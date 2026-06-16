Tjedni financijski horoskop: Jednom znaku stiže olakšanje, a drugi mora povući kočnicu

Ovo je tjedan u kojem promišljeni i pravovremeni potezi mogu donijeti dugoročnu korist, dok impulzivnost može dovesti do pogrešaka koje će se osjećati još mjesecima

Tjedan od 15. do 21. lipnja 2026. donosi razdoblje preispitivanja i donošenja odluka koje se više ne mogu odgađati. Kozmička energija pokreće događaje, a potezi koji su dugo bili na čekanju sada dolaze na naplatu. Dok Venera plovi kroz raskošnog lava, potičući nas na vidljivost i kreativno samoizražavanje, Sunčev ulazak u raka na dan ljetnog solsticija, 21. lipnja, prebacuje fokus na sigurnost i emocionalne temelje.

Ovan

Ovnovima ovaj tjedan donosi važnu financijsku lekciju o strpljenju. Iako ćete osjećati snažan impuls za djelovanjem, upravo bi brzopletost mogla biti vaš najveći neprijatelj. Mogući su neočekivani troškovi vezani uz dom ili obitelj, stoga pokušajte izbjegavati kupnju pod utjecajem emocija. Srijeda, 17. lipnja, vaš je najsretniji dan, kada Venera i Neptun pojačavaju vašu maštu. Iskoristite ga za predstavljanje strastvenog projekta ili plan koji se čini pomalo odvažnim, ali vas istinski ispunjava.

Bik

Bikovi ulaze u razdoblje u kojem mogu osjetiti financijsko olakšanje. Poslovne prilike koje ste dugo razvijali sada bi mogle početi donositi konkretne rezultate. Lipanj nagrađuje vašu urođenu razboritost, stoga je ovo idealan tjedan za pregled dugoročnih ulaganja. Vaš ključni dan je petak, 19. lipnja, kada iscjeljujući Kiron ulazi u vaš znak, naglašavajući teme podrške i sigurnosti. Shvatit ćete da ne morate sve nositi sami - zatražite pomoć ili prihvatite ponudu koju ste odgađali.

Blizanci

Blizancima novac ovog tjedna prolazi kroz ruke brže nego što bi željeli. Sitni troškovi i impulzivne kupnje mogli bi stvoriti rupu u budžetu, stoga budite posebno oprezni. S obzirom na to da vaš vladar Merkur krajem mjeseca kreće retrogradno, iskoristite ovaj tjedan za uvođenje reda. Najbolji dan vam je ponedjeljak, 15. lipnja, kada vas spoj Venere i Urana može izbaciti iz starih obrazaca. Očekujte iznenadne ideje o tome tko želite postati i iskoristite dan za hrabro umrežavanje.

Rak

Rakovi bi ovog tjedna mogli biti među sretnicima kada su financije u pitanju. Mnogima se otvara prilika za dodatnu zaradu ili isplatu novca koji dugo čekaju. Osjećat ćete snažnu potrebu za sigurnošću, pa ćete više razmišljati o štednji. Vaš sretan dan je nedjelja, 21. lipnja, kada Sunce na dan solsticija ulazi u vaš znak, započinjući vašu osobnu novu godinu. To je golem emocionalni reset, savršen za postavljanje namjera i važne razgovore o domu i obitelji.

Lav

Lavovima ovaj tjedan donosi iskušenja. Želja za uživanjem, luksuzom i nagradama za trud mogla bi biti veća od realnih mogućnosti. S Venerom u vašem znaku, vaš trud postaje vidljiviji, a poslovni rezultati mogu donijeti korist. Srijeda, 17. lipnja, postavlja vas u središte pozornosti. To je dan za lansiranje projekta, objavu važnih vijesti ili preuzimanje uloge za koju potajno znate da ste stvoreni. Ipak, pripazite na dinamiku moći u odnosima.

