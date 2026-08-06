Horoskop za petak: Bikovi će biti uporni na poslu, strijelci uživaju u avanturi

Ovo je dan stvoren za promišljene odluke, nježne geste i pronalaženje ravnoteže između obveza i osobnog mira. Iskoristite ga za konkretne korake prema svojim ciljevima, ali i za jačanje veza s ljudima koje volite

Ovan

LJUBAV: Vaša energija u ljubavi danas je zarazna, pa će partner rado pratiti vaš ritam i ideje. Otvoreno izražavanje osjećaja otvara vrata dubljoj komunikaciji. Ako ste slobodni, vaša iskrena strast privlači osobu koja zna cijeniti vatru u vašem srcu. POSAO: Energiju usmjerite na jedan konkretan zadatak jer rasipanje snage danas usporava napredak. Vaša inicijativa pokreće projekt koji su drugi predugo ostavljali po strani, a liderske sposobnosti dolaze do izražaja kada tim traži nekoga tko će preuzeti smjer. ZDRAVLJE&SAVJET: Prirodna energija vam je visoka, pa je iskoristite za kretanje na svježem zraku. Dovoljno sna vratit će vam poznatu iskru i bistrinu uma. Hrabrost je vaša snaga, ali danas je mudrost ta koja vodi do uspjeha.

Bik

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku donosi vam emocionalnu stabilnost. U vezi će jedan nježan gest pokazati koliko duboko cijenite osobu pored sebe. Slobodni bi mogli privući nekoga svojom smirenošću i prirodnom toplinom, a moguć je i kontakt s osobom iz prošlosti. POSAO: Vaša upornost danas dolazi do izražaja jer ono što započnete, dovodite do kraja. Ne bojte se pokazati koliko vrijedi vaš trud, jer rezultati govore u vašu korist. Strpljenje donosi plodove, a financijska situacija se polako popravlja. ZDRAVLJE I SAVJET: Lagano istezanje i opuštanje ramena pomoći će vam da otpustite nakupljenu napetost. Topao obrok u ugodnom okruženju vraća osjećaj zadovoljstva. Dopustite si malu promjenu u rutini.

Blizanci

LJUBAV: Neočekivana poruka ili susret mogli bi vam izmamiti osmijeh. Vaša duhovitost danas će omekšati i najozbiljniju situaciju u vezi. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku koja brzo postaje nešto više. Posvetite voljenoj osobi punu pažnju. POSAO: Vaša kreativnost dolazi do izražaja i lako ćete pronaći rješenje za problem koji druge zbunjuje. Dan je povoljan za pisanje i prezentacije, a sjajna ideja na sastanku mogla bi vam donijeti zasluženo priznanje i pohvale nadređenih. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se osjećate, ali izbjegavajte pretjerano trošenje energije. Lagana šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu i unutarnji mir. Dovršite jednu započetu stvar prije nego što pohrlite prema novoj.

Rak

LJUBAV: Dan donosi toplinu i razumijevanje u emotivnim odnosima. Razgovor iz srca raspršit će zategnutost i vratiti sklad. Ako ste slobodni, netko tko cijeni dubinu i emocije mogao bi se približiti vašem svijetu, možda čak i preko posla. POSAO: Intuicija će vas voditi prema pravim odlukama. Dan je pogodan za sređivanje detalja koje ste odlagali. Strpljiv i posvećen rad donijet će čvrste i pouzdane rezultate, a briga koju pokazujete prema kolegama gradi dragocjeno povjerenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna iscrpljenost. Pronađite trenutak samo za sebe kako biste napunili emotivne baterije. Podijelite svoja osjećanja s nekim bliskim umjesto da ih nosite sami.

Lav

LJUBAV: Bit ćete u centru pažnje gdje god se pojavite. U vezi ćete blistati kada budete darivali pažnju umjesto da je samo tražite, a partner će biti ponosan na vas. Slobodne Lavove očekuje zanimljivo poznanstvo puno iskri. POSAO: Vaša odlučnost i energija otvaraju vrata novim prilikama. Prirodna sposobnost vođenja danas dolazi do izražaja, stoga preuzmite inicijativu bez ustručavanja. Kreativni projekt koji vam je na srcu sada može dobiti zeleno svjetlo. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate nalet energije, ali ne pretjerujte s fizičkim naporima. Osluškujte signale tijela i dopustite si miran trenutak kada osjetite umor. Budite ponosni, ali ostanite otvoreni za tuđe mišljenje.

