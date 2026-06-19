Astrologinja Irena Dumančić Baranja otkriva kakvo će nam biti ljeto i što Vatrene čeka u Americi

Irena je jedna od najpoznatijih domaćih astrologinja koja godinama privlači pažnju svojim astrološkim analizama i predviđanjima. U razgovoru otkriva zašto vjeruje da ništa u životu nije slučajno te donosi svoja predviđanja do kraja godine, a pojedinim znakovima najavljuje i dramatične životne promjene

Irena Dumančić Baranja jedna je od onih žena koja se odvažila svoj životni put u jednom trenutku okrenuti u sasvim novom smjeru. Nakon završenog studija socijalnog rada te studija prava, radila je kao odvjetnica, no tijekom formalnog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu nije pronalazila odgovore na pitanja koja su je najviše zanimala - naime, ona o metafizici i duhovnosti. Upravo je to potaknulo njezino paralelno istraživanje različitih duhovnih disciplina, uz stalnu znatiželju o tome što se krije “s one druge strane vela”. Danas je jedna od najpoznatijih domaćih astrologinja čija predviđanja na društvenim mrežama prati više od 22 tisuće ljudi. U razgovoru za Žena.hr odškrinula je vrata u fascinantni svijet duhovnosti i astrologije, podijelila dio svoje inspirativne životne priče, ali također otkrila i zanimljive prognoze o tome što možemo očekivati do kraja ove godine.

Koje ste edukacije prošli da biste postali astrolog i je li to nešto što ste vidjeli u svojoj natalnoj karti?

U jednom trenutku otkrila sam astrologiju i upisala školu astrologije. Edukaciju sam završila kod Igora Ognjenovića, a trajala je oko četiri godine. Je li to nešto što sam vidjela u svojoj natalnoj karti? I jest - i nije. Moja natalna karta je prilično kompleksna, ali tek sam u školi osjetila pravu ljubav prema astrologiji i shvatila da mi to prirodno ide. Moj učitelj je često, kad bi trebalo odraditi neke zadatke koje on nije stigao, te zadatke davao upravo meni. Po tome sam shvatila da imam smisla za astrologiju i da je to put kojim želim ići.

Čini li vam se da raste interes za astrologiju i tko najviše traži vaše savjete i predviđanja? Koja pitanja vam klijenti najčešće postavljaju?

Za astrologiju postoji jako veliki interes koji će s vremenom rasti sve više. Moj radni dan nekad traje po 10 do 12 sati, kontinuirano imam konzultacije i jako puno klijenata. Moji klijenti su doslovce svi. Dakle, od nekakvih prosječnih, normalnih ljudi do bogataša, ljudi svih statusa, svih zanimanja, s estrade, a dolazi i jako puno poslovnih ljudi. Svi koji su zaradili velike novce traže usluge i savjete astrologa, tako da mogu reći da nema tu nekakvog posebnog dijela društva koji traži usluge astrologa, doista ih traže mnogi. Ali ono što mogu reći je da su ipak većina klijentica žene: 60 posto su žene, 40 posto su muškarci.

Privatni album

Pitanja koja mi moji klijenti najčešće postavljaju su ona ljubavne tematike. Ljubav, nekako, uvijek probudi najviše interesa. No ono po što ljudi prvo dolaze njihova je natalna karta. To je općenita slika njihove osobnosti - pokazuje mane, vrline, izazove i prednosti te osobe. Unutar toga radimo i analize onoga što će se događati u sljedećim godinama. Dakle, prvo ljudi dolaze pregledati svoju kartu i analizu. Vrlo česta su ljubavna pitanja, a zatim novac i financije.

Koja vas je astrološka prognoza tijekom karijere posebno iznenadila?

Nema astrologijske prognoze koja me posebno iznenadila, zato što profesionalno radim ovaj posao već 15. godinu. To je svaki dan po tri do četiri nova čovjeka u mom životu, dakle nema te priče, nema tog događaja za koji još nisam čula. Mislim da me nekako više ništa ne može iznenaditi. Sve što je ljudski nije mi strano, zaista sam se naslušala svakakvih priča.

U kakvoj se astrološkoj godini nalazimo i koji će astrološki događaji obilježiti 2026.?

Ove godine posebno nas je obilježio prijelaz Urana u znak blizanaca, što donosi širenje komunikacije, nove tehnologije i rast znanosti, posebno u području elektronike. Dolazi nam i prijelaz Jupitera u lava. Jupiter je najsretnija planeta, a lav je vrlo snažan astrološki znak koji vlada "kraljevstvom" životinja.

