Otkrivamo element koji svaki vrt pretvara u oazu mira, ne radi se samo o izgledu

Od lavande i slatkog graška do jasmina i kozje krvi, određene biljke mogu ispuniti vrtove mirisom tijekom cijelog ljeta, čineći vanjske prostore mirnijima, ugodnijima i privlačnijima

Kad vlasnici kuća razmišljaju o uređenju vrta, fokus se najčešće usmjerava na živopisno cvijeće, novi vanjski namještaj ili potpunu promjenu krajobraza. Ipak, jedan često zanemaren element ima najznačajniji utjecaj na cjelokupni doživljaj, pretvarajući običan prostor u mjesto za pamćenje.

Prema riječima jedne stručnjakinje za vrtlarstvo, element koji stvara najznačajniji dojam često je onaj koji se u potpunosti previdi: miris. Od lavande i slatkog graška do jasmina i kozje krvi, određene biljke mogu "ispuniti vrtove mirisom" tijekom cijelog ljeta, čineći vanjske prostore mirnijima, ugodnijima i privlačnijima.

Jo McGarry, stručnjakinja za vrtlarstvo, izjavila je kako mnogi vlasnici ulažu značajno vrijeme u planiranje vizualnog izgleda svog vrta, a rijetko razmišljaju o tome kako će on zapravo mirisati.

"Ljudi se prirodno usredotočuju na boju jer je to prva stvar koju primijete. No, neki od najpamtljivijih vrtova nisu nužno oni najšareniji ili najskuplji. To su oni u koje zakoračite i odmah osjetite predivan miris u zraku", objasnila je. "Miris ima moć u potpunosti promijeniti doživljaj prostora. Može učiniti vrt opuštajućim, privlačnijim i mjestom gdje zaista želite provoditi vrijeme."

Najbolje biljke za predivno mirisan vrt

Planiranje vrta koji će stimulirati sva osjetila postaje sve veći trend, a odabir pravih biljaka ključan je korak. Stručnjaci ističu nekoliko favorita koji jamče mirisno ljeto.

Lavanda

Kao neprikosnoveni favorit u mnogim vrtovima, lavanda je cijenjena zbog svoje prepoznatljive arome koja donosi dašak Mediterana, ali i izvanredne sposobnosti privlačenja pčela i drugih oprašivača. "Kad bi me netko pitao da preporučim jednu biljku zbog mirisa, lavanda bi bila pri samom vrhu popisa. Izgleda fantastično, relativno je jednostavna za održavanje, a u toplom ljetnom danu njezin se miris može proširiti cijelim vrtom", rekla je Jo.

Slatki grašak

Slatki grašak cijenjen je zbog svojih živopisnih cvjetova i jedinstvenog, slatkastog mirisa koji mnoge podsjeća na bezbrižne ljetne dane. "Miris slatkog graška ljude odmah podsjeti na ljeto. Sjajan je za sadnju u blizini terasa, prostora za sjedenje i staza, gdje zaista možete cijeniti njegovu aromu dok prolazite", savjetuje stručnjakinja.

Jasmin

Za one koji žele maksimalno iskoristiti svoj vrt i nakon zalaska sunca, jasmin je izvanredan izbor. Posebno se ističe zvjezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides), popularna penjačica cijenjena zbog svojih sjajnih, zimzelenih listova i intenzivno mirisnih bijelih cvjetova. Iako nosi ime jasmin, zapravo pripada drugom rodu, no njegov opojan miris opravdava popularnost. "Jasmin je jedan od mojih favorita jer njegov miris postaje posebno izražen kasnije tijekom dana. Postoji nešto predivno u sjedenju vani u toploj večeri i osjećanju te arome koju donosi povjetarac", ističe McGarry. Njegov se miris, s notama vanilije i citrusa, najviše osjeti u večernjim satima, što ga čini idealnim za prostore namijenjene opuštanju. Kao zimzelena penjačica, odličan je i za stvaranje zelenih paravana koji pružaju privatnost tijekom cijele godine.

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Kozja krv

Omiljeni vrtni klasik, kozja krv (orlovi nokti) poznata je po stvaranju slatke arome koja se može širiti iznenađujuće daleko, osobito u večernjim satima. "Mnogi će se sjetiti kozje krvi iz vrtova svog djetinjstva; ona nosi nostalgičan osjećaj. Također je fantastična penjačica, a njezin miris može učiniti da se vrt doima zrelim i punim karaktera", pojašnjava McGarry.

Jednostavna pogreška koju mnogi vrtlari čine

Iako je odabir mirisnih biljaka ključan, Jo ističe da je njihovo pozicioniranje jednako važno za postizanje željenog učinka. Često se događa da sav trud oko odabira padne u vodu zbog jedne jednostavne pogreške.

"Ljudi često nesvjesno sade svoje mirisne biljke u stražnji dio vrta i onda se pitaju zašto ih nikada zapravo ne primjećuju. Ako želite uživati u mirisu, pozicionirajte ih blizu terasa, prostora za sjedenje, ulaza ili staza - mjesta gdje prirodno provodite najviše vremena", dodala je.

Također je predložila sadnju mirisnih sorti blizu prozora koji se često otvaraju tijekom ljetnih mjeseci. "Jedan od najjednostavnijih trikova je postavljanje mirisnih biljaka ondje gdje povjetarac može unijeti miris u kuću. To ne zahtijeva nikakav dodatni napor, ali može učiniti i vaš vrt i vaš dom mnogo ugodnijima tijekom toplijih mjeseci."

Na kraju, Jo smatra da je miris često ono što razlikuje ugodan vrt od uistinu nezaboravnog. "Svi mi uživamo gledati lijepo cvijeće, ali miris stvara potpuno drugačije, višeslojno iskustvo. To je često ono čega se ljudi najviše sjećaju nakon posjeta nekom vrtu", dodaje. "Ne trebate ogroman prostor ni velik budžet. Čak i dodavanje jedne ili dvije mirisne biljke može stvoriti primjetnu razliku. Zato, ako tražite jednostavan način da poboljšate svoj vrt ovog ljeta, nemojte razmišljati samo o onome što želite vidjeti. Razmislite i o onome što želite osjetiti mirisom."