Djevica

Vaša poslovična disciplina ovog će tjedna biti na ozbiljnom testu. Iako druga polovica godine obećava financijski napredak, ovaj tjedan je ključan za postavljanje temelja. Vaša marljivost i posvećenost detaljima konačno mogu biti prepoznate. Vaš dan je ponedjeljak, 15. lipnja, kada iskra Venere i Urana osvjetljava vašu karijeru i svrhu. Slijedite iznenađujući trag ili iznesite ideju koja se čini previše smjelom čak i za vas.

Vaga

Vagama ovaj tjedan donosi izazove povezane s karijerom koji mogu utjecati na financije. Moguće su nesuglasice s nadređenima, stoga je vaša diplomacija ključna, ali ne smijete izgubiti vlastiti glas. Nedjelja, 21. lipnja, vaš je dan za akciju. Početak sezone raka unosi toplinu u vašu zonu karijere. Iskoristite taj dan za prijavu za posao, traženje povišice ili konačno preuzimanje titule koju ste dosad umanjivali. Brze odluke su bolje od prekomjernog analiziranja.

Škorpion

Škorpionima se savjetuje oprez i pažljivo planiranje. Nekoliko neočekivanih preokreta moglo bi opteretiti vaš budžet. Ovo nije vrijeme za lov na brzu zaradu, već za fokusiranje na dugoročni rast. Srijeda, 17. lipnja, mogla bi donijeti ponudu koja mijenja život - preseljenje, važan obrazovni korak ili istaknuta uloga. Ako vas to istinski širi kao osobu, prihvatite, ali provjerite jesu li odnosi moći čisti, a ne prisilni.

Strijelac

Pred strijelcima je dinamičan tjedan koji donosi prilike za širenje horizonta. Vaša sposobnost prilagodbe i optimizam mogu otvoriti vrata novim mogućnostima. Petak, 19. lipnja, vaš je sretan dan. Ulazak Kirona u bika usmjerava iscjeljenje prema vašem tijelu i rutinama. Tretirajte ovaj dan kao blagi reset za svoj raspored i financijske navike. Uložite u nešto što podržava vaše blagostanje i djelujte kao da ste već unaprijeđena verzija sebe.

Jarac

Jarcima lipanj donosi povoljne uvjete za rast kroz suradnje i važne dogovore. Ovaj tjedan je idealan za pregovore i sklapanje partnerstva. Netko iz vašeg okruženja mogao bi vam otvoriti važna vrata. Važno je da ostanete otvoreni. Petak, 19. lipnja, otvara nježno i obećavajuće poglavlje vezano uz radost i kreativnost. Dopustite si da prestanete tretirati ljubav i užitak kao nešto sporedno. Planirajte spoj ili posvetite vrijeme hobiju koji vas usrećuje.

Vodenjak

Vodenjacima tjedan donosi naglasak na komunikaciji i rješavanju eventualnih nesporazuma iz prošlosti. Iako se mogu pojaviti manje frustracije, krajem tjedna stiže val svježe energije. Financijski, ovo je period za preispitivanje odnosa prema novcu. Vaš sretan dan je nedjelja, 21. lipnja, kada ulazakom Sunca u raka osvjetljava vaše zdravlje i ravnotežu između posla i života. Sreća favorizira odbijanje jedne baveze i posvećivanje pažnje vlastitom tijelu.

Ribe

Ribama ovaj tjedan donosi potrebu za suočavanjem s financijskom realnošću. Postoji opasnost od idealiziranja situacije. Što ste realniji prema brojkama, to ćete lakše izbjeći probleme. Vaš dan za sjaj je nedjelja, 21. lipnja. Sezona raka aktivira vaš sektor zadovoljstva, kreativnosti i romantike, pretvarajući vas u magnet za ugodne slučajnosti. Provedite dan radeći ono što vas istinski inspirira, podijelite svoju umjetnost ili se prepustite bezbrižnoj zabavi.