Djevica

LJUBAV: Spustite ljestvicu očekivanja i pružite vezi priliku da diše bez stalne analize. Umjesto da provjeravate svaki gest partnera, dopustite si jednostavno uživati u trenutku. Slobodni bi se mogli zbližiti s osobom koju dugo poznaju. POSAO: Vaša marljivost i preciznost bit će primijećene. Jedan dovršen detalj danas vrijedi više od deset započetih projekata. Kolege se oslanjaju na vas, pa se ne ustručavajte preuzeti vodeću ulogu u rješavanju administrativnih pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si dopuštenje da ne radite ništa bez osjećaja krivnje. Redovit obrok i dovoljno vode temelj su vašeg dobrog raspoloženja. Dopustite da vam netko pomogne; ne morate sve nositi sami.

Vaga

LJUBAV: Venera u vašem znaku donosi vam neodoljiv šarm. Romantična atmosfera pratit će vas tijekom cijelog dana. Iskoristite svoju diplomaciju da premostite nesporazume, a mali gest pažnje donijet će više sklada nego dugi razgovori. POSAO: Suradnja s kolegama bit će uspješna i donijet će dobre rezultate. Ne dopustite da neodlučnost odgodi zadatak koji ste odavno mogli završiti. Postavite jasne granice ljubazno, jer i najtopliji ljudi imaju pravo reći "ne". ZDRAVLJE&SAVJET: Psihička ravnoteža bit će vaš najveći adut. Odvojite trenutak tišine za sebe, jer vaš živčani sustav voli mir. Kada oklijevate, zapitajte se što biste savjetovali prijatelju.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete željeti iskrene emocije i duboke razgovore. Vaša magnetična energija čini da partner želi biti još bliži. Intuicija će vam točno reći što voljenoj osobi treba, čak i prije nego što to izgovori. Slobodne čeka intenzivna prepiska. POSAO: Pred vama je prilika da pokažete koliko ste sposobni u zahtjevnoj situaciji. Ne bojte se izazova jer on budi vaše najbolje strane. Diskretnost u poslu danas se isplati više nego glasno isticanje zasluga. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je intenzivna, pa joj dajte zdrav način da se ispolji. Slušajte signale tijela i ne forsirajte tempo. Dopustite si da pustite kontrolu i prepustite se prirodnom toku dana.

Strijelac

LJUBAV: Vaš avanturistički duh vodi vas ka novim poznanstvima. Razgovor o zajedničkim snovima i putovanjima zbližava vas s partnerom više od rutine. Vaša otvorenost danas privlači ljude koji cijene iskrenost iznad lijepih riječi. POSAO: Vaša sposobnost da povežete naizgled udaljene ideje danas postaje pravo bogatstvo. Kada govorite s entuzijazmom, kolege rado slijede vašu energiju. Moguće su zanimljive poslovne ponude koje otvaraju nove mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro raspoloženje pozitivno utječe na vaše opće stanje. Jutarnje razgibavanje probudit će onu unutarnju lakoću koju toliko volite. Prije velikog skoka, provjerite gdje točno doskačete.

Jarac

LJUBAV: Mjesec u Biku donosi vam radost i sreću. Dopustite si biti malo manje suzdržani, jer se pokazana nježnost vraća udvostručeno. Strpljenje u ljubavi donosi mir. Neko cijeni vašu stabilnost više nego što mislite i danas će vam to pokazati. POSAO: Vaša pouzdanost gradi ugled koji će vam otvarati vrata. Dobar je trenutak da preuzmete odgovornost za projekt koji traži ozbiljnost i čvrstu ruku. Vaša disciplina danas čini razliku, pa se posvetite zadatku koji drugi izbjegavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Tijelo traži ravnotežu između rada i odmora, a vi ste dovoljno mudri da prepoznate kada stati. Kratka šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu uma. Više o vašem znaku pročitajte ovdje.

Vodenjak

LJUBAV: Iznenadni susret ili neobičan razgovor mogli bi potpuno promijeniti tijek vašeg dana. Razgovor o budućnosti zbližava vas s voljenom osobom, a partner će cijeniti vašu spontanost. Samci mogu upoznati nekoga inspirativnog na neobičnom mjestu. POSAO: Vaše originalne ideje danas privlače pažnju. Slobodno iznesite ono što se drugi ne usuđuju reći. Ne zatvarajte se u svoje misli jer suradnja donosi rješenje koje sami niste vidjeli. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna nervoza, ali lako ćete je prevladati uz laganu, novu aktivnost. Spojite svoju maštu s malim, konkretnim korakom i vidjet ćete kako ideja oživljava.

Ribe

LJUBAV: Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama. Emocije će biti izraženije nego inače, stoga lakše pokazujete ono što osjećate. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti pažnjom, toplinom i razumijevanjem njihovog svijeta. POSAO: Dan je povoljan za završavanje započetih projekata i planiranje idućih koraka. Vaša posvećenost neće proći nezapaženo. Vjerujte svom osjećaju pri donošenju odluka, osobito ako se radi o suradnji. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna kako biste sačuvali energiju. Ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje i unosite dovoljno tekućine.

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