Od haljina do modnih dodataka: Izdvojili smo 20 komada koje želimo u ormaru

Poznata po tome da iznimno brzo interpretira modne trendove s pista i pretvara ih u komade koje lako možemo uklopiti u svakodnevnu garderobu, Zara ni ovoga puta nije razočarala. Nova kolekcija donijela je pregršt modela koji izgledaju znatno luksuznije od svoje cijene, a mi smo izdvojili 20 komada koji su trenutačno završili na našoj wishlisti

Kada tražimo odjeću koja prati aktualne trendove, a istovremeno ostaju dovoljno nosiva za svaki dan, Zara je već godinama jedna od prvih shopping destinacija kojoj se uvijek rado vraćamo. Ovaj popularni high street brend usavršio je formulu spajanja trendovskih silueta, elegantnih krojeva i detalja koji često izgledaju znatno skuplje nego što zapravo jesu, zbog čega njihove kolekcije redovito privlače pažnju brojnih modnih entuzijastica diljem svijeta.

Zara nas ni ovog ljeta nije razočarala, a njihova ponuda savršeno prati estetiku koja trenutno dominira modnom scenom. U fokusu su lagani ljetni materijali, prirodne nijanse, ženstvene siluete, ali i upečatljivi detalji koji svakoj kombinaciji daju dozu karaktera. Posebno se ističu haljine s otvorenim leđima, modeli s halter izrezom, lepršave midi suknje, oversized lanene košulje te minimalistički setovi koji djeluju vrlo sofisticirano i chic.

Osim odjeće, Zara i ove sezone donosi fantastičnu ponudu modnih dodataka koji bez puno truda mogu podići i najjednostavniji outfit. Pletene torbe, sandale s tankim remenčićima, chunky narukvice, marame za kosu i upečatljiv nakit samo su dio ponude koja izgleda kao da dolazi iz znatno skupljih dizajnerskih kolekcija.

Posebno nam se sviđa što kolekcija uspješno balansira između trendova koji su trenutno popularni i klasičnih komada koje ćemo bez problema nositi sezonama. Upravo zato ovog puta nismo birali samo statement modele, nego i one bezvremenske komade koji predstavljaju pametnu modnu investiciju.

Od elegantnih ljetnih haljina koje su idealne za godišnji odmor, preko romantičnih topova i laganih lanenih hlača pa sve do chic dodataka koji izgledaju vrlo luksuzno, u nastavku smo izdvojili 20 Zara komada koji su se trenutno našli na vrhu naše modne wishliste - i priznajemo, vrlo je teško odabrati samo jedan favorit.

Zara, košulja - 29,95 € i hlače - 19,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,99 €