Kosa vam je nakon mora suha i beživotna? Evo kako je vratiti u formu

Sunce, morska sol, klor i visoke temperature mogu ostaviti kosu suhom, beživotnom i sklonom pucanju. Srećom, uz nekoliko promjena u rutini njege i prave proizvode, vlasi mogu ponovno postati mekane, sjajne i zdrave

Koliko god uživali u ljetnim danima, kosa nakon dolaska s godišnjeg odmora može izgledati prilično iscrpljeno. Sunce, more, klor i vjetar mogu je učiniti suhom, beživotnom, sklonom petljanju i pucanju, pa umjesto mekih i sjajnih vlasi ostaje dojam "slamnate" kose. Dobra je vijest da većina tih oštećenja nije trajna. Uz nekoliko promjena u rutini njege i malo strpljenja, kosa može ponovno postati mekša, sjajnija i zdravija.

Zašto kosa nakon ljeta izgleda tako iscrpljeno?

Sunce, morska sol i klor zajedno djeluju kao prilično zahtjevna kombinacija za kosu. Sol izvlači vlagu iz vlasi i ostavlja je dehidriranom, dok UV zrake postupno slabe keratin, protein koji kosi daje čvrstoću i elastičnost. Zato kosa nakon ljeta često postaje gruba na dodir, lako puca i gubi prirodni sjaj.

Ako ste kosu bojali prije ljeta, vjerojatno ste primijetili i da je boja izblijedjela ili promijenila ton. Tome pridonose sunce, morska voda i česta izloženost kloru. Osim toga, na vlasima se zadržavaju ostaci soli, pijeska i proizvoda sa SPF-om, zbog čega kosa može izgledati teško i bez života.

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Prvi koraci nakon plaže

Najvažnije je kosu što prije isprati običnom vodom. Čak i kratko ispiranje nakon kupanja u moru ili bazenu može napraviti veliku razliku jer uklanja sol i klor prije nego što dodatno isuše vlasi. Kod pranja birajte blagi hidratantni šampon koji neće dodatno isušiti kosu. Šampon nanosite prvenstveno na vlasište, dok će pjena koja klizi niz dužinu biti sasvim dovoljna za čišćenje ostatka kose.

Nakon toga obavezno nanesite regenerator i ostavite ga nekoliko minuta da djeluje. Ako vam je kosa posebno suha ili gusta, pokušajte je nježno raščešljati dok je regenerator još na njoj – tako ćete izbjeći nepotrebno pucanje. Još jedna sitnica koja puno znači jest način sušenja. Umjesto grubog trljanja ručnikom, lagano istisnite višak vode mekanim ručnikom od mikrovlakana ili pamučnom majicom. Mokra kosa najosjetljivija je na oštećenja pa se s njom isplati biti nježan.

Vrijeme je za dubinsku njegu

Ako želite da se kosa stvarno oporavi, jedan tretman neće biti dovoljan. U svoju rutinu uvrstite hranjivu masku barem jednom ili dva puta tjedno. Idealno je kombinirati hidratantne maske s onima koje sadrže proteine poput keratina ili aminokiselina. Hidratacija vraća mekoću, dok proteini pomažu ojačati oslabljenu vlas.

Odličan dodatak njezi mogu biti i nekoliko kapi arganovog, makadamijinog ili kokosovog ulja na vrhovima kose. Nemojte pretjerivati – dovoljno je vrlo malo proizvoda kako kosa ne bi izgledala masno, nego zaglađeno i sjajno. Ako koristite leave-in regeneratore ili serume, upravo je razdoblje nakon ljeta idealno vrijeme da ih uključite u svakodnevnu rutinu.

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Što privremeno izbjegavati?

Dok se kosa oporavlja, pokušajte smanjiti korištenje pegle, figara i sušila na visokim temperaturama. Kada god možete, pustite kosu da se osuši prirodno, a ako ipak koristite toplinu, obavezno nanesite proizvod za zaštitu od topline.

Preporuča se i otići kod frizera nakon ljeta. Šišanje ispucalih vrhova neće usporiti rast kose, ali će spriječiti daljnje pucanje i odmah učiniti frizuru urednijom. Također, izbjegavajte čvrste gumice koje lome vlasi. Mekane satenske ili svilene gumice puno su nježnije prema kosi, osobito kada je već oslabljena.

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Kako zaštititi kosu sljedeće ljeto?

Kada se kosa oporavi, vrijedi razmišljati i unaprijed. Šešir ili marama tijekom najjačeg sunca najbolja su zaštita, a korisni su i proizvodi s UV filterima namijenjeni upravo njezi kose. Prije ulaska u more ili bazen kosu možete navlažiti običnom vodom, a na vrhove nanijeti malo regeneratora bez ispiranja ili zaštitnog ulja. Tako će kosa upiti manje slane ili klorirane vode i biti manje sklona isušivanju. Ne zaboravite ni na hidrataciju iznutra. Dovoljan unos vode te prehrana bogata proteinima, zdravim mastima i vitaminima također imaju važnu ulogu u zdravlju kose.

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