Omiljeni ljetni modni dodatak: Slavne zvijezde pokazale kako se nosi slamnati šešir

Neke trendove pratimo jednu sezonu, a zatim ih brzo zaboravimo. No postoje i oni komadi koji se iz godine u godinu vraćaju čim temperature porastu. Među njima posebno mjesto zauzima slamnati šešir – modni dodatak koji je odavno prerastao svoju praktičnu ulogu zaštite od sunca i postao nezaobilazan dio ljetne garderobe. Bez obzira na to provode li dane na jahti, šetaju rivom ili odmaraju na egzotičnim plažama, brojne poznate dame gotovo redovito posežu upravo za ovim bezvremenskim klasikom. Njegova popularnost nije slučajna. Osim što štiti lice od jakog sunca, slamnati šešir u trenu daje dojam promišljenog stylinga, čak i kada se nosi uz najjednostavnije komade poput lanene košulje, kupaćeg kostima ili lepršave haljine. Posljednjih godina posebno su popularni modeli širokog oboda koji prizivaju glamur starih holivudskih diva, no jednako dobro prolaze i jednostavniji, minimalistički šeširi ravnog oboda ili modeli ukrašeni vrpcama, mašnama i diskretnim detaljima. Upravo zato lako se uklapaju u različite stilove – od boho estetike do elegantnih ljetnih kombinacija.

U galeriji donosimo zvijezde koje su pokazale da je slamnati šešir jedan od onih modnih dodataka koji nikada ne izlaze iz mode, bez obzira na trendove koji se mijenjaju iz sezone u sezonu.