To znači da u ovom razdoblju možemo očekivati veću vidljivost, veću popularnost, rast medija i javnih nastupa. Jupiter u lavu otvara vrata velikim scenama, medijima, društvenim mrežama i daje nam samopouzdanje da se pokažemo, da budemo vidljivi i da više ne skrivamo tko smo i što smo. Ovo je period kada možemo naći kolektivnu inspiraciju da se hrabro pokažemo pred drugima.

Koje znakove očekuju najveće životne promjene do kraja godine?

Najveće životne promjene očekuju fiksne znakove - to su bik, lav, škorpion i vodenjak. Pluton se trenutačno nalazi u vodenjaku, a to je planet najveće transformacije i promjene - nakon njega ništa više nije isto. Zbog toga će fiksni znakovi, a posebno oni koji su rođeni na samom početku tih znakova, doživjeti možda i potpunu promjenu svog životnog smjera.

Kakvo će s astrološkog gledišta biti ljeto pred nama?

Ljeto koje je pred nama obilježit će puno zabave, druženja, hobija i igara, upravo zbog tog prelaska Jupitera u znak lava. No moramo uzeti u obzir da ćemo tijekom ljeta imati i retrogradni Merkur u raku. To obično donosi zbrke, zastoje i nesporazume. Svi koji prate astrologiju znaju da u razdoblju retrogradnog Merkura dolazi do raznih zapleta i raspleta.

Naravno, postoje astrološki "lijekovi" koji mogu ublažiti negativne utjecaje retrogradnog Merkura. No, s obzirom na to da je ovaj put Merkur retrogradan u raku, to znači da će se ovo ljeto rješavati i mnoga obiteljska pitanja, neke neriješene obiteljske karme i stvari koje do sada u obitelji možda nisu bile razriješene.

Koje će horoskopske znakove najviše iznenaditi ljubavna zbivanja u drugoj polovici godine?

Ljubavna zbivanja će ove godine najviše iznenaditi zračne horoskopske znakove: blizance, vage i vodenjake. To je zbog Urana koji donosi nagle, neočekivane preokrete i munjevita događanja. Dakle, oni koji su rođeni u zračnim znakovima mogu očekivati najviše ljubavnih pitanja i iznenađenja.

Kako prepoznati da smo u vezi koja nam astrološki ne odgovara?

Svaka osoba koja nam astrologijski ne odgovara može se prepoznati pomoću nečega što se zove usporedna astrološka analiza ili sinastrija. U toj analizi uspoređuju se planete jedne osobe s planetima druge osobe, kako bi se vidjelo odgovaraju li jedno drugome astrološki ili ne.

Jesu li srodne duše 'zapisane u zvijezdama'?

Također, iz takve usporedne sinastrijske analize, posebno drakonskih i natalnih karata, može se vidjeti jesu li dvije osobe srodne duše, ili su twin flame, ili jesu li možda u nekoj kozmičkoj vezi. Drugim riječima, iz ovih analiza možemo saznati jesu li u duhovnoj vezi i kakvoj točno, kao i imaju li među sobom neku karmičku lekciju koju trebaju razriješiti.

Koji horoskopski znakovi mogu očekivati najveće financijske promjene ove godine?

Najveće financijske promjene ove godine mogu očekivati lavovi, vage, strijelci, ovnovi i blizanci - i to u pozitivnom smislu, jer će im financije biti stvarno dobre. A one znakove koji bi mogli imati financijske izazove neću spominjati - da ne budu tužni.

Kako prepoznati pravi astrološki trenutak za promjenu posla ili pokretanje biznisa?

Računanje pravog astrološkog trenutka za promjenu posla, pokretanje vlastitog biznisa, vjenčanje ili bilo koji važan životni događaj zove se elekciona astrologija. To je grana astrologije koja se bavi izračunavanjem idealnog trenutka za započinjanje nečega - bilo da se radi o sklapanju braka, pokretanju novog posla ili nekoj drugoj važnoj promjeni. Ukratko, astrolog može izračunati kad je povoljan astrološki trenutak. Svi smo mi dio makrokozmosa i dobro je da kada radimo nešto važno, budemo pozitivno usklađeni s planetarnim energijama.

Kako će Hrvatska proći na Svjetskom prvenstvu u nogometu?

Što se tiče Svjetskog nogometnog prvenstva, predviđam da Hrvatska neće proći onako uspješno kao što je bilo u Kataru 2022. godine. Dakle, ne očekujem isti nivo uspjeha. Ali ne damo se - i navijamo!