenjuje istinska naklonost. Fokus se seli na financije, osobne vrijednosti i osjećaj vlastite vrijednosti. Iako će vam možda nedostajati uzbuđenje proteklog razdoblja, ovo je prilika da stvorite stabilnost. Zajedničko financijsko planiranje može ojačati vašu vezu. Ovo je vrijeme kada se ljubav dokazuje praktičnim i pouzdanim odlukama.

Djevica

S Venerom u vlastitom znaku, vi ste u središtu pozornosti. Vaš prirodni šarm i privlačnost sada su pojačani, što vas čini magnetom za druge. Ovo je vaše najromantičnije razdoblje u godini. Slobodne djevice mogle bi upoznati nekoga tko je u potpunosti kompatibilan s njihovim idealima, dok parovi ponovno otkrivaju emocionalnu bliskost. Mogući su napredak u karijeri i priznanja. Iskoristite ovo vrijeme za rad na sebi, ali pripazite na sklonost pretjeranoj samokritici.

Vaga

Budući da Venera vlada vašim znakom, ovaj tranzit u djevici, vašem polju skrivenog i podsvjesnog, donosi potrebu za introspekcijom. Ljubav postaje tiša i povučenija. Stare emocije mogu isplivati na površinu, a iscjeljenje postaje važnije od započinjanja nečeg novog. Ovo nije vrijeme za javno pokazivanje osjećaja, već za slušanje unutarnjeg glasa. Strpljenje i razumijevanje ojačat će postojeće veze. Izbjegavajte nepotrebno trošenje na luksuzne stvari.

Škorpion

Za škorpione, prijateljstva i društveni krugovi postaju izvor romantičnih prilika. Neko prijateljstvo moglo bi neočekivano prerasti u nešto više. Zajednički snovi i ciljevi jačaju partnerske odnose, a timski rad donosi izvrsne rezultate na svim poljima. Privlačit će vas osobe koje su iskrene i pouzdane, a ne one koje nude dramu. Ovo je razdoblje u kojem ćete procijeniti energetsku ravnotežu u svojim odnosima i shvatiti što doista želite.

Strijelac

Vaša karijera i javni imidž dolaze u prvi plan, što zahtijeva pronalaženje ravnoteže između poslovnih obaveza i privatnog života. Partnerova podrška bit će ključna za vaše samopouzdanje na poslu. Zauzeti strijelci mogli bi se suočiti s razgovorima o zajedničkoj budućnosti, što će od vas zahtijevati jasne odluke. Vaš profesionalni ugled značajno raste. Slobodni bi mogli biti prezauzeti poslom za ljubav, no podrška partnera može donijeti i napredak u karijeri.

Jarac

Kao i biku, i vama ovaj tranzit izuzetno odgovara. Venera u srodnom zemljanom znaku donosi osjećaj da se vaš trud u ljubavi napokon isplatio. Odnosi postaju jednostavniji, a komunikacija iskrenija. Ovo je vrijeme za učenje novih vještina u vezama i dublje povezivanje s emocijama. Putovanja i zajednički duhovni interesi produbljuju odnose. Slobodni jarčevi mogli bi upoznati nekoga tijekom putovanja ili obrazovanja, osobu koja im donosi stabilnost.

Vodenjak

Ovaj tranzit donosi dubinu i intenzitet u vaše odnose. Povjerenje postaje temelj romantike, a emocionalna povezanost jača. U postojećim vezama, financijska transparentnost i zajedničko planiranje mogu ojačati brak ili partnerstvo. Privlačit će vas misterij i duboki razgovori. Za slobodne, ovo je vrijeme kada mogu privući srodnu dušu, ali važno je izbjegavati rizične situacije ili osobe koje unose dramu. Strateško planiranje donosi uspjeh.

Ribe

Za vas, Venera u suprotnom znaku djevice stavlja partnerske odnose u središte zbivanja. Ovo je svojevrsna "provjera realnosti" koja vas tjera da skinete ružičaste naočale i sagledate veze onakvima kakve zaista jesu. Posvećenost i predanost sada se čine lakšima nego ikad prije. Ovo je odlično razdoblje za zaruke, vjenčanja ili podizanje veze na višu razinu. Poslovna partnerstva također cvjetaju, a zajedničke financije se značajno poboljšavaju.

Kolektivna energija tijekom ovog tranzita potiče stabilnost, odgovornost i smislen napredak. Umjesto dramatičnih preokreta, uspjeh dolazi kroz dosljednost, pažljivo planiranje i obraćanje pažnje na detalje. Odnosi izgrađeni na povjerenju jačaju, financijska disciplina stvara trajnu sigurnost, a karijere napreduju zahvaljujući predanosti i stalnom usavršavanju.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!