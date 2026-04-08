Božice crvenog tepiha: Zendaya i Sydney Sweeney priredile nezaboravan modni duel

Premijera nove sezone serije 'Euforija' u Los Angeles pretvorila se u pravi modni spektakl u kojem su sve oči bile uprte u dvije glavne zvijezde. Zendaya i Sydney Sweeney donijele su potpuno različite, ali jednako očaravajuće modne priče - jednu dramatičnu, drugu anđeosku

Premijera treće sezone popularne serije "Euforija", održana 7. travnja u u kultnom TCL Chinese Theatre u Hollywoodu, bila je prvorazredni modni događaj. Iako je cijela glumačka postava plijenila pažnju, crvenim tepihom suvereno su zavladale dvije zvijezde: Zendaya i Sydney Sweeney. Svojim potpuno suprotstavljenim, ali jednako upečatljivim stilovima, stvorile su savršeni modni jin i jang, potvrdivši status vodećih ikona stila nove generacije.

Zendaya: Moderna elegancija s dramatičnim potpisom

Kao glavno lice serije, Zendaya Coleman još je jednom dokazala zašto nosi titulu modne ikone. U suradnji sa stilistom Lawom Roachom, odabrala je prilagođenu smeđu satensku haljinu modne kuće Ashi Studio.

Profimedia

Kreacija iz couture kolekcije za proljeće/ljeto 2026. isticala se halter krojem koji se vezivao oko vrata, dramatičnim otvorenim leđima i dugim plaštem. Iako je opisana kao smeđa, pod svjetlima crvenog tepiha djelovala je gotovo crno, što je dodatno pridonijelo misterioznom i moćnom dojmu.

Profimedia

Njezin styling bio je besprijekoran. Izgled je zaokružila odgovarajućim smeđim satenskim cipelama i dijamantnim nakitom koji je dodao dozu glamura minimalističkoj, ali odvažnoj estetici haljine.

Profimedia

Njezina je kosa bila stilizirana u elegantni "wet look" bob, što je dodatno naglasilo moderan i sofisticiran dojam.

Profimedia

Sydney Sweeney: Anđeoska vizija u modernom ruhu

Dok je Zendaya igrala na kartu mračne, skulpturalne elegancije, njezina kolegica Sydney Sweeney donijela je dašak eterične romantike u potpuno bijeloj kombinaciji. Zablistala je u arhivskoj haljini modne kuće Pierre Cardin iz 2007. godine, koja je istovremeno bila odvažna i anđeoska. Riječ je o mikro mini-haljini uparenoj s lepršavim rukavima nalik pelerini i dramatičnom, drapiranom suknjom koja se spuštala do poda.

Profimedia

Struk je bio naglašen remenom s upečatljivom mašnom ukrašenom kristalima, što je dodalo dašak glamura. Cjelokupan izgled upotpunila je elegantnim zlatnim slingback cipelama, a kosu je nosila u opuštenim, prirodnim valovima, uz minimalan nakit, dopuštajući da odvažna kreacija govori sama za sebe.

Profimedia

Profimedia

Kontrast koji definira novu generaciju

Upravo je kontrast između Zendayine odvažne mode i Sydneyine sanjive estetike definirao večer. Dok je Zendayina Ashi Studio haljina bila izjava o odvažnoj, modernoj eleganciji, Sydneyina arhivska Pierre Cardin kreacija bila je oda eteričnoj ženstvenosti. Obje glumice su pokazale nevjerojatnu modnu zrelost i potvrdile da glumačka postava 'Euforije' s pravom nosi titulu jedne od najbolje odjevenih na malim ekranima. Njihov modni dvoboj bez pobjednice postavio je visoka očekivanja za sve buduće crvene tepihe.