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LJETNA POSLASTICA

Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'

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16. lipnja 2026.
Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'
Marko Grubišić

Ana Rucner i ove godine, već tradicionalno, 21. lipnja, na prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe, održat će dva posebna koncerta kojima obilježava početak najljepšeg godišnjeg doba. Nakon šesnaest godina neprekinute tradicije, publika će imati priliku uživati u jedinstvenim glazbenim doživljajima na dvije atraktivne lokacije - na Srđu iznad Dubrovnika, te u arheološkom parku Vižula u srcu Medulina.

''Veselim se da ću baš na Srđu i u Medulinu imati priliku prezentirati novi glazbeni projekat i ovim putem zaista veliko hvala svima koji su sudjelovali, mojem izdavaču Hit Recordsu za povjerenje i veliku podršku u stvaranju ovog prekrasnog glazbenog uratka, kao i glazbenicima Darku Domitroviću i Matei Križanac'', ispričala nam je Ana Rucner.

Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'
Marko Grubišić
Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'
Marko Grubišić

Ovogodišnji koncerti donose i značajnu novost. Ana će predstavit svoj novi projekt pod nazivom “Koncertna meditacija 432 Hz”, koji će izvoditi u prvom dijelu programa. Riječ je o posebnom glazbenom iskustvu koje spaja umjetnost, meditaciju i zvuk frekvencije 432 Hz, za koju mnogi vjeruju da je usklađena s prirodnim vibracijama te pridonosi osjećaju unutarnjeg mira, opuštanja i harmonije. Sve je snimljeno u studiju Hit Recordsa Miroslava Rusa, Aninog dugogodišnjeg prijatelja, a evo što nam je poručio,

''Anu poznajem od samih početaka njezina stvaralaštva, i zato mi je posebno drago da je baš u našoj izdavačkoj kući pronašla sebe i dobila motivaciju da stvara ovako predivnu glazbu. Mogu reći, u ime svih nas iz Hit Recordsa, kako nam je posebna čast što možemo sudjelovati u zajedničkom stvaranju s Anom, te na taj način i klasičnoj glazbi omogućiti veću promociju. Volio bih još samo napomenuti da smo uživali u stvaranju ovog projekta zajedno s Anom'', rekao je Miroslav Rus.

U vremenu ubrzanog načina života i svakodnevnog stresa, “Koncertna meditacija 432 Hz” poziva publiku na trenutak zaustavljanja, povezivanja sa sobom i doživljavanja glazbe na dubljoj razini. Kroz pažljivo osmišljen glazbeni program, Ana Rucner vodi slušatelje na putovanje koje nadilazi klasičnu koncertnu formu i postaje iskustvo za sva osjetila. Na drugom koncertu u Medulinu, publici će biti podijeljene na dar i posebno izrađene maske za oči kako bi doživljaj bio potpun.

U drugom dijelu koncerta u Dubrovniku Ani će se na pozornici pridružiti i gošća, harmonikašica Martina Jembrišak, a u Medulinu i poseban gost iznenađenja.

Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'
Marko Grubišić

Ovi koncerti tijekom godina postali su mnogo više od glazbenih događanja - postali su simbol zajedništva, slavljenja glazbe i dočeka ljeta na jedinstven način. Spoj dugogodišnje tradicije i novog umjetničkog iskoraka kroz projekt “Koncertna meditacija 432 Hz” ovogodišnjim će izdanjima dati dodatnu dimenziju, te publici ponuditi nezaboravno iskustvo na jednim od najljepših otvorenih pozornica Hrvatske.

Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'
Marko Grubišić

U cijeloj ''Koncertnoj meditaciji 432Hz'' možete od danas uživati putem digitalnim platformi, kao što su YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music.. i mnogi drugi

Prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe, vrh Srđa i čarobna Vižula ponovno će postati mjesta susreta glazbe, prirode i emocije - onako kako to naša Ana već šesnaest godina uspješno stvara.

Svim posjetiteljima manifestacije Pozdrav ljetu, nakon Aninog koncerta omogućen je besplatan posjet Dubrovnik Skyviewu - novoizgrađenom vidikovcu smještenom ispod križa na vrhu Srđa.

Zahvaljujemo svim prijateljima i partnerima koji su omogućili ovo glazbeno putovanje, posebno Excelsa nekretnine, Restaurant & Bar Panorama Srđ i TZ Grada Dubrovnika, te TZ Općine Medulin i Općini Medulin. Našoj se priči s velikim zadovoljstvom pridružila i tvrtka Violeta, koja je svojom podrškom pridonijela uspješnoj realizaciji projekta, dok se tvrtka Permanso pobrinula da naša putovanja proteknu u savršenom redu, sigurno i bezbrižno.

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LJETNA POSLASTICA
Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata – stiže 'Koncertna meditacija 432hz'