Ovo su ravne cipele u koje se isplati investirati ovog ljeta

Ovog ljeta modni trendovi okreću se ravnim cipelama koje spajaju udobnost i jednostavnost sa chic izgledom. Od minimalističkih japanki do retro jelly sandala i elegantnih balerinki, modeli koji dominiraju kolekcijama izgledaju stylish i savršeno se uklapaju u svakodnevne ljetne kombinacije

Ljetna obuća ove sezone igra na kartu udobnosti, jednostavnosti i nenametljivog chica. Umjesto vrtoglavo visokih potpetica i kompliciranih modela, u fokusu su ravne cipele koje se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije, ali i dalje izgledaju izrazito stylish. Modna scena tako se vraća pomalo nostalgičnim modelima, no u modernijem i sofisticiranijem ruhu. Od minimalističkih japanki do retro jelly sandala, ovo je pet modela ravnih cipela u koje se ovog ljeta zaista isplati investirati.

Japanke koje izgledaju luksuzno

Japanke su odavno prestale biti rezervirane samo za plažu ili bazen. Ove sezone nose se uz lanene hlače, slip haljine, traperice pa čak i elegantnije komade. Posebno su popularni minimalistički modeli od kože, tankih remenčića i jednostavnih silueta koje djeluju vrlo luksuzno i nenametljivo. Upravo je ta effortless estetika razlog zašto ih modne insajderice obožavaju. Crne, smeđe i tamnocrvene varijante posebno se ističu kao najpoželjniji izbor za ljetne dane.

Pull and Bear - 35,99 €

Zara - 29,95 €

Jelly sandale ponovno su cool

Jelly cipele možda bude nostalgiju za djetinjstvom, ali ove sezone vraćaju se u znatno stylish verziji. Modni brendovi reinterpretirali su ih kroz prozirne materijale, modernije krojeve i chic detalje pa danas djeluju razigrano, ali vrlo trendi. Upravo taj pomalo “ružan”, ali zabavan izgled ono je što ih čini zanimljivima. Najbolje funkcioniraju kao kontrast jednostavnim outfitima – primjerice uz bijelu košulju, laneni komplet ili minimalističku haljinu.

H&M - 19,99 €

H&M - 39,99 €

Zara - 19,95 €

Crvene balerinke kao statement detalj

Balerinke su već nekoliko sezona među vodećim trendovima, a ovog ljeta posebno se izdvajaju modeli u crvenoj boji. Dovoljno su efektne da podignu i najjednostavniju kombinaciju, ali i dalje dovoljno klasične da ih možete nositi svakodnevno. Popularni su modeli od mekane kože, s elegantnijim izrezima i profinjenijim siluetama. Uz traperice, bijele haljine ili poslovne hlače djeluju chic bez previše truda.

Arket - 149 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Boho sandale vraćaju opuštenu estetiku

Boho estetika ponovno dominira modnom scenom, a s njom su se vratile i sandale od brušene kože, s metalnim detaljima, remenčićima i pomalo retro vibrom. Ovakvi modeli savršeno pristaju uz lepršave haljine, lanene komade i oversized košulje, a cijelom outfitu daju dojam neopterećenosti i ljetne nonšalancije. Posebno su popularne crne, smeđe i karamel nijanse koje se lako kombiniraju uz gotovo sve što već imate u ormaru.

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Jazz cipele neočekivani su hit ljeta

Možda najneočekivaniji trend među ravnim cipelama su takozvane jazz cipele inspirirane plesnom obućom. Riječ je o mekanim kožnim modelima na vezanje koji izgledaju vrlo jednostavno, ali istovremeno cool i pomalo edgy. Nakon što su se pojavile na modnim pistama, brzo su osvojile street style scenu, a modne tražilice bilježe ogroman porast interesa za ovim modelima. Nose se uz široke hlače, bermude i minimalističke outfite te savršeno odgovaraju estetici tihog luksuza koja i dalje dominira trendovima.

COS - 119 €