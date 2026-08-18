Vedrana Rudan ostavila je neizbrisiv trag: Ovo su knjige koje su obilježile njezinu karijeru

Kada se 2002. godine pojavio njezin debitantski roman 'Uho, grlo, nož', bio je to potres. Knjiga je istovremeno postala bestseler u Hrvatskoj i Srbiji, probivši sve barijere i najavivši dolazak autorice koja ne mari za konvencije

Preminula je Vedrana Rudan, književnica i kolumnistica čije je ime postalo sinonim za pisanje bez dlake na jeziku. U 77. godini, nakon duge i teške bolesti, napustila nas je autorica koja je svojim britkim, provokativnim i beskompromisnim stilom zauvijek promijenila književnu scenu u regiji. Iako je često izazivala polemike, njezina brutalna iskrenost, pomiješana s crnim humorom i dubokom empatijom za obespravljene, osigurala joj je vojsku vjernih čitatelja. Njezino tijelo je otišlo, ali njezin duh, utkan u stranice knjiga, ostaje kao vječni podsjetnik da se o istini, koliko god bolna bila, ne smije šutjeti. Ovo su samo neka od djela po kojima ćemo je zauvijek pamtiti.

Gromoglasan ulazak na scenu: 'Uho, grlo, nož'

Kada se 2002. godine pojavio njezin debitantski roman "Uho, grlo, nož", bio je to potres. Knjiga je istovremeno postala bestseler u Hrvatskoj i Srbiji, probivši sve barijere i najavivši dolazak autorice koja ne mari za konvencije. Kroz lik Tonke Babić, žene u pedesetima i svojevrsnog autoričinog alter-ega, Rudan je u glave čitatelja ulila, kako su kritičari pisali, "ogromnu količinu vitriola, sirove energije i urnebesnog humora". Bio je to monolog ogorčene i nesretno udane žene koja bez zadrške secira svoj brak, muško-ženske odnose, politiku i društveno licemjerje. Knjiga je odmah dramatizirana i prevođena, a Tonka Babić postala je glas mnogih žena koje se nisu usuđivale izreći ono što im je na duši. Rudan je pokazala da književnost ne mora biti lijepa i uglađena; može biti i vrisak.

Goran Kovacic/Pixsell

Osobna bol kao univerzalna poruka

Samo godinu dana kasnije, romanom "Ljubav na posljednji pogled" (2003.), Vedrana Rudan zacementirala je svoj status autorice koja se ne boji najtežih tema. U ovoj snažnoj ispovijesti o bračnom zlostavljanju, progovorila je iz vlastitog iskustva prvog braka. "Jesam li ja Tilda? Bila sam", napisala je godinama kasnije, prisjećajući se kako je knjigu napisala u jednom dahu. Objasnila je da je pisanje bilo katarza, ali i pokušaj da ohrabri druge žene u sličnoj poziciji. "Niste lutke, niste igračke, niste 'krive', vi ste ljudska bića koja imaju pravo na duboko disanje", poručila je. Time je temu obiteljskog nasilja, o kojoj se tada još uvijek šaputalo, iznijela pod svjetla reflektora, dajući glas žrtvama i jasno poručujući da zlo nikada ne smije ostati banalno.

Razbijanje najvećeg tabua u romanu 'Dabogda te majka rodila'

Ako je i postojalo nešto sveto i nedodirljivo, Vedrana Rudan je to sustavno preispitivala. U romanu "Dabogda te majka rodila" (2010.) okrenula se možda i najvećem tabuu - glorificiranoj figuri majke. Kroz priču o ženi koja u šezdesetoj godini još uvijek pokušava razriješiti kompleksan i bolan odnos s hladnom, distanciranom majkom, Rudan je zaronila u najdublje obiteljske traume. Djelo je, kao i mnoga druga, imalo autobiografske elemente, proizašle iz autoričinog osjećaja da je majka i nakon smrti promatra i osuđuje. Roman je postigao ogroman uspjeh, a njegova kazališna adaptacija ovjenčana je brojnim nagradama, potvrđujući da je Rudan uspjela dotaknuti bolnu točku koja je zajednička mnogima.

Život ogoljen do kosti

U svojoj autobiografiji "Ples oko Sunca" (2019.) skinula se do kraja, kako je i sama rekla. "Imam sedamdeset godina. Na naslovnici izgledam kao da imam sedamdeset... U knjizi sam se skinula do kraja. Povremeno se, oslobođena svake taštine, osjećam odlično u svojoj staroj, naboranoj, pjegavoj koži", napisala je. U knjizi je bez uljepšavanja opisala svoj put od prodavačice sladoleda na rivi i odrastanja u siromaštvu do najčitanije spisateljice u regiji. Iskreno je progovorila o djeci, unucima, ali i o tome kako je postala prva novinarka koja je dobila otkaz u novoj hrvatskoj demokraciji zbog kritiziranja Franje Tuđmana. Pokazala je, prije svega, zašto je u životu najteže i najvažnije "bez stida pogledati sebi u oči". Kroz cjelokupni književni opus, a napose u autobiografiji, podučavala je upravo toj vještini.

Goran Kovacic/Pixsell

Vedrana Rudan pisala je o svemu: o djeci kao "najdražim krvopijama", o muškarcima, seksu, starenju, politici i smrti. Uvijek je bila korak ispred, bespoštedno autentična i brutalno duhovita. Njezine rečenice bile su oštre poput noža, ali su istovremeno nudile i utjehu - spoznaju da nismo sami u svojim najmračnijim mislima. U jednom od posljednjih intervjua, upitana za posljednju poruku javnosti, rekla je u svom stilu: "Ja sam besmrtna. Smatrajte moju smrt odlaskom na područje gdje nema signala". I zaista, iako je otišla na to mjesto bez signala, njezine knjige ostaju kao najjači odašiljač, a njezin glas odjekivat će još dugo.

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