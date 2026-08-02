Kolovoz mijenja sve: Pomrčine donose prekide, nove ljubavi i neočekivane preokrete

Kolovoz donosi energiju vrućeg ljetnog vrhunca, no ove godine nebeska pozornica bit će užarenija no ikad. Pred nama je mjesec obilježen s dvije snažne pomrčine - solarnom u lavu 12. kolovoza i lunarnom u ribama 28. kolovoza - koje najavljuju duboke transformacije, katarzične završetke i prilike za potpuno nove početke. Venera, planet ljubavi, ulaskom u svoj dom, znak vage, 6. kolovoza, donosi dašak harmonije i diplomacije u odnose, dok borbeni Mars u osjećajnom raku od 11. kolovoza potiče djelovanje iz srca. Ovo je mjesec u kojem se otpuštaju stare priče kako bi se stvorio prostor za istinske želje duše.

Ovan

Kreativna vatra gori u vama ovog kolovoza. Zahvaljujući Suncu i Jupiteru u lavu, vaša potreba za izražavanjem bit će na vrhuncu, a od 6. kolovoza, s ulaskom Venere u vagu, odnosi postaju harmoničniji. Ipak, pravi izazov donosi vaš vladar Mars, koji 11. kolovoza ulazi u raka, testirajući obiteljske veze i vašu strpljivost. Bit ćete osjetljivi na pokušaje kontrole, no ta energija može biti i pozitivna - potaknut će vas da konačno postavite zdrave granice. Solarna pomrčina 12. kolovoza idealan je dan za traženje nove ljubavi ili produbljivanje postojeće veze. Slobodni bi mogli upoznati nekoga snažne energije i humora, dok će zauzeti voditi važne razgovore koji mijenjaju dinamiku odnosa.

Bik

Dom i osjećaj sigurnosti bit će vaša glavna preokupacija. Sunce u lavu obasjava vašu domaću zonu, donoseći živost i druženja. Ulazak Marsa u raka 11. kolovoza budi želju za spontanim izletima i druženjima s susjedima. Vaša vladarica Venera od 6. kolovoza potiče vas na poboljšanje zdravih navika, što će se pozitivno odraziti i na vaše samopouzdanje. Solarna pomrčina 12. kolovoza savršena je za početak projekata uređenja doma. U ljubavi, težnja stabilnosti dolazi do izražaja. Slobodni bi mogli upoznati osobu koju neće impresionirati materijalne stvari, već vaš karakter i pouzdanost. Zauzeti će kroz iskrene razgovore o vlastitim potrebama vratiti osjećaj bliskosti.

Blizanci

Vaša znatiželja i komunikativnost dolaze do punog izražaja. Ulazak vašeg vladara Merkura u lava 9. kolovoza potiče spontana putovanja i druženja. Romantika je naglašena ulaskom Venere u vagu 6. kolovoza, što je savršen tranzit za spojeve, zaruke ili čak vjenčanja. Solarna pomrčina 12. kolovoza otvara vrata novim prijateljstvima i uzbudljivim susretima. Ipak, u postojećim vezama moguća su preispitivanja. Partner bi mogao tražiti ozbiljan razgovor koji se više ne može odgađati, a iskrenost će biti ključna. Lunarna pomrčina 28. kolovoza mogla bi donijeti iznenadnu promjenu na poslovnom planu, otvarajući prostor za nešto potpuno novo.

Rak

Mars ulazi u vaš znak 11. kolovoza, donoseći vam val energije, samopouzdanja i odlučnosti koji će trajati sve do kraja rujna. Osjećat ćete se sposobnima ostvariti sve što zamislite. Fokus mjeseca bit će na financijama i osjećaju vlastite vrijednosti. Solarna pomrčina 12. kolovoza mogla bi donijeti značajan financijski pomak ili priliku za dodatnu zaradu. Obiteljski odnosi i dom također su u fokusu, no pazite da briga o drugima ne zasjeni vaš odnos s partnerom. Otvoren razgovor bit će nužan. Slobodni rakovi mogli bi konačno zatvoriti poglavlje iz prošlosti, što će im omogućiti da otvore srce novoj osobi koja zrači iskrenošću.

Lav

Ovo je vaš mjesec, a vi ste glavna zvijezda na kozmičkoj pozornici. Sunce u vašem znaku daje vam energiju, a solarna pomrčina 12. kolovoza označava katarzičnu točku preokreta i priliku za osobni reset. Vrijeme je da se oslobodite starih identiteta i uloga koje vas sputavaju. Merkur u vašem znaku od 9. kolovoza daje vam moć da samouvjereno izrazite svoje ideje i osjećaje. Vaša karizma teško će proći nezapaženo, a ljubavni život cvjeta. Ipak, pripazite da u svoj toj slavi ne zapostavite partnera. Ljubav će cvjetati tamo gdje ima dovoljno prostora za autentičnost obje strane.

