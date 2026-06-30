Mjesečni horoskop za srpanj: Sunce u raku i retrogradni Merkur donose preispitivanje

Srpanj je astrološki obojen dubokim emocijama, pozivom na preispitivanje prošlosti i stvaranje sigurnih temelja za budućnost. Vrijeme je da usporimo, osvrnemo se na put koji smo prešli i s obnovljenom energijom zakoračimo prema novim prilikama

Srpanj donosi snažan naglasak na emocionalnu sigurnost i obiteljske veze, jer se Sunce veći dio mjeseca nalazi u brižnom raku. Ovo je period koji poziva na introspekciju i rješavanje pitanja iz prošlosti, posebno uz retrogradnog Merkura u istom znaku, koji nas sve do 23. srpnja potiče na oprez u komunikaciji i reviziju planova. Mjesec je obilježen potrebom za stvaranjem čvrstih temelja, kako u odnosima, tako i u osobnim ciljevima. Ulazak Sunca u lava 22. srpnja donosi val samopouzdanja i kreativnosti, dok će Mladi Mjesec u raku (14. srpnja) ponuditi novi početak na obiteljskom planu, a pun Mjesec u vodenjaku (29. srpnja) istaknuti važnost prijateljstva i budućih vizija.

Ovan

Mjesec počinje snažno, s odličnim prilikama za napredak u karijeri i podrškom utjecajnih osoba, no početni poslovni zamah može vas iscrpiti. Iskoristite svoju uvjerljivost mudro, ali budite strpljivi s financijama i izbjegavajte rizična ulaganja. Sredinom mjeseca fokus se prebacuje na dom i obitelj, a odnosi će se produbljivati. Idealno je vrijeme za jačanje veza s voljenima i stvaranje osjećaja sigurnosti. Usporite i posvetite se stvaranju ugodne atmosfere u domu, što će vam donijeti mir i obnoviti energiju. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko je nježan i emotivno dostupan. Savjet mjeseca: Iskoristite početni zamah u karijeri, ali budite spremni posvetiti pažnju obitelji sredinom mjeseca. Strpljenje je ključ.

Bik

Početkom mjeseca mogući su manji nesporazumi u obitelji, stoga je strpljenje ključno, a trebali biste pripaziti i na manje zdravstvene tegobe. Izbjegavajte impulzivne reakcije kako biste sačuvali unutarnji mir. Iako poslovni početak mjeseca može biti sporiji, vaš trud i marljivost bit će prepoznati. Očekuje vas podrška nadređenih, a financijska situacija se postepeno poboljšava. Sredina srpnja donosi toplinu kroz obiteljska okupljanja i lijepe vijesti koje jačaju osjećaj pripadnosti i ljubavi, dok vam je fizička energija snažna tijekom cijelog perioda. Savjet mjeseca: Strpljenje donosi plodove. Vaš trud će biti primijećen, stoga se fokusirajte na dosljednost, a ne na brze rezultate.

Blizanci

Očekuje vas priznanje na poslu i mogućnost boljih prihoda, no vaš retrogradni vladar Merkur poziva na oprez s financijama. Izbjegavajte impulzivne kupnje i pažljivo planirajte troškove. Sredina mjeseca je izuzetno povoljna za smislene razgovore koji mogu ojačati vašu vezu; slobodni bi mogli voditi ozbiljnije razgovore o predanosti. Ipak, razina energije bi vam mogla osjetno varirati, stoga je važno da osluškujete svoje tijelo i date prednost odmoru kada osjetite umor. Savjet mjeseca: Balansirajte između poslovnih ambicija i mudrog upravljanja resursima. Komunikacija je vaš adut, ali je koristite promišljeno.

Rak

Sunce i retrogradni Merkur u vašem znaku stavljaju fokus na vas, vaše osobne potrebe i obiteljske odnose, stoga vam je emocionalna dobrobit prioritet. Prvi dio mjeseca može donijeti financijske pritiske i osjećaj odgovornosti, pa budite strpljivi. Mladi Mjesec 14. srpnja nudi vam priliku za emocionalni novi početak i postavljanje zdravijih granica. Posvetite se sebi, a meditacija ili vođenje dnevnika mogu donijeti jasnoću. Druga polovica srpnja donosi olakšanje, napredak u karijeri i poboljšanje prihoda, što će vam vratiti samopouzdanje. Savjet mjeseca: Iskoristite Mladi Mjesec u svom znaku za postavljanje novih osobnih ciljeva. Strpljenje početkom mjeseca isplatit će se kasnije.

Lav

Venera u vašem znaku donosi vam šarm i privlačnost, a poslovni početak mjeseca je povoljan. Ipak, ovaj period vas poziva na introspekciju, a podrška partnera i obitelji bit će ključna. Sredinom srpnja mogu porasti troškovi i obiteljske odgovornosti, stoga ovo nije vrijeme za rizične financijske odluke. Upravljanje energijom je ključno; ne rasipajte snagu na nebitne stvari i osigurajte si dovoljno odmora. Ulaskom Sunca u vaš znak 22. srpnja, vaša strast i samopouzdanje dolaze u puni sjaj. Savjet mjeseca: Budite strpljivi i ne dopustite da vas privremeni izazovi pokolebaju. Pripremite se zasjati kad Sunce uđe u vaš znak.

