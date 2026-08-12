Pomrčina Sunca stiže u Hrvatsku: Gdje i kako vidjeti prizor koji se ne propušta

Uz pravilnu pripremu i poštivanje sigurnosnih uputa, zalazak Sunca 12. kolovoza 2026. ostat će urezan u sjećanje kao prizor tihe i moćne ljepote prirode

U srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, zalazak Sunca nad Hrvatskom pretvorit će se u nesvakidašnji astronomski događaj. Nebeska mehanika priredit će nam djelomičnu pomrčinu Sunca, fenomen koji će biti vidljiv iz svih krajeva zemlje, nudeći prizor vatrene lopte koja polako poprima oblik srpa. Ovaj ples Mjeseca i Sunca bit će prvi takve magnitude vidljiv iz Europe nakon dugo vremena, a za Hrvatsku predstavlja jedinstvenu priliku za promatranje rijetke nebeske pojave u sam smiraj dana.

Iako će potpuna pomrčina, onaj najdramatičniji trenutak kada dan postane noć, biti vidljiva samo iz uskog pojasa koji se proteže preko Grenlanda, Islanda i Španjolske, stanovnici Hrvatske svjedočit će iznimno dubokoj djelomičnoj fazi. No, uspjeh promatranja ovisit će o tri ključna faktora: odabiru prave lokacije, točnom vremenu i, najvažnije od svega, beskompromisnoj brizi za sigurnost očiju.

Najbolje pozornice za promatranje

Vidljivost pomrčine neće biti jednaka u cijeloj zemlji. Pravilo je jednostavno: što ste zapadnije, to će Mjesec prekriti veći dio Sunčevog diska. Apsolutni pobjednici u tom pogledu bit će Istra i Kvarner. Primjerice, stanovnici Umaga moći će vidjeti kako Mjesec zaklanja impresivnih 81 posto Sunčevog diska, dok će u Rijeci taj postotak iznositi gotovo 80 posto. Zagreb i Karlovac također će uživati u spektaklu s prekrivenošću od oko 71 posto. S druge strane, kako se pomičemo prema jugu i istoku, prizor će biti nešto skromniji. Zadar će vidjeti 63 posto, Split oko 42 posto, dok će na krajnjem jugu, u Dubrovniku, biti prekriveno tek oko 29 posto Sunca.

Vrijeme je drugi ključni element. Pomrčina će započeti u večernjim satima, otprilike između 19:24 i 19:30 sati, ovisno o lokaciji. U Zagrebu prvi kontakt Mjeseca i Sunca dogodit će se u 19:25, u Rijeci u 19:27, a u Splitu u 19:29. Međutim, postoji jedna važna specifičnost: Sunce će zaći prije nego što pomrčina dosegne svoj maksimum. To znači da ćemo promatrati samo ulaznu fazu pomrčine, ali upravo to stvara priliku za nevjerojatno fotogenične prizore Sunčevog srpa koji tone u horizont.

Za uspješno promatranje ključno je pronaći lokaciju s potpuno čistim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom horizontu. Idealna mjesta su planinski vrhovi, poput Učke, obala mora ili obale jezera, daleko od zgrada, drveća i bilo kakvih drugih prepreka. Iako statistika o naoblaci u kolovozu ide na ruku promatračima, osobito na obali, podaci ukazuju na to da Zadar i Split imaju statistički najveće šanse za vedro nebo.

Sigurnost prije svega: Kako zaštititi vid

Astronomi i liječnici ne mogu dovoljno naglasiti: izravno gledanje u Sunce, čak i kada je djelomično prekriveno, iznimno je opasno i može prouzročiti trajno oštećenje vida, pa čak i sljepoću. Mrežnica oka nema receptore za bol, stoga osoba neće ni osjetiti da se događa oštećenje. Zbog toga je korištenje odgovarajuće zaštite apsolutno nužno tijekom cijelog trajanja promatranja.

Obične sunčane naočale, bez obzira na to koliko su tamne, ne pružaju nikakvu zaštitu. Isto vrijedi i za improvizirane filtere poput začađenog stakla, CD-a, rendgenskih snimki ili folija. Jedini siguran način za izravno promatranje su certificirane naočale za pomrčinu koje zadovoljavaju međunarodni standard sigurnosti ISO 12312-2. Alternativa može biti i staklo za zavarivanje s oznakom gustoće 14 ili višom. Prije svake upotrebe potrebno je pažljivo provjeriti ima li na filteru bilo kakvih oštećenja ili ogrebotina.

Ako nemate specijaliziranu opremu, postoji nekoliko sigurnih neizravnih metoda promatranja. Najjednostavnija je metoda projekcije. Dovoljno je uzeti dva komada kartona. Na jednome probušite malu, urednu rupicu promjera nekoliko milimetara. Zatim, okrenuti leđima Suncu, držite taj karton tako da sunčeva svjetlost prolazi kroz rupicu i projicira sliku Sunca na drugi karton koji služi kao ekran. Što je udaljenost između dva kartona veća, slika će biti veća. Sličan efekt može se postići i promatranjem sjena ispod krošnje drveta, gdje će se kroz rupice među lišćem na tlu formirati deseci malih Sunčevih srpova.

Za one koji žele detaljniji pogled, moguće je sliku Sunca projicirati i pomoću dalekozora ili teleskopa, ali uz ogroman oprez. Optički instrument potrebno je fiksirati na stalak, a zatim, umjesto da se gleda kroz okular, iza njega se postavi bijeli papir na koji će se projicirati uvećana slika Sunca. Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne smije se gledati izravno kroz dalekozor ili teleskop koji nema poseban solarni filter postavljen na prednji dio objektiva.

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