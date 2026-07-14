Tjedni financijski horoskop: Zvijezde traže oprez i pregled starih računa

Tjedan nas podsjeća da uspješne financijske odluke proizlaze iz strpljenja, a ne žurnosti. Fokus na pregledu proračuna, podmirenju dugova i procjeni dugoročnih ciljeva, umjesto na potrazi za brzom zaradom, donijet će potrebnu stabilnost

Tjedan od 13. do 19. srpnja donosi financijsku atmosferu koja zahtijeva smirenost, dobru organizaciju i jasnu procjenu vrijednosti. Pod utjecajem retrogradnog Merkura u raku, u fokus se vraćaju teme doma, obiteljskih financija, starih dugova i nedovršenih pregovora. Ovo nije razdoblje za ishitrene poteze. Mlađak u raku 14. srpnja otvara novi financijski ciklus vezan uz sigurnost, ali tek nakon što se raščiste stare teme.

Ovan

Novac je ovog tjedna vezan uz dom i obitelj. U fokusu su teme najamnine i kredita, pa je vrijeme da presložite kućni budžet. Poslovno, Venera u djevici nagrađuje bolju organizaciju i preciznost. Savjetuje se izbjegavanje rizičnih investicija i vrlo pažljiv pregled svih financijskih dokumenata.

Bik

Financijska situacija se postupno stabilizira. Novac se pokreće kroz komunikaciju i prodaju, a moguć je povratak pregovora koji nije dao rezultat. Venera podržava kreativne projekte. Novac se ne skriva u riziku, već u dobro oblikovanom znanju. Svakako se oduprite impulzivnim kupovinama.

Blizanci

Ovo je vaš važan financijski tjedan. Retrogradni Merkur u polju zarade vraća teme naplate, honorara i starih klijenata. Ako ste ranije nešto nudili preskromno, sada je vrijeme za korekciju. Zbog mogućih primamljivih, ali nepotpunih ponuda, savjetuje se dodatan oprez prije konačnog potpisivanja.

Rak

Ovaj tjedan otvara novi osobni i financijski ciklus. Mlađak u vašem znaku donosi priliku za novi početak, no Merkur traži da preispitate stare odluke. Jasnije vidite koliko vrijedi vaš rad. Zbog naglašenih emocija, izbjegavajte impulzivno trošenje i fokusirajte se na nužne troškove.

Lav

Financijska slika gradi se iza scene, kao priprema za aktivno razdoblje. Prije velikog poteza provjerite troškove, stare obveze i neraščišćene poslovne odnose. Venera u polju novca donosi praktičnu lekciju: vrijedite više kada svoj rad počnete precizno mjeriti. Tjedan je dobar za reviziju cjenika.

Djevica

Imate konkretnu financijsku prednost. Venera u vašem znaku pojačava dojam stručnosti, pouzdanosti i kvalitete. Prilike se otvaraju kroz poslovne krugove, timove i stare suradnike. Moguća je manja financijska nagrada za dobro obavljen posao, a osjećaj financijskog pritiska polako popušta.

Vaga

Tjedan aktivira vašu karijeru. Mlađak u raku otvara novi profesionalni ciklus, a retrogradni Merkur vraća razgovore koji nisu dobili konačan oblik. Pažljivo čitajte ponude i provjerite uvjete prije preuzimanja veće odgovornosti. Zbog mogućeg pritiska da donesete brzu odluku, odgodite veća ulaganja.

Škorpion

Financijske prilike vežu se uz širenje: inozemstvo, edukacije i online rad. Može se vratiti plan koji je bio odgođen. Ipak, potreban je oprez u zajedničkim financijama i kreditima. Ne ulazite u financijske obveze bez jasne računice. Dobar plan i trezven razgovor štite vas više od bilo čijeg obećanja.

Strijelac

U fokusu su teme zajedničkog novca, kredita i poreza. Retrogradni Merkur traži da ponovno provjerite sve brojke. Venera u polju karijere donosi profesionalnu pažnju i klijente koji cijene preciznost. Vaš poslovni ugled sada vrijedi više od brzog dojma. Financijska situacija je promjenjiva.

Jarac

Financijski napredujete kroz klijente, partnere i ugovore. Mlađak u raku otvara novi ciklus u polju suradnji, a Merkur vraća ponudu ili dogovor koji nije zaključen. Vrijeme je za ponovno čitanje uvjeta i otvoren razgovor o novcu. Ubrzan radni ritam zahtijeva postavljanje jasnih granica.

Vodenjak

Naglasak je na poslu, obvezama i učinkovitosti. Mlađak u raku otvara novi poslovni ciklus, dok Merkur pokazuje gdje sustav ne radi dobro. Kreativni i digitalni kanali otvaraju nove smjerove zarade, no ideje trebaju konkretan plan. Dobar je period za pažljivu analizu i praktična rješenja.

Ribe

Novac se pokreće kroz kreativnost, osobne projekte i sve što nosi vaš autorski pečat. Može se vratiti stara ideja ili klijent, no važno je inspiraciju povezati s konkretnom cijenom. Financijska neizvjesnost može stvoriti zbunjenost, stoga odgodite veće kupnje i vjerujte činjenicama.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!