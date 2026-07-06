Zendaya kao grčka božica: Bijela haljina krila je genijalan detalj na leđima

Za promociju filma 'Odiseja' Christophera Nolana, Zendaya je oduševila kombinacijom koja spaja antičku grčku estetiku i suvremenu avangardu. genijalni detalj na leđima haljine čini ovu kreaciju pravom modnom čarolijom vrijednom pažnje

Promotivna turneja za najočekivaniji film godine službeno je započela, a s njom i modna odiseja glavne glumice Zendaye. Za prvo pojavljivanje s ostatkom zvjezdane postave u Londonu, glumica i njen dugogodišnji stilist Law Roach ponovno su dokazali zašto su najmoćniji tandem crvenog tepiha. Utjelovivši lik božice Atene koju glumi u filmu, Zendaya je ostavila bez daha u kreaciji koja spaja antičku skulpturalnost s modernom avangardom.

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Za fotografiranje u londonskom IET: Savoy Placeu, Zendaya je odabrala custom izrađenu haljinu s potpisom francuskog dizajnera Jacquemusa. Na prvi pogled, kreacija je djelovala kao minimalistička stupasta haljina s halter ovratnikom koja naizgled prkosi gravitaciji, prianjajući uz tijelo tek u jednoj točki na vratu. No, iluziju su razbijale dvije tanke naramenice koje su obavijale ramena i spajale se s decentnim ukrasom na poprsju. Ipak, prava čarolija dizajna otkrila se tek kada se glumica okrenula.

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Dizajn koji priča priču

Leđa su bila potpuno otvorena, s dubokim izrezom koji se spuštao ispod bokova i elegantnom draperijom inspiriranom grčkim hitonom. Tkanina se s donjeg dijela leđa sužavala prema vratu, gdje se u neočekivanom i genijalnom preokretu pretvarala u pripijenu maramu za glavu, stvarajući tako fluidan i jedinstven komad.

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Law Roach je na svom Instagramu potvrdio da je cilj bio uhvatiti "esenciju Atene", a ovom kreacijom su u tome i uspjeli, spajajući božansku mudrost i ratničku snagu u jedan modni izričaj. Cjelokupni dojam istovremeno je bio i klasičan i moderan, baš poput lika kojeg tumači. Vitku siluetu haljine decentno je naglašavao i stražnji prorez do visine koljena.

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Završni dodir dostojan Olimpa

Svaki detalj bio je pomno osmišljen kako bi se upotpunila priča o modernoj božici. Monokromatski izgled zaokružen je parom prepoznatljivih bijelih salonki s potpisom Christiana Louboutina. Posebna pažnja posvećena je nakitu koji je nosio dašak povijesti. Zendaya je nosila velike zlatne naušnice koje podsjećaju na antičke medaljone s ugraviranim suncem, djelo Glenna Spira, dok su na rukama sjajili upečatljivi prsteni Barron London. Naušnice su izrađene od antičkih diskova koji datiraju iz prvog tisućljeća prije Krista, dajući cijeloj kombinaciji neprocjenjivu povijesnu vrijednost.

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Zendayin već proslavljeni "metodički pristup odijevanju" nastavlja se i na ovoj turneji. Nakon što je za promociju filma "Spider-Man: Brand New Day" nosila kreacije inspirirane paukovom mrežom i bojama kostima, za "Odiseju" je u potpunosti prigrlila estetiku antičke Grčke. Dan prije Jacquemusove haljine, viđena je u vintage Trussardi kreaciji iz 2006. godine, lepršavoj i eteričnoj haljini koja je podsjećala na odjeću grčkih skulptura.