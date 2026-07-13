Zaboravite na sigurno: Ovaj outfit iz centra Zagreba pokazuje kako se igra modom

Neki modni trenuci nastaju upravo onda kada se odvažimo izaći izvan sigurnih kombinacija, a ova dama sa zagrebačke špice pravi je primjer takvog pristupa. Spojila je naizgled nespojive uzorke, jarke boje i upečatljive detalje u styling koji odiše samopouzdanjem i osobnošću

Zagrebačka špica ponovno je ponudila zanimljivu modnu inspiraciju, a u fokusu se našla kombinacija koja definitivno nije za one koji vole neprimjetan stil. Glavni adut outfita, koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec, hrabro je spajanje različitih uzoraka - od košulje s crno-bijelim natpisima do efektne suknje s bogatim geometrijskim motivima u zelenim, žutim i crnim tonovima.

Afrički uzorak i neočekivani kontrast

Upravo je taj kontrast ono što ovaj look čini posebnim. Umjesto da bira samo jedan upečatljiv komad, dama sa špice odlučila je kombinirati više jakih elemenata i pritom zadržati skladnu cjelinu. Crno-bijela košulja smiruje intenzivnu suknju, dok se boje iz uzorka međusobno nadopunjuju i stvaraju zanimljiv vizualni efekt.

Goran Horvatinec

Glavna zvijezda outfita je dugačka maksi suknja od tradicionalne afričke pamučne tkanine s voskom (African wax print), čiji bogati žuti, zeleni i crni tonovi donose dozu egzotike i umjetničkog izražaja. Ovakav uzorak nije samo modni detalj, već komad koji priča priču i cijeloj kombinaciji daje snažan karakter.

Detalji koji podižu cijelu kombinaciju

Posebnu pažnju privlači i način na koji su odabrani modni dodaci. Veliki crni šešir širokog oboda daje outfitu dozu misterioznosti i modnog stava, dok prostrana crna torba unosi ravnotežu uz razigrane uzorke.

Sandale u crnim i zelenim tonovima savršeno se uklapaju u paletu boja suknje i pokazuju koliko pažljivo odabrani detalji mogu povezati cijeli styling.

Pravilo koje vrijedi zapamtiti: moda voli hrabrost

Miješanje uzoraka jedan je od najzahtjevnijih modnih trikova, ali kada se napravi pravilno, rezultat može biti vrlo efektan. Ključ je u pronalasku zajedničke poveznice: bilo kroz boju, materijal ili ponavljanje određenog detalja.

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