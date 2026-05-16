Lelek zapjevale u finalu Eurosonga 2026.: Oduševile su moćnim nastupom

Naše predstavnice na Eurosongu nastupile su 13. po redu i potpuno izdominirale

U tijeku je finale 70. Eurosonga, a naše predstavnice, etno-pop sastav Lelek, oduševile su nastupom! Točne u pjevanju, moćnog scenskog nastupa, nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Korina Olivija Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak ovim su nastupom definitivno pokazale da je Hrvatska ove godine s razlogom mnogima među favoritima.

Profimedia

Prije njih nastupili su Švedska, Ukrajina, Njemačka, Luksemburg, Izrael, Litva, Francuska, Italija, Srbija, Finska, Portugal i Armenija.

Prema prognozama, Finska je uvjerljivi favorit. Duo Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom "Liekinheitin" (Bacač plamena) osvojio je publiku spojem moćne violine i pop-rock zvuka. Kladionice im daju oko 44 posto šanse za pobjedu, a popularnosti je pridonijela i posebna dozvola EBU-a da Lampenius violinu svira uživo.

Profimedia

Odmah iza Finske, kao konkurenti ističu se Australija i Grčka. Australska pop zvijezda Delta Goodrem sa svojom baladom "Eclipse" donosi klasični eurovizijski zvuk koji cilja na glasove žirija, dok Grk Akylas s otkačenom pjesmom "Ferto" predstavlja osvježenje i favorita iz sjene. Analitičari ne otpisuju ni Norvešku, čiji Jonas Lovv s rock himnom "Ya Ya Ya" podsjeća na pobjednički Måneskin iz 2021. U krugu favorita spominju se i Francuska te Ujedinjeno Kraljevstvo.