Zaljubili smo se u ovu romantičnu haljinu sa špice - znamo gdje je kupiti, i to sada u pola cijene
Nježna, ženstvena i dovoljno efektna da privuče poglede bez pretjerivanja - upravo je takva kombinacija koju smo ovoga vikenda uočili na zagrebačkoj špici. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Gordan Horvatinec. Glavnu riječ vodi maksi haljina u pastelno ružičastoj nijansi koja savršeno utjelovljuje jedan od najvećih ljetnih trendova: romantičnu estetiku inspiriranu donjim rubljem, čipkom i korzetnim detaljima.
Riječ je o Zara Camisole Dress modelu koji osvaja lepršavim krojem, bogatom teksturom i prozirnim čipkastim umecima u području struka koji stvaraju efekt korzeta. Upravo zahvaljujući tim detaljima haljina djeluje elegantno i profinjeno, a istovremeno ostaje lagana i prozračna - idealna za visoke ljetne temperature. Sada je idealan trenutak za kupnju ovog komada jer je dio aktualnog Zarinog sniženja.
Luksuzni modni dodaci podižu cijeli outfit
Look je zaokružen kultnom Gucci GG Marmont torbicom u krem nijansi. Prošivena koža, zlatni Double G logo i lanac s kožnim umetkom bezvremenski su detalji koji se jednako dobro slažu s ležernim dnevnim i elegantnim večernjim kombinacijama.
Posebnu dozu karaktera donose bijele cat-eye sunčane naočale. Retro silueta u kombinaciji s tamnim staklima stvara upečatljiv kontrast i cijelom outfitu daje dozu glamura, dok neutralne bež mule natikače s diskretnim prozirnim detaljem zaokružuju styling bez narušavanja njegove nježne estetike.
Trend koji ćemo viđati cijelog ljeta
Ono što ovaj outfit čini posebno uspješnim jest ravnoteža između trendova i klasike. Pastelno ružičasta, čipka i korzetni elementi među vodećim su modnim motivima ove sezone, no u spoju s bezvremenskim dodacima rezultat je kombinacija koja će jednako dobro funkcionirati na gradskoj špici, ljetnoj proslavi ili romantičnoj večeri.