Tražite savršen sako? Ovi modeli sa sniženja naši su favoriti

Ljetna sniženja idealna su prilika za kupnju bezvremenskih komada koji će se nositi godinama, a sako je svakako jedan od njih. Bilo da birate prozračni model od lana, klasičan kroj ili trendi oversized siluetu, sada ih možete pronaći po znatno povoljnijim cijenama

Ljetna sniženja idealna su prilika za kupnju komada koji će se nositi godinama, a sako je definitivno jedan od njih. Bez obzira preferirate li elegantan, poslovni stil ili ležerne kombinacije s trapericama i tenisicama, kvalitetan sako jedan je od onih odjevnih komada koji svakoj kombinaciji daje dozu profinjenosti. Upravo zato sada je pravo vrijeme da ga ulovite po znatno povoljnijoj cijeni.

Malo koji odjevni predmet toliko je svestran kao sako. Jednako dobro funkcionira u poslovnim outfitima, uz odijelo ili hlače na crtu, kao i u svakodnevnim kombinacijama s trapericama, bermudama, lanenim hlačama ili čak preko jednostavne haljine. Dovoljno je promijeniti obuću i modne dodatke kako bi isti sako iz uredskog izdanja postao savršen izbor za večernji izlazak ili vikend druženje.

Ovog ljeta posebno su traženi modeli od lana i njegovih mješavina koji izgledaju elegantno, a pritom su lagani i ugodni za nošenje čak i tijekom visokih temperatura. Neutralne nijanse poput bijele, bež ili kaki lako se kombiniraju s ostatkom ljetne garderobe, zbog čega su odličan izbor za sezonu, ali i za prijelazno razdoblje. Uz lanene modele, među favoritima i dalje su oversized sakoi koji već nekoliko sezona ne izlaze iz mode te klasični, blago strukirani krojevi koji će uvijek izgledati elegantno pa su dobar izbor za poslovne kombinacije. Ako tražite komad koji ćete nositi godinama, isplati se odabrati kvalitetan model u bezvremenskoj boji poput crne, tamnoplave, sive ili bež, jer će se lako uklopiti u gotovo svaku garderobu.

Iako su trendovi uvijek dobrodošla inspiracija, sako je jedan od rijetkih modnih klasika koji nikada ne gubi na vrijednosti. Upravo zato ljetna sniženja predstavljaju odličnu priliku za ulaganje u kvalitetniji model koji će vas pratiti sezonama i izgledati jednako dobro za nekoliko godina kao i danas. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih sniženja u high street trgovinama.

Mango - 39,99 €

Mango - 65,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 35,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 35,99 €

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