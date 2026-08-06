Zapečeni složenci od tune i tjestenine: 3 recepta za ručak koji se pamti

Bilo da se držite klasičnog recepta ili ga obogatite novim sastojcima, složenac s tunom uvijek je pouzdan odabir. To je jelo koje ne traži puno vještine ni vremena, a pruža obilje okusa i osjećaj domaće, utješne hrane koja grije i tijelo i dušu

Postoje jela koja nas trenutno vraćaju u djetinjstvo, ona koja su sinonim za toplinu doma i utjehu nakon napornog dana. Jedno od takvih jela, iako porijeklom američko, pronašlo je put i do naših kuhinja. Zapečeni složenac od tune i tjestenine, poznat kao "tuna noodle casserole", jelo je koje se oslanja na jednostavne sastojke iz smočnice, a nudi bogatstvo okusa i kremastu teksturu koja osvaja na prvi zalogaj. Iako ga neki pamte po teškim umacima iz konzerve, moderna kuhinja donosi svježe ideje koje ovaj klasik pretvaraju u gurmanski doživljaj.

Povratak zaboravljenog klasika

Složenac s tunom stekao je popularnost sredinom dvadesetog stoljeća u Americi kao savršeno rješenje za brze i izdašne obiteljske obroke. Njegova se čarolija krije u dostupnosti sastojaka: konzervirana tuna, tjestenina (najčešće široki rezanci s jajima), grašak i kremasta juha od gljiva iz konzerve koja je služila kao instant-umak. Upravo je ta juha desetljećima bila temelj recepta, nudeći brzinu i prepoznatljiv okus. Međutim, mnogi se danas okreću pripremi umaka od nule, izbjegavajući visoke razine natrija i aditiva iz konzerviranih proizvoda. Cilj je zadržati onu nostalgičnu, utješnu notu jela, ali s kvalitetnijim i prirodnijim sastojcima. Ovaj tradicionalni američki recept postao je tako platno za brojne kulinarske interpretacije.

Tajna je u umaku: Tri recepta za svaki ukus

Ključ savršenog složenca leži u umaku. Umjesto gotove juhe, raskošan i kremast umak možete pripremiti sami za samo nekoliko minuta. Osnova je najčešće klasični bešamel, koji se radi topljenjem maslaca, dodavanjem brašna i postepenim ulijevanjem mlijeka. U takav se umak zatim dodaju sirevi, začini i povrće, stvarajući bazu koja će povezati sve sastojke. Donosimo tri provjerena recepta, od klasične američke verzije do one s mediteranskim prizvukom.

Kremasti američki složenac s cheddar sirom

Ovo je recept koji najviše podsjeća na original, ali s domaćim umakom koji čini svu razliku.

Sastojci:

250 g tjestenine po izboru

300 g tune iz konzerve

100 g smrznutog graška

100 g kukuruza šećerca

50 g maslaca

3 žlice brašna

500 ml punomasnog mlijeka

170 g naribanog cheddar sira

2-3 češnja češnjaka

sol, papar

1 žličica mljevene gorušice

45 g parmezana za posip

šaka panko krušnih mrvica za posip

Priprema:

Tjesteninu skuhajte al dente. U loncu otopite maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite. Postupno ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje dok ne dobijete gladak umak. Umiješajte sir, protisnuti češnjak i začine. U velikoj zdjeli pomiješajte kuhanu tjesteninu, ocijeđenu tunu, grašak i kukuruz s umakom. Prebacite smjesu u posudu za pečenje, pospite parmezanom i panko mrvicama te pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C dvadesetak minuta, dok površina ne postane zlatna i hrskava.

Zapečena tjestenina s porilukom i panko mrvicama

Ova verzija donosi dublji i slojevitiji okus zahvaljujući pečenom poriluku.

Sastojci:

250 g tjestenine

230 g tune

2 veća poriluka

1 vezica mladog luka

2 obična luka

2 češnja češnjaka

15 g maslaca

3 žlice maslinovog ulja

1,5 žlice brašna

600 ml mlijeka

400 ml temeljca

2 žlice slatkog vrhnja

120 g cheddar sira

35 g panko mrvica

svježi peršin

malo limunove korice

Priprema:

Poriluk narežite na kolutiće, začinite i ispecite u pećnici na 220°C. U dubokoj tavi pirjajte sjeckani luk dok ne omekša, dodajte češnjak, a zatim brašno i tjesteninu. Ulijte tekućine i kuhajte dok se umak ne zgusne, a tjestenina skuha. Maknite s vatre, umiješajte sir, peršin, pečeni poriluk i na kraju lagano dodajte tunu. Smjesu prebacite u vatrostalnu posudu, pospite mješavinom panko mrvica, sira i limunove korice te zapecite šest minuta.

Jednostavni složenac s jajima i rajčicom

Za brzu večeru s mediteranskim prizvukom isprobajte ovaj jednostavan recept.

Sastojci:

tjestenina

nekoliko jaja

tuna iz konzerve

sol i papar

nasjeckani vlasac

zrele rajčice

sir u listićima

Priprema:

Skuhajte tjesteninu da ostane čvrsta. U zdjeli umutite jaja, dodajte ocijeđenu i usitnjenu tunu, sol, papar i nasjeckani vlasac. Umiješajte kuhanu tjesteninu. Na dno nauljene posude za pečenje složite ploške zrele rajčice, preko njih rasporedite polovicu smjese s tjesteninom, ponovite sloj rajčica i završite s ostatkom tjestenine. Na vrh posložite listiće sira i pecite na 220°C dvadesetak minuta.

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Savjeti za savršeni složenac

Svestranost ovog jela njegova je najveća vrlina. Nemojte se bojati eksperimentirati. Umjesto graška, možete dodati brokulu, nasjeckanu papriku ili špinat. Klasični cheddar sir lako možete zamijeniti gaudom, gruyèreom ili mješavinom sireva za pizzu. Za dodatnu kremoznost, u umak dodajte žlicu kiselog vrhnja ili grčkog jogurta. Ključ hrskavosti leži u posipu. Osim panko mrvica, odličan izbor su zdrobljeni čips od krumpira, slani krekeri ili prženi luk. Jelo možete pripremiti i unaprijed, spremiti u hladnjak i ispeći neposredno prije posluživanja, što ga čini idealnim za obiteljska okupljanja.

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