Djevica

Vaš trud i dosljednost konačno donose priznanje. Dolazak Venere u vaš znak 9. srpnja donosi više sklada i ljubavi, a druga polovica mjeseca pogoduje jačanju obiteljskih veza i uživanju u društvu prijatelja. Moguć je i susret s nekim zanimljivim. Budite spremni na neočekivane troškove sredinom mjeseca, no vaša sposobnost planiranja pomoći će vam da stabilizirate financije. Fleksibilnost će vam pomoći da se nosite s neočekivanim situacijama bez stresa, stoga održavajte rutinu koja vam pruža mir. Savjet mjeseca: Dosljednost je vaše najjače oružje. Nastavite s marljivim radom jer će se isplatiti, unatoč manjim preprekama na putu.

Vaga

Karijera i profesionalne ambicije u središtu su vaše pažnje, a vaše vještine planiranja i diplomacija donose vam napredak. Ipak, vaša sposobnost da uravnotežite posao i privatni život bit će na testu. Ne zanemarujte partnera zbog obaveza; kvalitetno zajedničko vrijeme ojačat će vašu vezu. Ne dopustite da vas stres preuzme i naruši zdravlje. Krajem mjeseca moguće su napetosti na radnom mjestu koje ćete morati riješiti smireno. Savjet mjeseca: Vaša diplomacija otvara sva vrata. Ostanite smireni i uravnoteženi, posebno kada se suočite s izazovima krajem mjeseca.

Škorpion

Mjesec donosi prilike za duboko emocionalno povezivanje, no obiteljska pitanja, posebice u prvoj polovici srpnja, zahtijevat će vašu punu pažnju i suosjećanje. Moguć je i neočekivani financijski poticaj, no najveći napredak dolazi iz pažljivog planiranja i rada "iza kulisa". Ovo nije vrijeme za javno istupanje. Suočite se sa svojim unutarnjim stanjima; introspekcija i rješavanje obiteljskih pitanja donijet će vam snagu i prijeko potreban unutarnji mir. Savjet mjeseca: Pripremite teren za buduće uspjehe. Vaša snaga je u strategiji i strpljivom radu koji se ne vidi odmah.

Strijelac

Podrška obitelji i partnera daje vam vjetar u leđa, a vaše samopouzdanje raste, što je idealno za ulaganje u osobni i profesionalni razvoj. Strateško razmišljanje donosi vam prednost, a kraj mjeseca i zasluženo priznanje. Ipak, sredinom mjeseca povećane odgovornosti mogu testirati odnose i zahtijevaju dobro planiranje kako biste izbjegli stres. Vaša iskrena komunikacija i optimizam rješavaju sve prepreke, no ne zaboravite odvojiti vrijeme za odmor. Savjet mjeseca: Vjerujte u sebe i uložite u svoj rast. Vaš optimizam je zarazan, ali ga uparite s dobrim planom.

Jarac

Odnosi su u središtu pozornosti, no početkom mjeseca strpljenje je ključno jer su moguća manja kašnjenja i nesporazumi na poslu. Retrogradni Merkur može vratiti stare teme ili osobe iz prošlosti, stoga iskoristite ovaj mjesec za preispitivanje postojećih dogovora i planova. Ne dopustite da vas frustriraju kašnjenja; iskoristite Mladi Mjesec 14. srpnja da unesete više jasnoće u veze, a kvalitetno vrijeme s bliskim ljudima djelovat će iscjeljujuće. Savjet mjeseca: Pregledajte i redefinirajte. Bilo da se radi o poslovnim partnerstvima ili osobnim odnosima, sada je vrijeme za postavljanje zdravijih temelja.

Vodenjak

Očekuje vas stalan napredak i poboljšanje financija, zahvaljujući podršci nadređenih i dobroj mreži kontakata. Mjesec donosi i stabilnost u odnose, a podrška obitelji i prijatelja bit će vam iznimno važna. Iako stvari idu nabolje, važno je da naučite upravljati stresom sredinom mjeseca; fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite viška mentalne energije. Pun Mjesec u vašem znaku 29. srpnja stavlja fokus na vas, vaše osobne potrebe i budućnost vaših odnosa. Savjet mjeseca: Iskoristite svoje veze. Umrežavanje i suradnja donose vam najbolje prilike za rast ovog mjeseca.

Ribe

Mjesec započinje s odličnim zamahom u karijeri i poboljšanjem financijske situacije. Vaša kreativnost je na vrhuncu, a romantični šarm dolazi do izražaja, čineći vas iznimno privlačnima. Iskoristite talente u projektima koji vas ispunjavaju. Društveni život i obiteljski odnosi postaju skladniji i donose vam radost. Ipak, s povećanjem obaveza i aktivnosti, vaša energija može varirati, stoga prioritetizirajte odmor kako biste u potpunosti uživali u svemu što mjesec nudi. Savjet mjeseca: Prepustite se kreativnom valu. Vaša mašta je najjači alat za uspjeh i osobno zadovoljstvo ovog mjeseca.