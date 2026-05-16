Blista poput dragulja: Victoria Swarowski obara u smaragdnoj haljini

Victoria je nasljednica carstva kristala, no još kao mlada djevojka započela je svoju vrlo bogatu i šaroliku karijeru

Victoria Swarovski zablistala je kao jedna od voditeljica Eurosonga 2026. u glamuroznoj zelenoj haljini koja je savršeno odgovarala spektakularnoj atmosferi natjecanja u Beču.

Bogata nasljednica nosi usku, svjetlucavu večernju toaletu u smaragdno zelenoj nijansi, potpuno prekrivenu kristalima i šljokicama koje reflektiraju svjetla pozornice. Haljina prati liniju tijela i naglašava elegantnu siluetu, dok duboki dekolte i tanke naramenice daju dozu holivudskog glamura.

Posebno je upečatljiv način na koji se materijal presijava pod reflektorima, gotovo poput dragulja, što nije slučajno jer Victoria dolazi upravo iz obitelji Swarovski, najpoznatije po luksuznim kristalima. Mnogi fanovi Eurosonga na društvenim mrežama komentirali su da je izgledala “kao živi dijamant”, a njezina modna kombinacija odmah je postala jedna od glavnih tema večeri.

Tko je Victoria Swarowski?

Victoria je austrijska pjevačica, televizijska voditeljica, model i poduzetnica, a rođena je 1993. godine u Innsbrucku. Javnosti je poznata kao nasljednica slavnog Swarovski carstva kristala, ali posljednjih godina izgradila je i vlastitu karijeru izvan obiteljskog prezimena. Glazbom se počela baviti vrlo mlada, a već sa 17 godina potpisala je ugovor sa Sony Musicom. Širu publiku osvojila je pjesmom “One in a Million”, a kasnije i nastupima na njemačkoj televiziji.

Veliku popularnost stekla je nakon pobjede u njemačkom showu “Let’s Dance” 2016. godine. Upravo ju je taj projekt pretvorio u TV zvijezdu, a od 2018. postala je i jedna od voditeljica emisije. Osim televizije, okušala se u modi i beauty industriji te pokrenula vlastiti kozmetički brend Orimei Beauty. Mediji često ističu kako je Victoria uspjela izaći iz sjene obiteljskog biznisa i stvoriti vlastiti imidž glamurozne, ali ambiciozne poslovne žene.

Kad je riječ o privatnom životu, Victoria je godinama bila u braku s investitorom Wernerom Mürzom, no par se razveo 2022. Danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bulla i jednim od najbogatijih Europljana. Njihova veza često puni europske tabloide jer se radi o spoju dviju iznimno bogatih i poznatih austrijskih obitelji. Ipak, par svoj odnos uglavnom drži podalje od javnosti.