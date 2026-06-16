Haljina s resama kakvu nosi Zendaya bit će hit ljeta – našli smo slične modele

Zendayin madridski outfit spojio je glamur, filmsku simboliku i jedan od najefektnijih trendova sezone - rese. U njezinoj izvedbi crna haljina djeluje sofisticirano i moderno, pa je odlična inspiracija za ljetne izlaske, svečanosti i glamurozne večeri

Na promociji filma Spider-Man: Brand New Day u Madridu glumica je zablistala u crnoj haljini koja je na suptilan način odala počast svijetu Spider-Mana. Za ovu priliku Zendaya je nosila asimetričnu crnu haljinu bez naramenica s potpisom dizajnera Christiana Cowana iz kolekcije jesen/zima 2026. Model prati liniju tijela, a posebno se ističe dramatičnim resama koje haljini daju pokret, teksturu i efekt koji odmah privlači pogled.

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Iako je riječ o minimalističkoj crnoj haljini, detalji su ti koji čine razliku. Rese su raspoređene tako da suptilno prizivaju motiv paukove mreže, što je savršen primjer takozvanog 'method dressinga' - modnog pristupa u kojem outfit prati temu filma ili lika. Zendaya je upravo u tome jedna od najvećih zvijezda današnjice.

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Cijeli look ostao je u znaku crne elegancije. Glumica je haljinu kombinirala s klasičnim crnim salonkama So Kate, brenda Christian Louboutin, jednim od najprepoznatljivijih modela s kultnim crvenim potplatom. Taj izbor dodatno je izdužio siluetu i zadržao fokus na haljini, dok je Stéfère nakit dodao dozu profinjenog sjaja.

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Haljine s resama posebno su efektne jer izgledaju atraktivno i bez puno dodataka. Dovoljni su sandale ili salonke s tankom potpeticom, decentan nakit i mala torbica kako bi cijela kombinacija djelovala svečano, ženstveno i moderno. U nastavku smo pronašli slične modele inspirirane Zendayinim lookom - od elegantnih crnih haljina s resama do nešto jednostavnijih verzija koje se mogu nositi na ljetne evente, svadbe i posebne večeri.

Zara, duga haljina s resama - 39,95 €

Zara, duga haljina s resama ZW Collection - 69,95 €

Zara, haljina s američkim izrezom i resama ZW Collection - 69,95 €

Mango, satinirana haljina s resicama i bandana maramom - 270 €

Next, haljina s resicama - sada 41,65 €