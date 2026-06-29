Počeo je retrogradni Merkur u raku: Ovi znakovi će osjetiti najveći udar

Ovaj retrogradni Merkur shvatite kao poziv svemira da zastanete, udahnete i preispitate ono što je doista važno. To je vrijeme za odmor, refleksiju i završavanje starih priča kako biste napravili mjesta za nove

Planet komunikacije Merkur započinje svoj zloglasni retrogradni hod 29. lipnja 2026. godine, ovog puta u osjetljivom vodenom znaku raka. Mnogima omiljeni izgovor za kašnjenje i tehničke probleme trajat će sve do 23. srpnja, no njegov utjecaj bit će daleko od uobičajenog. Umjesto fokusa na pokvarene laptope i nesporazume u prometu, ovaj retrogradni ciklus gura nas u duboke vode emocija, prošlosti i obiteljskih veza. Pripremite se za intenzivno razdoblje introspekcije, jer sjećanja koja smo mislili da su zaboravljena sada se vraćaju s razlogom.

Povratak u prošlost

Kada Merkur putuje unatrag kroz raka, znak koji vlada domom, obitelji i unutarnjom sigurnošću, naša komunikacija postaje obojena osjećajima. Riječi mogu imati veću težinu, a šutnja može odjekivati glasnije od bilo koje rasprave. Astrolozi upozoravaju da bi potisnuti osjećaji i neriješeni obiteljski odnosi mogli isplivati na površinu. Ovo nije vrijeme za započinjanje novih projekata ili potpisivanje važnih ugovora, već za refleksiju i rješavanje starih problema. Razdoblje "sjene", koje počinje već 13. lipnja, dat će nam prve naznake priča koje će se razvijati, dok će se potpuna jasnoća i raspleti dogoditi tek nakon sedmog kolovoza, kada Merkur konačno napusti svoju sjenu.

Tko treba biti posebno oprezan?

Iako će svi osjetiti ovaj tranzit, četiri znaka naći će se u epicentru zbivanja. Rakovi, budući da se Merkur kreće retrogradno kroz njihov znak, doživjet će najdublje osobne i emocionalne transformacije. Za njih je ovo prilika za ponovno otkrivanje sebe. Nasuprot njima, jarčevi će se suočiti s velikim izazovima u partnerskim i poslovnim odnosima, gdje će se preispitivati stari dogovori i temelji veza. Kardinalni znakovi ovan i vaga također će biti pod snažnim utjecajem; Ovnovi će se baviti pitanjima doma i obitelji, dok će vage osjetiti pritisak na polju karijere i javnog života. Blizanci i djevice, kojima Merkur vlada, osjetit će pojačani kaos u komunikaciji i svakodnevnim planovima.

Što retrogradni Merkur donosi vašem znaku

Ovan

Nostalgija će vas snažno povući unatrag. Mogući su susreti s prijateljima iz djetinjstva i obitelji koju dugo niste vidjeli. Iskoristite priliku da oživite stare obiteljske recepte ili pronađete davno izgubljene dragocjenosti.

Bik

Vaša uobičajena postojanost bit će na kušnji. Odluke koje ste donijeli prošlog mjeseca sada se čine kao daleka prošlost. Iako će vaša okolina biti iznenađena promjenama vaših stavova, ključ uspjeha leži u slušanju vlastite intuicije.

Blizanci

Financije i materijalna sigurnost bit će u fokusu. Astrolozi često savjetuju izbjegavanje velikih kupnji jer postoji rizik da stvari neće funkcionirati kako je oglašeno. Moguće je ponovno pregovaranje o ugovoru s klijentom ili poslodavcem.

Rak

Vi ste zvijezda ovog astrološkog događaja! Iako može biti iscrpljujuće, ovo je izvanredan trenutak da ponovno otkrijete nešto što bi moglo promijeniti tijek vašeg života. Susret s osobom iz prošlosti mogao bi djelovati kao putovanje kroz vrijeme.

Lav

Ovaj tranzit mogao bi vas odvesti na duboko duhovno putovanje. Snovi će vam biti posebno živopisni, a unutarnji glas jači nego ikad. Ovo je snažno razdoblje za ponovno povezivanje s dijelom sebe za koji ste mislili da je izgubljen.

Djevica

Vaš društveni život mogao bi proći test. Saznat ćete tko su vam pravi prijatelji, a tko samo glumi. Propustili ste starog prijatelja? Sada je idealno vrijeme da se ponovno povežete i podsjetite zašto ste uživali u njegovu društvu.

Vaga

Promjene se događaju na vašoj javnoj sceni. Možda ćete oživjeti stari projekt i predstaviti ga novoj publici ili obnoviti suradnju s nekim iz prošlosti. Vaš šarm pomoći će vam da se izvučete iz svake neugodne situacije.

Škorpion

Prevođenje vaših ideja u jasan govor bit će izazovno, no kada konačno kažete što treba, mogli biste doživjeti veliki filozofski proboj. Vrijeme provedeno izvan uobičajenog okruženja donijet će vam svježu perspektivu.

Strijelac

Retrogradni Merkur u osjetljivom raku traži od vas da budete jasniji oko granica u odnosima. To ne znači da se trebate odreći opraštanja, već da budete iskreni o tome tko ima pristup vašim tajnama, novčaniku i idejama.

Jarac

Shvatit ćete s kim se istinski povezujete na razini koja nadilazi riječi. Stara svađa u partnerskom odnosu mogla bi se ponovno pojaviti, ali ovaj put s mogućnošću konačnog rješenja jer se pojavljuju novi detalji.

Vodenjak

Činit će vam se kao da na svaki email dobivate automatski odgovor "izvan ureda". Možda je vrijeme da se i vi malo odmaknete od posla. Usporite, odmorite se i, ako baš morate raditi, vratite se nekom starom projektu.

Ribe

Pripremite se za pravi vrtuljak u ljubavnom životu. Bivši partner mogao bi vam odjednom postati privlačan na novi način, a postojeće veze bit će na testu. Na kraju, vaši odnosi mogu postati samo jači zbog toga.