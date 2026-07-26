Retrogradni Saturn u ovnu donosi test zrelosti: Što poručuje svakom znaku od 26. srpnja?

Retrogradni Saturn nije kazna, već poziv na buđenje. Lekcije o hrabrosti, odgovornosti i strpljenju koje naučimo postat će čvrst temelj za budućnost.

Dok ljeto ulazi u svoju drugu polovicu, kozmički učitelj Saturn započinje svoj godišnji retrogradni hod. Od 26. srpnja do 10. prosinca, ovaj planet discipline i karme kretat će se unatrag kroz vatreni znak Ovna, donoseći razdoblje usporavanja, preispitivanja i nužnog suočavanja sa stvarnošću za sve nas.

Što zapravo znači retrogradni Saturn?

Dok je retrogradni Merkur poznat po svakodnevnim problemima, utjecaj retrogradnog Saturna je dublji i suptilniji. Riječ je o optičkoj iluziji kretanja planeta unatrag, koja u astrologiji označava period introspekcije. Saturn, kao planet discipline i karme, traži od nas da provjerimo temelje koje smo izgradili. Ovo je vrijeme za reviziju i dovršavanje započetog, a ne za nove, ishitrene pothvate.

Spoj vatre i strukture: Hrabrost na kušnji

Saturn u ovnu spaja dvije naizgled nespojive energije. Ovan je znak iskre, impulsa, akcije i sirove hrabrosti. On želi sve sad i odmah. S druge strane, Saturn je simbol strpljenja, strukture, ograničenja i dugoročnog planiranja. Ovaj tranzit postavlja ključno pitanje: što se događa kada našu unutarnju vatru moramo obuzdati disciplinom? Uči nas razlici između hrabrosti i nepromišljenosti, između ishitrene reakcije i promišljenog djelovanja. Poziva nas da preuzmemo odgovornost za svoje želje, ljutnju i ambicije te da ih usmjerimo na način koji je održiv.

Kako će utjecati na horoskopske znakove?

Ovan

Saturn je u vašoj prvoj kući identiteta i vrši pritisak direktno na vas. Ovo je duboka revizija onoga tko postajete i kako se predstavljate svijetu. Osjećat ćete se kao da ste na testu zrelosti koji od vas traži da preuzmete punu odgovornost za svoje odluke i postupke. Vrijeme je da se suočite sa strahovima od neuspjeha i izgradite samopouzdanje iznutra, a ne kroz vanjske pobjede. Usporite, preispitajte svoje impulse i naučite da prava snaga dolazi iz strpljenja.

Bik

Ovo je za vas tiši, ali iznimno moćan tranzit kroz dvanaestu kuću podsvijesti i duhovnosti. Stari obrasci, potisnuti strahovi i neriješena karma izlaze na površinu kako biste ih konačno osvijestili i otpustili. Odmor, meditacija i samoća bit će nužni za iscjeljenje. Saturn vas uči da se oslobodite tereta koji nikada nisu bili vaši i da pronađete snagu u tišini, pripremajući se za novi životni ciklus.

Blizanci

U fokusu su prijateljstva, društvene grupe i vaši snovi za budućnost. Preispitujete kome pripada vaša energija i s kim dijelite svoje ideale. Možda ćete se udaljiti od nekih prijatelja ili grupa koje više ne podržavaju vaš rast. Ovo je vrijeme za restrukturiranje dugoročnih ciljeva; Saturn traži da vaše nade i želje uzemljite u stvarnosti. Učite kako pripadati zajednici, a istovremeno ostati vjerni svojoj autentičnoj individualnosti.

Rak

Vaša karijera, javni imidž i životni poziv su pod lupom. Preispitujete svoje profesionalne ambicije i definiciju uspjeha. Možda osjećate veći pritisak i odgovornost na poslu, što vas tjera da se zapitate je li to zaista put kojim želite ići. Ovaj period traži da svoj profesionalni identitet uskladite s onim tko uistinu postajete, a ne s onim što obitelj ili društvo od vas očekuju. Gradite autoritet na temeljima stručnosti i integriteta.

