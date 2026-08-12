Sve Ronaldove žene: Ljubio je Irinu Shayk i Paris Hilton, a Georgina ga je osvojila na prvi pogled

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo 11. kolovoza 2026. u Cascaisu u Portugalu oženio je svoju dugogodišnju partnericu, španjolsku manekenku i influencericu Georginu Rodríguez. Vjenčanje je održano u privatnosti, a prisustvovalo mu je i njihovo petero djece. Time je Ronaldo okrunio desetogodišnju vezu koja je započela 2016. godine. Prije Georgine imao je niz ljubavnih veza, od kojih su neke trajale svega nekoliko mjeseci, a jedna gotovo pet godina.

Ronaldo ima petero djece. Najstarijeg sina, Cristiana Juniora (rođen 2010.), odgajao je sam, a identitet njegove majke nikada nije otkrio. Blizance Evu Mariju i Matea (2017.) rodila je surogat-majka. S Georginom ima kćeri Alanu Martinu (studeni 2017.) i Bellu Esmeraldu (travanj 2022.). Među ženama s kojima su ga mediji povezivali nalaze se i brazilska bivša manekenka i modna savjetnica Jordana Jardel, portugalska manekenka i voditeljica Merche Romero te velška zvijezda Big Brothera i poduzetnica Imogen Thomas.

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