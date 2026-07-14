Zendaya pokazala savršene ljetne kovrče – odmah želimo isti look

Jedna od najvećih modnih ikona današnjice ponovno je ukrala pažnju, no ovoga puta nije samo outfit bio glavna tema. Zendaya je zablistala s razigranim chic kovrčama koje su njezinu looku dale romantičan zaokret i mnoge podsjetile na nestašne uvojke malog Kupida

Zendaya, glumica koja je redefinirala pojam stila na crvenom tepihu, još jednom je dokazala zašto nosi titulu neokrunjene kraljice mode. Tijekom promotivne turneje za svoj novi, iščekivani film "Odiseja" u New Yorku, nije samo servirala jedan, već dva besprijekorna modna izdanja u istom danu. No, ono što je privuklo najviše pažnje nije bila samo odjeća, već odvažna i osvježavajuća promjena frizure koja je savršeno zaokružila njezinu stilsku priču. U suradnji sa svojim dugogodišnjim stilistom i "arhitektom imidža" Lawom Roachom, Zendaya nastavlja pomicati granice, pretvarajući svako pojavljivanje u pomno osmišljeni modni performans.

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Zbogom, zaglađeni uvojci: Vrijeme je za kovrče

Poznata po svojim elegantnim, često skulpturalnim i savršeno zalizanim frizurama, Zendaya je nedavno iznenadila obožavatelje i modne kritičare debitirajući s potpuno novim izgledom. Odlučila se za razigrani, kovrčavi bob s gustim šiškama, frizuru koja odiše energijom i ležernošću, a za koju se čini da slavi njezinu prirodnu teksturu kose. Ova promjena predstavlja hrabar odmak od kontrolirane elegancije koju je njegovala na prethodnim postajama turneje u Parizu i Londonu. Njezine nove, voluminozne kovrče uokvirile su joj lice na mekan i svjež način, dajući cijelom izgledu dozu retro šarma, ali i mladenačke zaigranosti. Transformacija je bila pun pogodak, pokazavši njezinu svestranost i spremnost na modno eksperimentiranje, čak i kad je riječ o kosi.

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Moderna božica u Jacquemusu

Prva od dvije bijele kombinacije viđena je nakon glumičinog gostovanja u popularnoj emisiji "Today Show". Za tu priliku, Zendaya je odabrala elegantnu bijelu haljinu iz kolekcije Jacquemus za proljeće/ljeto 2027. Kreacija je imala kratke rukave i strateški postavljene izreze na području struka, dok se tkanina uvijala i prelazila u blago nabranu suknju midi dužine. Cijeli izgled, upotpunjen kremastim salonkama istog francuskog brenda, bio je suptilna, ali jasna posveta grčkoj estetici. Bio je to savršen uvod u tematsko odijevanje koje prati njezin lik Atene, božice mudrosti i rata, u nadolazećem epu Christophera Nolana. Odabir je bio sofisticiran, moderan i u potpunosti usklađen s pričom koju Zendaya i Roach pričaju kroz modu.

Arhivski dragulj i gladijatorice koje kradu pažnju

Istog je dana Zendaya ulice New Yorka pretvorila u vlastitu modnu pistu pojavivši se u drugom, još dramatičnijem izdanju. Izlazeći iz hotela, ostavila je sve bez daha u haljini iz arhivske kolekcije Alberte Ferretti za proljeće 2008. Riječ je o eteričnoj bijeloj mini haljini s opasno dubokim V-izrezom, čija je drapirana silueta podsjećala na odjeću antičkih kipova.

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Ono što je kreaciju činilo posebnom bili su kaskadni detalji od metalik zlatnih lančića koji su se spuštali niz prednji dio, stvarajući iluziju tekućeg metala i drevnog oklopa. Ovaj stilski potez bio je majstorska lekcija iz "method dressinga", s obzirom na to da je upravo kolekcija Alberte Ferretti iz 2008. bila poznata po spajanju romantike i grčko-rimskih motiva.

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Izgled je zaokružila najupečatljivijim komadom: dramatičnim metalik gladijatoricama do koljena s potpisom Sophije Webster koje su se vezale duž cijelih nogu. Uz decentne naušnice brenda FOPE i novu kovrčavu frizuru, Zendaya je izgledala poput božice koja je sišla s Olimpa ravno na Manhattan.

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