Lav

Vaša uvjerenja, životna filozofija i pogled na svijet su na velikom testu. Propitujete stare istine i tražite znanje utemeljeno na stvarnom iskustvu, a ne samo na teoriji. Možda ćete osjetiti potrebu za putovanjem, studiranjem ili duhovnom potragom koja će proširiti vaše horizonte. Vrijeme je da svoju inspiraciju i velike vizije ukorijenite u stvarnom životu. Saturn vas uči da hrabro živite svoju istinu, čak i ako to znači napuštanje starih dogmi.

Djevica

Prolazite kroz duboke unutarnje procese koji dotiču teme intimnosti, povjerenja, transformacije i zajedničkih resursa. Učite graditi istinsku sigurnost u odnosima, što zahtijeva ranjivost i suočavanje sa strahom od gubitka kontrole. Razlučujete što je vaše, a što tuđe, kako na financijskom, tako i na emocionalnom planu. Vrijeme je da otpustite sve emocionalne terete i psihološke obrasce koji vas koče u postizanju dublje povezanosti.

Vaga

Odnosi i partnerstva, bilo poslovna ili privatna, u središtu su vaše pozornosti. Saturn testira temelje vaših najvažnijih veza. Stari obrasci vezani za ovisnost o tuđem odobravanju i postavljanje granica postaju bolno jasni. Jačanjem vlastitog identiteta i preuzimanjem odgovornosti za svoje potrebe, gradite zrelije i ravnopravnije veze, utemeljene na istini, predanosti i međusobnom poštovanju.

Škorpion

Na redu je detaljna revizija vaših svakodnevnih rutina, radnih navika i brige o zdravlju. Primjećujete gdje gubite energiju i gdje je potrebno uvesti više strukture i discipline. Ovaj tranzit vas uči da je vaše tijelo vaš hram. Male, svjesne odluke o prehrani, vježbanju i organizaciji posla postaju temelj vaše dobrobiti i unutarnje snage. Vrijeme je da preuzmete odgovornost za svoje fizičko i mentalno zdravlje.

Strijelac

Preispitujete svoj odnos prema kreativnosti, radosti, ljubavi i samoizražavanju. Možda osjećate kreativnu blokadu ili se pitate što vam uistinu donosi zadovoljstvo. Saturn vas uči da svoju radost shvatite ozbiljno i da joj pristupite s disciplinom, pretvarajući hobi u vještinu. Vrijeme je da svoju unutarnju iskru njegujete s punom predanošću i preuzmete odgovornost za stvaranje života koji volite.

Jarac

Fokus je na vašem domu, obitelji, korijenima i unutarnjoj sigurnosti. Suočavate se s naslijeđenim obiteljskim obrascima i preuzimate nove odgovornosti unutar doma. Ovo je period za izgradnju čvršćih emocionalnih temelja, bilo kroz rješavanje starih obiteljskih problema ili doslovno renoviranje životnog prostora. Hrabrost za vas tijekom ovog tranzita počinje u privatnosti vlastitog bića i doma, gdje gradite bazu za budućnost.

Vodenjak

Način na koji komunicirate, razmišljate i učite prolazi kroz ozbiljnu transformaciju. Saturn vas potiče da preuzmete odgovornost za svoje riječi i ideje. Možda ćete se osjećati nesigurno u izražavanju, ali cilj je naučiti komunicirati s više zrelosti, jasnoće i autoriteta. Ovo je vrijeme za strukturiranje misli, ozbiljno učenje i razvijanje mentalne discipline koja će vam služiti u budućnosti.

Ribe

Vaše temeljne vrijednosti, samopoštovanje i financijska situacija glavne su teme ovog razdoblja. Ovaj tranzit vas potiče da preuzmete potpunu odgovornost za svoje resurse i izgradite stabilnost. Učite o praktičnoj vrijednosti svog talenta i rada. Ključna lekcija je graditi osjećaj vlastite vrijednosti iznutra, kroz samodisciplinu i poštovanje prema sebi, a ne tražiti ga u vanjskim potvrdama ili materijalnom posjedovanju.

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