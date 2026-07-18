Ljubav im kuca na vrata: Ova 4 horoskopska znaka do kraja srpnja čeka sudbonosan susret

Dok se planeti preslaguju, otvaraju se vrata za nove početke, a astrolozi ističu da će četiri znaka Zodijaka posebno intenzivno osjetiti ovaj val transformacije, nudeći priliku za ispunjenje naših romantičnih želja

Druga polovica srpnja 2026. donosi snažnu energiju promjena na ljubavnom planu. Kozmička pozornica namješta se za dramatične preokrete i sudbonosne susrete. Glavni pokretač ove ljubavne oluje je moćna nebeska konfiguracija. Ključan je tranzit retrogradne Venere, planeta ljubavi, kroz vatreni znak lava. Ovaj tranzit djeluje poput kozmičkog magneta, privlačeći neriješene odnose natrag u naš život. Ne radi se o nostalgiji; svemir zahtijeva da se dovrši nedovršeno, bilo da je riječ o karmičkom čišćenju ili drugoj prilici. Ulazak Sunca u lava 22. srpnja dodatno pojačava strast, a uz Jupitera u lavu, ljubav dobiva priliku za procvat. Nakon što Merkur 23. srpnja krene direktnim hodom, nesporazumi se brišu i otvara se put za iskrenu i otvorenu komunikaciju.

Ovan

Za ovnove, druga polovica srpnja potvrđuje da se uložena energija u ljubav isplati. Odnos temeljen na privlačnosti, ali bez budućnosti, sada ima priliku za ozbiljan razvoj. Jupiter u lavu aktivira vaše peto polje, kuću istinske ljubavi, što ovo čini vašim najboljim ljubavnim razdobljem u godini. Zračit ćete samopouzdanjem i privlačnošću. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih oboriti s nogu, uz osjećaj snažne kemije i sudbinske povezanosti. Ne bojte se preuzeti inicijativu i reći da spoju koji u vama budi zaigranost.

Bik

Bikovima srpanj donosi priliku za novi početak i iscjeljenje. Nakon razdoblja nesigurnosti, zvijezde donose stabilnost za kojom tragate, posebno na području ljubavi. Vaša vladarica Venera je retrogradna, što vas tjera da preispitate svoje vrijednosti i ono što vam je potrebno za sreću. Ovo nije vrijeme za površnost. Slobodni bikovi mogli bi upoznati osobu koja im može promijeniti život, vjerojatno preko obitelji ili prijatelja. Veze započete u ovom razdoblju imaju potencijal razvijati se polako, ali sigurno. Zauzeti bikovi mogli bi donositi važne odluke o zajedničkom životu.

Rak

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem se sve mijenja. Vaš ljubavni život, dugo u zastoju, okreće se u novom smjeru. Ključan je mladi mjesec u vašem znaku 14. srpnja, jedini u 2026., koji nudi najosobniji novi početak. Istovremeno, Merkur završava retrogradni hod kroz vaš znak, što vam omogućuje jasnije izražavanje. Slobodni rakovi mogli bi upoznati osobu koja će ih osvojiti iskrenošću i toplinom, i to tamo gdje najmanje očekuju. Zvijezde vam pružaju priliku za osjećaj bliskosti. Za zauzete, ovo je mjesec produbljivanja emocija i povezivanja s partnerom.

Škorpion

Škorpionima ljubavni život u drugoj polovici srpnja postaje prožet intenzivnom strašću. Snažni planetarni utjecaji aktiviraju vaše polje karmičkih romansi. Slobodni pripadnici znaka mogu privući osobu snažne karizme s kojom će odmah osjetiti neobjašnjivu, magnetsku povezanost. Osjećat ćete kao da tu osobu poznajete cijeli život. Mogući su i neočekivani susreti s nekim iz prošlosti, no sada s prilikom da se priča završi drugačije. Kraj mjeseca donosi važne spoznaje o tome što uistinu želite od odnosa. Vrijeme je da se prepustite i istražite iskre koje se pale.

Dok srpanj 2026. odmiče, jasno je da ovi kozmički utjecaji nisu prolazni. Riječ je o dubokom poravnanju koje potiče da preispitamo ljubavne priče i hrabro zakoračimo prema onome što srce želi. Iako su ovan, bik, rak i škorpion u fokusu, energija Jupitera i retrogradne Venere u lavu donosi val nostalgije i novih prilika za sve. Slušajte intuiciju, budite otvoreni za neočekivano i zapamtite: zvijezde vam nude scenarij, ali vi ste redatelj koji odlučuje hoćete li angažirati starog glumca ili dati glavnu ulogu nekome potpuno novom.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!