Djevica

Prva tri tjedna kolovoza pozivaju vas na povlačenje, odmor i introspekciju. Sunce i Jupiter u vašoj dvanaestoj kući mira signaliziraju da snaga dolazi iznutra. Ipak, društveni život se budi ulaskom Marsa u raka 11. kolovoza. Vaša sezona službeno počinje kada Sunce uđe u vaš znak 22. kolovoza, a nekoliko dana kasnije pridružuje mu se i vaš vladar Merkur. Reflektori se tada okreću prema vama, a vaša privlačnost i moć uvjeravanja bit će na vrhuncu. U ljubavi, recept za uspjeh leži u manje analiziranja i više spontanosti. Lunarna pomrčina 28. kolovoza idealan je trenutak za prekid toksičnih odnosa i rješavanje pravnih sporova.

Vaga

Društveni život bit će izuzetno bogat i ispunjen. Vaša vladarica Venera ulazi u vaš znak 6. kolovoza, pojačavajući vaš šarm, magnetizam i privlačnost. Bit ćete život svake zabave i s lakoćom privlačiti obožavatelje i prilike. Solarna pomrčina 12. kolovoza savršena je za druženje s istomišljenicima i duboke, transformativne razgovore. Odnosi koji su se održavali iz navike doći će na kušnju. Slobodne vage ulaze u jedno od najzanimljivijih ljubavnih razdoblja godine i prestat će pristajati na kompromise. Krajem mjeseca, lunarna pomrčina 28. kolovoza potiče vas da se riješite loših navika i uđete u rujan pročišćeni.

Škorpion

Mars u raku budi vašu želju za putovanjima i avanturom. Emocije će biti intenzivne, a u vezama će na površinu izaći neizgovorene želje. Direktna pitanja bit će ključna. Lunarna pomrčina 28. kolovoza donosi emotivni vrhunac i idealna je za romantičnu večer s partnerom. Slobodni škorpioni mogli bi se iznenada zaljubiti, a neodređeni odnosi napokon će dobiti jasan smjer.

Strijelac

Vaš avanturistički duh je budan i spreman za pokret. Kolovoz nudi brojne prilike za putovanja i širenje horizonta, zahvaljujući Suncu u lavu. Venera u vagi sugerira da biste mogli putovati s prijateljima ili posjetiti nekoga u dalekom mjestu. Granica između prijateljstva i ljubavi mogla bi postati nejasna, a moguće je da će osoba koju smatrate prijateljem pokazati da želi nešto više. U postojećim vezama, zajedničko putovanje može vratiti uzbuđenje. Fokus se krajem mjeseca prebacuje na karijeru, a pomrčina Mjeseca 28. kolovoza idealna je za završetak nekog projekta u domu.

Jarac

Strast u vezama će porasti, ali s njom i potreba da jasno izrazite svoje granice. Mars u raku od 11. kolovoza zagrijava vaše partnerske odnose, potičući iskru romantike, ali i potencijalne sukobe ako osjećaji ostanu neizgovoreni. Partner bi vam mogao zamjeriti što posao stavljate ispred zajedničkog vremena. Financije i zajednički resursi također su u fokusu. Solarna pomrčina 12. kolovoza mogla bi donijeti financijsko olakšanje ili neočekivani dobitak. Slobodni jarčevi mogli bi upoznati osobu snažne energije preko posla, no odnos će se razvijati tek kada ljubav prestanu odgađati za "jednog dana".

Vodenjak

Odnosi su u samom središtu vašeg svijeta ovog mjeseca. Solarna pomrčina 12. kolovoza događa se upravo u vašem polju partnerstva, otvarajući prostor za potpuno novo ljubavno poglavlje. Postojeće veze mogle bi se produbiti ili doći do točke preokreta. Vrijeme je da otpustite ono što ne funkcionira i hrabro zakoračite u budućnost. Osjetit ćete potrebu da se maknete od površnih odnosa i posvetite onima koji su istinski važni. Lunarna pomrčina 28. kolovoza donosi financijski napredak, možda kroz isplatu starog projekta ili novu, bolje plaćenu poslovnu priliku.

Ribe

Vaša intuicija bit će vaš najveći saveznik, a mjesec donosi važne spoznaje. Fokus je na poslu, zdravlju i svakodnevnim navikama. Solarna pomrčina 12. kolovoza mogla bi donijeti iznenadne promjene na poslu ili vas potaknuti da se posvetite zdravijem načinu života. Vrhunac mjeseca za vas je lunarna pomrčina u vašem znaku 28. kolovoza. Ona donosi duboku emocionalnu i duhovnu kulminaciju, otapajući stare identitete i priče čije je vrijeme završilo. Zauzeti će osjetiti veću bliskost s partnerom, dok bi slobodne ribe mogle upoznati osobu koja će ih osvojiti nježnošću i pažnjom.

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