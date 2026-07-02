Zendaya poput grčke božice u fantastičnoj haljini koja prkosi ljetnoj vrućini

Zendaya ponovno pokazuje kako izgleda savršena ljetna elegancija koju bismo i same rado nosile ove sezone. Njezin outfit inspiriran antičkom Grčkom spaja prozračnost, sofisticiranost i bezvremenski stil idealan za vruće gradske dane

Zendaya i njezin stilist Law Roach već su odavno redefinirali pojam tzv. tematskog odijevanja, pretvarajući usklađivanje modnih izdanja s filmskim projektima u globalni fenomen o kojem piše cijela modna industrija. Nakon upečatljivih tenis-inspiriranih kombinacija za film “Challengers” te spiderweb estetike za “Spider-Man”, Zendaya sada ulazi u mitološki svijet inspiriran antičkom Grčkom, najavljujući svoju novu ulogu u filmu “Odiseja” Christophera Nolana, koji u kina stiže 17. srpnja 2026.

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Antička elegancija u New Yorku

Dobitnica Emmyja pojavila se u pažljivo osmišljenom outfitu koji priziva estetiku grčke mitologije i bezvremenske elegancije. Nosila je krem midi haljinu modela Marylore Veil iz kolekcije Khaite Resort 2027, izrađenu od luksuzne mješavine satena i svile. Haljinu karakteriziraju duboki dekolte, puf rukavi i peplum detalj koji naglašava struk na sofisticiran način.

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Look je dodatno podignut crnim remenom od užeta s metalnim detaljima, koji unosi modernu, gotovo skulpturalnu notu u cijelu kombinaciju. Posebnu dozu dramatičnosti donose i zlatne sandale s remenčićima na tanku petu od krokodilske kože s potpisom Christiana Louboutina, koje cijeli styling pretvaraju u modnu interpretaciju antičke junakinje.

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Kombinaciju zaokružuju izdužene zlatne naušnice brenda Fope, koje podsjećaju na elegantne karike lanca i daju završni dašak luksuza i simbolike.