Najljepše frizure za žene nakon 40-e koje obožavaju i slavne dame

Prava frizura može učiniti više od same promjene izgleda - može licu vratiti svježinu, naglasiti najbolje crte i čak vizualno oduzeti nekoliko godina. Inspiraciju smo pronašli među slavnim damama čije su frizure istovremeno moderne, elegantne i iznimno laskave

U četrdesetima kosa često postaje nešto tanja, gubi volumen ili teksturu koju je imala ranije. No dobra vijest je da prava frizura može napraviti veliku razliku. Od pažljivo oblikovanog loba do chic pixie stila, postoje brojne frizure koji stvaraju dojam gušće kose, omekšavaju crte lica i cijelom izgledu daju mladenačku notu.

Prava frizura ne može promijeniti strukturu kose, ali može stvoriti dojam veće gustoće, volumena i vitalnosti. Bez obzira koju frizuru odabrali, ključno je pronaći stil koji će odgovarati vašoj teksturi kose i obliku lica. Ako tražite novu frizuru koja će osvježiti vaš izgled i pritom biti praktična za održavanje, inspiraciju možete pronaći među slavnim damama koje već godinama dokazuju da stil nema dobnu granicu.

Margot Robbie i lob koji uvijek izgleda elegantno

Lob, odnosno duži bob, jedna je od najzahvalnijih frizura za tanku kosu. Verzija kakvu je nosila Margot Robbie posebno je efektna zahvaljujući ravno rezanim vrhovima koji stvaraju dojam punije i gušće kose. Blagi valovi dodatno unose pokret bez gubitka volumena, a sama duljina dovoljno je svestrana za različite stilove. Upravo zato lob ostaje jedan od najpopularnijih izbora među ženama koje žele sofisticiranu, ali modernu frizuru.

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Suki Waterhouse i zavjesa šiške koje uokviruju lice

Ako primjećujete da je kosa oko sljepoočnica nešto rjeđa nego prije, zavjesa šiške, tzv. 'curtain bangs', mogu biti odličan trik. Prepoznatljiv stil kakav nosi Suki Waterhouse nježno uokviruje lice i skreće pažnju na oči te jagodice. Ovakve šiške stvaraju dojam punoće u prednjem dijelu kose, a pritom djeluju vrlo opušteno i prirodno. Posebno dobro izgledaju u kombinaciji s lagano valovitom kosom i volumenom pri korijenu.

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Halle Berry i bob koji naglašava jagodice

Bob koji završava u visini jagodica jedna je od najlaskavijih frizura za zreliju kosu. Halle Berry pokazuje kako duži slojevi mogu dodati oblik i dinamiku bez stvaranja dojma rijetke kose. Za razliku od izrazito stepenastih frizura koje ponekad mogu naglasiti tanku kosu, ovaj rez zadržava punoću na vrhovima i stvara uravnotežen, svjež izgled. Dodatni plus je što prirodna tekstura kose dolazi još više do izražaja.

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Charlize Theron i razdjeljak sa strane

Ponekad nije potrebna nova frizura, već samo drugačije stiliziranje. Charlize Theron često nosi kosu s dubokim razdjeljkom sa strane, što je jedan od najjednostavnijih trikova za stvaranje volumena. Premještanjem razdjeljka korijen kose automatski dobiva podizanje, pa cijela frizura izgleda punije. Ovaj stil posebno dobro funkcionira ako vam se kosa čini tanjom po duljini, dok može biti manje prikladan ako je prorijeđena upravo uz liniju kose.

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Emma Stone i pixie frizura puna pokreta

Mnoge žene misle da će duža kosa uvijek izgledati gušće, no često vrijedi upravo suprotno. Duljina može otežati vlas i učiniti je ravnijom. Zato je pixie frizura poput one kakvu je nosila i oskarovka Emma Stone odličan izbor za kosu kojoj nedostaje volumen. Kraće stranice vizualno naglašavaju punoću na vrhu glave, dok nježno teksturirani slojevi stvaraju pokret i lakoću. Rezultat je ženstvena, moderna i vrlo praktična frizura koja licu daje svježiji i mlađi izgled.