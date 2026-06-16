Haljina s resama kakvu nosi Zendaya bit će hit ljeta – našli smo slične modele
Na promociji filma Spider-Man: Brand New Day u Madridu glumica je zablistala u crnoj haljini koja je na suptilan način odala počast svijetu Spider-Mana. Za ovu priliku Zendaya je nosila asimetričnu crnu haljinu bez naramenica s potpisom dizajnera Christiana Cowana iz kolekcije jesen/zima 2026. Model prati liniju tijela, a posebno se ističe dramatičnim resama koje haljini daju pokret, teksturu i efekt koji odmah privlači pogled.
Iako je riječ o minimalističkoj crnoj haljini, detalji su ti koji čine razliku. Rese su raspoređene tako da suptilno prizivaju motiv paukove mreže, što je savršen primjer takozvanog 'method dressinga' - modnog pristupa u kojem outfit prati temu filma ili lika. Zendaya je upravo u tome jedna od najvećih zvijezda današnjice.
Cijeli look ostao je u znaku crne elegancije. Glumica je haljinu kombinirala s klasičnim crnim salonkama So Kate, brenda Christian Louboutin, jednim od najprepoznatljivijih modela s kultnim crvenim potplatom. Taj izbor dodatno je izdužio siluetu i zadržao fokus na haljini, dok je Stéfère nakit dodao dozu profinjenog sjaja.
Haljine s resama posebno su efektne jer izgledaju atraktivno i bez puno dodataka. Dovoljni su sandale ili salonke s tankom potpeticom, decentan nakit i mala torbica kako bi cijela kombinacija djelovala svečano, ženstveno i moderno. U nastavku smo pronašli slične modele inspirirane Zendayinim lookom - od elegantnih crnih haljina s resama do nešto jednostavnijih verzija koje se mogu nositi na ljetne evente, svadbe i posebne večeri.