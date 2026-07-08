Zendaya ponovno šokirala Pariz: Zlatna maska učvrstila njezin status modne kraljice

Naravno, svi su gledali u Zendayu, ali ovog puta ne zbog haljine. Pažnju je ukrala spektakularna zlatna maska koja joj je prekrila lice - i odmah postala najkomentiraniji detalj večeri

Zendaya, zvijezda novog filmskog spektakla "Odiseja", nastavlja svoju promotivnu turneju Europom, a posljednja postaja, Pariz, ostat će upamćena kao trenutak u kojem je moda postala mitologija. Nakon niza izdanja inspiriranih estetikom grčke božice, glumica je na trgu Trocadéro, s Eiffelovim tornjem u pozadini, priredila prvorazredno iznenađenje. U suradnji sa svojim stilistom Lawom Roachom, Zendaya je napustila lepršave haljine i zakoračila u avangardnu povijest, odabravši arhivsku kreaciju koja i danas, gotovo tri desetljeća nakon svog nastanka, djeluje revolucionarno.

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Povratak u modnu povijest

Nosila je besprijekorno krojenu bijelu haljinu iz kolekcije visoke mode kuće Givenchy za proljeće/ljeto 1997. godine, djelo legendarnog Alexandera McQueena iz njegova ranog i često turbulentnog razdoblja na čelu te francuske modne kuće. Ova kreacija, daleko od klasične grčke draperije koju je Zendaya nosila na prethodnim premijerama, ističe se svojom skulpturalnom siluetom i oštrim, preciznim linijama. Uski kroj koji prati liniju tijela, V-izrez i naglašena, gotovo arhitektonska ramena stvaraju moćan vizualni dojam. Ipak, element koji definira haljinu su predimenzionirane, odvojive manžete koje se protežu gotovo do koljena, dodajući dramatičan i teatralan pečat cjelokupnom izgledu. Odabir ove haljine nije slučajan; riječ je o komadu koji predstavlja jedan od najupečatljivijih trenutaka McQueenove karijere u Givenchyju, eru u kojoj je pomicao granice i preispitivao ustaljene norme pariške visoke mode.

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Zlatna maska kao kruna stylinga

Iako je McQueenova haljina sama po sebi remek-djelo, ono što je ovaj modni trenutak pretvorilo u spektakl bio je nevjerojatan ukras za glavu. Riječ je o zlatnoj, čipkastoj maski-kacigi koju je za istu reviju dizajnirao slavni klobučar Philip Treacy. Ovaj komad, koji je na originalnoj reviji nosila manekenka Debra Shaw, istovremeno je i ukras i misterij. Njegova filigranska struktura, koja podsjeća na zlatne vitice, uzdiže se visoko iznad glave prije nego što se spusti i prekrije veći dio lica, ostavljajući vidljivima samo glumčine oči i naglašene usne. Maska funkcionira kao barokna kruna i futuristički vizir, dajući Zendayi auru nedodirljive, gotovo božanske figure.

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Priča iza odabira

Ovaj modni potez potpisuje "arhitekt imidža" Law Roach, stilist čije enciklopedijsko poznavanje modne povijesti stoji iza svakog Zendayinog pojavljivanja. Roach ne odijeva svoje klijentice, on za njih stvara narative. Gotovo je sigurno da je, čim je saznao da će se fotografiranje održati na Trocadéru, Roach odmah zamislio upravo ovu kombinaciju. Vratiti jednu od najvažnijih kreacija pariške visoke mode na scenu, i to u samom gradu u kojem je nastala, potez je koji pokazuje duboko razumijevanje konteksta i snage modne poruke.

Cjelokupni dojam zaokružen je klasičnim bijelim salonkama s potpisom Christiana Louboutina, model "So Kate", koje su poslužile kao tiha, ali elegantna podrška dominantnim komadima.

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Moderna Atena s novim licem

Na prvi pogled, odmak od estetike grčke božice koju je Zendaya njegovala tijekom promotivne turneje bio je očit. U filmu Christophera Nolana ona tumači Atenu, zaštitnicu heroja, božicu mudrosti, ali i rata. Upravo u tom dualitetu leži ključ za razumijevanje ovog modnog odabira. Zlatna maska, sa svojim oštrim vrhom i strukturom koja prikriva identitet, može se tumačiti kao suvremena, visoko stilizirana verzija grčke ratničke kacige.

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Ona ne prikazuje Atenu kao eterično biće s Olimpa, već kao moćnu, strateški nastrojenu zaštitnicu čija se snaga ne očituje u nježnosti, već u nepokolebljivoj pojavi. McQueenova oštro krojena haljina dodatno podcrtava taj dojam, stvarajući siluetu koja je istovremeno elegantna i oklopljena. Zendaya tako nije samo odjenula vintage komad, već je utjelovila modernu interpretaciju svog lika - božicu za 21. stoljeće.

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