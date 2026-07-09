Ljetni problem koji muči mnoge žene: Evo kako zaštititi bedra od trenja tijekom vrućih dana

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi savjete zbog kojih će svakoj ženi ljeto biti ugodnije, a modni izbori puno lakši

Ljeto je i vrijeme za onaj dobri stari običaj svakog jutra. Ustaneš i iz svog ormara odabereš haljinu te u jednom pokretu postaješ savršeno odjevena. Jesi li spremna? Dok promatraš odraz u ogledalu i znaš da je haljina savršena, počinje se javljati onaj tvoj racionalni "ja" koji te podsjeća na epizodu koja se dogodila prije nekoliko tjedana kad si tu istu haljinu odjenula za izlazak. Izvana je sve izgledalo savršeno, ali ispod haljine, s unutarnje strane bedara događala se prava drama.

Vrućina, znoj, ali i širina bokova bili su savršeni trio za ono što želiš zaboraviti. Trenje koje se događa na unutarnjem dijelu bedara, čest problem tijekom ljeta, eto pokazalo i svoju najgoru stranu na tvom tijelu. Bolne crvene mrlje izazvane iritacijom počele su stvarati bol pa si nakon nekoliko sati borbe s ovim problemom kaubojskim stilom došetala do svog doma. Nakon toga krenuo je oporavak i zacjeljivanje rana kremama i laganom odjećom - ljetnim hlačama. Problem je riješen, ali... svaki idući put kad poželiš odjenuti haljinu ili suknju trenje je spremno za novu bolnu avanturu! Kako bi to spriječila čitaj dalje. Danas ti kao žena ženi savjetujem na koji način ćeš najbolje riješiti ovaj problem!

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Da te utješim, problem s trenjem unutarnjih bedara nemaju samo punije žene. Ovo je problem koji se može javiti i najmršavijim jer za njega je glavni krivac širina bedara. Isto tako tijekom jednog ljeta možeš samo nekad imati ovaj problem. Kako ne bi bilo neugodnih iznenađenja preduhitri problem.

Kratke hlačice i druga rješenja

Za početak, ispod svake haljine možeš udjenuti kratke hlačice koje pokrivaju gornji dio bedara. Odabereš li model s povišenim strukom ispod haljine će biti modni komad koji će korigirati siluetu. Ako si to već isprobavala sigurno si vidjela da je takav steznik super rješenje, naravno ako vani nije 'paklena vrućina'. Ako ti takav komad stvara dodatnu nelagodu zbog zagrijavanja tijela ne odustaj od njega- informiraj se o vrstama i tkaninama ovakvog odjevnog predmeta i odaberi onaj koji je najbolji izolator. Pamuk ili tanka mikrofibra su najbolje rješenje.

Privatna arhiva

Privatna arhiva

Može li se spriječiti ovaj problem i bez kratkih hlačica? O da! Danas ti kao žena ženi savjetujem nekoliko provjerenih načina kako možeš spriječiti ovaj problem. Ono što uvijek upali je deodorant. Odaberi onaj koji ima puder u sebi i nakon što je koža suha obilno našpricaj unutarnji oba bedara. Pusti da se deodorant osuši i hrabro kreni s odijevanjem haljine. Ovaj način zaštite dijelova koji se mogu iritirati trenjem djeluje nekoliko sati, pa ako si ovaj trik iskoristila prije duljeg izlaska u torbicu ubaci manje pakiranje dezića i ako osjetiš da prethodni sloj popušta ponovi špricanje.

Privatna arhiva

Drugi savjet se odnosi na pitanje treba li kupiti trake koje se stavljaju na gornji dio bedara ili je bolje problem riješiti lijepljenjem. Isprobala sam i jedno i drugo i sigurno je bolje lijepiti traku nego navlačiti široke trake na bedra. Trake lijepo štite dio tijela može biti iritiran, a trake osim što neugodno stežu (zbog čega dolazi do zastoja cirkulacije i protoka limfe, pa i bolova u nogama) nakon određenog vremena pod utjecajem znoja i topline mogu se početi rolati. A to ne želiš doživjeti! Kakve trake koristiti? Kupi klasične široke trake kojima možeš zamijeniti grudnjak ispod laganih haljina s velikim izrezima i njih okomito zalijepi na dio bedara koji je najosjetljiviji. Smjer noge (okomito lijepljenje) je važno poštovati jer ćeš tako lakše odlijepiti traku ali i zaštiti samo potreban dio tijela.

Privatna arhiva

Privatna arhiva

I za kraj - pronašla sam i novi proizvod u dm-u. Na policama s trakama koje će ti sigurno trebati pronašla sam stick s proizvodom kojem je zadatak zaštiti tijelo od iritacije. Isprobala sam ga, djeluje isto kao i deodorant!

Dakle, tri su načina kako spriječiti neugodnu iritaciju tu, a ti izaberi ono što misliš da će ti najbolje pomoći. Blistaj u svojoj savršenoj haljini, a iduću srijedu potraži moje nove savjete. Tada ću ti kao žena ženi savjetovati kako ćeš spriječiti stvaranje neugodnog znoja (čitaj iritaciju kože) ispod grudnjaka, na području ispod pazuha, ali i na stopalima.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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