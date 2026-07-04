Ljubavni horoskop za drugu polovicu 2026.: Koga čeka harmonija, a koga karmičke lekcije i novi počeci

Druga polovica 2026. godine bit će, bez sumnje, razdoblje intenzivnog emocionalnog rasta. Dok će neki znakovi uživati u plodovima kozmičke naklonosti, drugi će prolaziti kroz nužne transformacije

Druga polovica 2026. godine donosi dramatične kozmičke promjene koje će intenzivno utjecati na ljubavni život svih horoskopskih znakova. Ulazak raskošnog Jupitera u znak lava krajem lipnja postavlja scenu za strastvene romanse i val novog samopouzdanja. No, istovremeni boravak strogog Saturna u ovnu donosi i velika iskušenja. Dok će jedni jahati na valu optimizma, drugi će se suočiti s karmičkim lekcijama koje će testirati same temelje njihovih odnosa.

Znakovi s najviše sreće u ljubavi

Lav

Apsolutni pobjednici druge polovice godine. Ulaskom Jupitera, planeta sreće, u njihov znak krajem lipnja, lavovi postaju neodoljivi magnet za ljubav i pozitivne prilike. Njihova karizma i samopouzdanje bit će na vrhuncu, privlačeći obožavatelje sa svih strana. Neće morati tražiti ljubav, ona će pronaći njih. Ovo je idealno vrijeme za početak nove, strastvene romanse koja ima stvaran potencijal prerasti u nešto ozbiljno i dugotrajno.

Strijelac

Nakon izazovnog početka godine, od ljeta im se otvaraju vrata sreće. Astrolozi ističu da će im u ljubavi sve ići lakše, a odnosi će se značajno produbiti. Jupiterov utjecaj donosi im prilike za romantična putovanja i smislene razgovore o budućnosti. Shvatit će da ljubav i sloboda mogu ići ruku pod ruku, što će im omogućiti da se prepuste vezi koja podržava njihovu neovisnost, ali nudi i prijeko potrebnu emocionalnu sigurnost.

Bik

Za bikove, ovo je razdoblje u kojem ljubav donosi prijeko potrebni mir i sigurnost. Zvijezde ih potiču da se otvore i pokažu svoju ranjivu stranu, što će ojačati postojeće veze. Slobodni pripadnici znaka imaju veliku priliku upoznati osobu s kojom će sve teći prirodno i bez drame, gradeći odnos temeljen na dubokom povjerenju i uzajamnom poštovanju. Fokus je na stvaranju čvrstih temelja za sretnu budućnost.

Koga čekaju bolni prekidi i karmičke lekcije

Ovan

Iako imaju potencijal za sretne početke, istovremeno su pod velikim pritiskom. Ulazak Saturna, planeta karme, u njihov znak donosi test zrelosti. Veze koje ne podržavaju njihov osobni rast postat će teret, a one koje su dugo bile "na aparatima" suočit će se s konačnim rezom. Saturn ne tolerira površnost, stoga će mnogi odnosi biti na testu "biti ili ne biti". Ovo je vrijeme za donošenje teških, ali nužnih odluka koje će im dugoročno osloboditi put prema autentičnijim odnosima.

Vaga

Vage će osjetiti snažan potres u partnerskim odnosima. Tranzit Saturna i Neptuna pogađa njihovu kuću partnerstva, tjerajući ih da skinu ružičaste naočale i suoče se sa stvarnošću. Mnoge vage shvatit će da su predugo održavale lažnu harmoniju po cijenu vlastite sreće. Vrhunac se očekuje na jesen, kada bi potisnuti problemi mogli isplivati i dovesti do konačnih odluka o prekidu veze koja ih više ne ispunjava.

Škorpion

Škorpioni će se morati suočiti sa svojom "sjenom" i priznati vlastitu ulogu u disfunkcionalnim odnosima. Retrogradna Venera u njihovom znaku od listopada donosi na površinu stare rane i neriješene sukobe. Ako u vezi postoji narušeno povjerenje ili igre moći, ovo razdoblje donosi suočavanje koje može završiti bolnim, ali oslobađajućim prekidom. Za njih ljubav ili postaje dublja ili nestaje - više nema prostora za kompromise.