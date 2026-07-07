Vrijeme je za pametnu kupnju: Ovo su najbolje cipele koje smo pronašli na sniženju

Ako postoji komad u koji se tijekom sezonskih sniženja zaista isplati investirati, onda su to kvalitetne cipele. Aktualna high street ponuda donosi pregršt odličnih modela za svaki stil i prigodu, a mi smo izdvojili favorite koje vrijedi dodati u garderobu

Ljetna sezonska sniženja u punom su jeku, a upravo je sada pravo vrijeme za promišljenu kupnju komada koji će se nositi godinama. Dok su trendovski odjevni komadi uvijek primamljivi, kvalitetna obuća jedna je od onih investicija koje se dugoročno svakako isplate. Bez obzira tražite li udobne sandale za ostatak ljeta, elegantne mokasinke za poslovne kombinacije ili klasične salonke koje će biti jednako nosive i tijekom jeseni, aktualna sniženja donose pregršt odličnih prilika.

U kolekcijama omiljenih high street brendova mogu se pronaći modeli za gotovo svaki stil i prigodu, a brojni kvalitetni komadi sada su dostupni po znatno povoljnijim cijenama. Upravo zato sezonska sniženja idealan su trenutak za osvježavanje kolekcije obuće bez kompromisa kada su u pitanju kvaliteta, dizajn i udobnost.

Od minimalističkih kožnih sandala i elegantnih natikača do bezvremenskih mokasinki, balerinki i salonki, izbor je ove sezone uistinu bogat. Neutralne nijanse i klasične siluete i dalje dominiraju ponudom, no ne nedostaje ni modela u trendovskim bojama, s efektnim detaljima ili modernim dizajnom koji će podići i najjednostavniju kombinaciju.

Ako razmišljate o kupnji novih cipela, sada je pravo vrijeme da iskoristite odlične popuste i pronađete par koji ćete nositi dulje od jedne sezone. U nastavku donosimo izbor naših favorita sa sezonskog sniženja iz trgovina poput Manga, Zare i Massimo Duttija - modele koji spajaju stil, kvalitetu i odličnu cijenu.

Mango - 25,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 25,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 25,99 €