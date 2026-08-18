Linkin Park: Unshatter stiže u Cinestar - spektakularni glazbeni film u 4DX i ScreenX formatima od 30. rujna

Intimni dokumentarni film o jednom od najutjecajnijih rock bendova današnjice u ograničenom prikazivanju u CineStar kinima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Varaždinu

Jedan od najutjecajnijih bendova moderne glazbe stiže na veliko platno. LINKIN PARK: UNSHATTER, novi intimni dokumentarni film u režiji člana benda Joea Hahna, od 30. rujna bit će dostupan u ograničenom prikazivanju u CineStar kinima, i to u premium formatima 4DX i ScreenX.

Film donosi dosad neviđen pogled iza kulisa povratka Linkin Parka na svjetsku pozornicu te prati njihov put kroz gubitak, otpornost, prijateljstvo i kreativnu transformaciju, sve do novog poglavlja obilježenog albumom From Zero i spektakularnim koncertnim nastupima u São Paulu.

Kombinirajući rijetke arhivske snimke, iskrene trenutke iza pozornice, intimne prizore iz studija i energične nastupe uživo, UNSHATTER prati bend od prvih novih studijskih sesija 2022. godine, preko nastanka albuma From Zero, do velikog povratka pred publiku diljem svijeta.

U režiji Joea Hahna, film gledateljima pruža dosad najintimniji uvid u kreativni proces i povezanost članova benda te predstavlja novo poglavlje Linkin Parka s Emily Armstrong i Colinom Brittainom.

Poseban doživljaj filma donose CineStar 4DX i ScreenX dvorane, u kojima će koncertna energija Linkin Parka dobiti potpuno novu dimenziju.

ScreenX proširuje ključne prizore s glavnog platna na bočne zidove dvorane, stvarajući panoramski doživljaj koji publiku uvlači u samo središte koncerta.

U 4DX-u, pokret sjedala i sinkronizirani posebni efekti dodatno prate ritam, atmosferu i energiju nastupa, pružajući iskustvo koje nadilazi klasično gledanje koncertnog filma.

Za fanove Linkin Parka riječ je o prilici da bend dožive iz potpuno nove perspektive – uz veliko kino platno, snažan zvuk i premium tehnologiju koja dodatno naglašava intenzitet njihovih live nastupa.

"UNSHATTER prati vrlo specifičan trenutak u povijesti Linkin Parka i bilježi naš put kroz gubitak, neizvjesnost, prijateljstvo i ponovno stvaranje“, kaže redatelj Joe Hahn. „Nadam se da će dugogodišnji fanovi vidjeti dijelove našeg putovanja koje dosad nisu imali priliku vidjeti, a oni koji tek otkrivaju našu glazbu bolje razumjeti kako smo stigli do ove točke. I izvan priče o Linkin Parku, nadam se da će se ljudi povezati s filmom kao pričom o odnosima, otpornosti i onome što je potrebno da nastavimo dalje čak i kada nemamo sve odgovore.“

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Uoči kino premijere, 25. rujna izlazi i prateći soundtrack UNSHATTER (Live in São Paulo), s izvedbama pjesama iz svih razdoblja karijere benda, uključujući i ekskluzivne snimke koje nisu dio filma.

Album je već dostupan za prednarudžbu, a fanovi već sada mogu poslušati „Somewhere I Belong (Live in São Paulo)”.

LINKIN PARK jedan je od najutjecajnijih i najuspješnijih glazbenih sastava posljednjih 25 godina. Njihov debitantski album Hybrid Theory, nagrađen dijamantnom nakladom u SAD-u, ostaje jedan od najuspješnijih debitantskih albuma stoljeća, a bend je tijekom karijere prodao više od 100 milijuna albuma diljem svijeta i prikupio više od 21 milijarde pregleda na YouTubeu.

Nakon sedmogodišnje stanke, Linkin Park se 2024. vratio s novom postavom koju čine Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell, Emily Armstrong i Colin Brittain, kao i s osmim studijskim albumom From Zero.

Povratak je obilježila i pjesma „The Emptiness Machine”, koja je 15 tjedana provela na prvom mjestu Billboardove Rock & Alternative Airplay ljestvice, dok je album bendu donio i nove nominacije za nagradu GRAMMY®.

Od osnutka 1996. godine do danas Linkin Park osvojio je dvije nagrade GRAMMY®, sedam American Music Awardsa, četiri MTV VMA nagrade, deset MTV Europe Music Awardsa i brojne druge glazbene nagrade. Njihove pjesme i albumi obilježili su generacije slušatelja, a danas ponovno pune stadione i nastupaju na najvećim svjetskim festivalima.

LINKIN PARK: UNSHATTER u ograničenom je prikazivanju u CineStar kinima od 30. rujna, u formatima 4DX i ScreenX, a ulaznice su dostupne na cinestarcinemas.hr.