Zaljubili smo se u ovu romantičnu haljinu sa špice - znamo gdje je kupiti, i to sada u pola cijene

Ako tražite haljinu koja će biti zvijezda vaše ljetne garderobe, ovaj Zarin model svakako vrijedi dodati na popis želja. Spoj romantične estetike, prozračnog materijala i laskavog kroja čini ga jednim od onih komada koji će se lako uklopiti u brojne ljetne kombinacije

Nježna, ženstvena i dovoljno efektna da privuče poglede bez pretjerivanja - upravo je takva kombinacija koju smo ovoga vikenda uočili na zagrebačkoj špici. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Gordan Horvatinec. Glavnu riječ vodi maksi haljina u pastelno ružičastoj nijansi koja savršeno utjelovljuje jedan od najvećih ljetnih trendova: romantičnu estetiku inspiriranu donjim rubljem, čipkom i korzetnim detaljima.

Goran Horvatinec

Riječ je o Zara Camisole Dress modelu koji osvaja lepršavim krojem, bogatom teksturom i prozirnim čipkastim umecima u području struka koji stvaraju efekt korzeta. Upravo zahvaljujući tim detaljima haljina djeluje elegantno i profinjeno, a istovremeno ostaje lagana i prozračna - idealna za visoke ljetne temperature. Sada je idealan trenutak za kupnju ovog komada jer je dio aktualnog Zarinog sniženja.

Zara haljina na bretele - 29,97 €

Luksuzni modni dodaci podižu cijeli outfit

Look je zaokružen kultnom Gucci GG Marmont torbicom u krem nijansi. Prošivena koža, zlatni Double G logo i lanac s kožnim umetkom bezvremenski su detalji koji se jednako dobro slažu s ležernim dnevnim i elegantnim večernjim kombinacijama.

Goran Horvatinec

Posebnu dozu karaktera donose bijele cat-eye sunčane naočale. Retro silueta u kombinaciji s tamnim staklima stvara upečatljiv kontrast i cijelom outfitu daje dozu glamura, dok neutralne bež mule natikače s diskretnim prozirnim detaljem zaokružuju styling bez narušavanja njegove nježne estetike.

Goran Horvatinec

Trend koji ćemo viđati cijelog ljeta

Ono što ovaj outfit čini posebno uspješnim jest ravnoteža između trendova i klasike. Pastelno ružičasta, čipka i korzetni elementi među vodećim su modnim motivima ove sezone, no u spoju s bezvremenskim dodacima rezultat je kombinacija koja će jednako dobro funkcionirati na gradskoj špici, ljetnoj proslavi ili romantičnoj večeri.