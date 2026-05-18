Brojni poznati na otvorenju it trgovine: Nataša Janjić Medančić u hit boji ovog proljeća

Na adresi Ilica 22 odsad će ljubitelji bezvremenskog, minimalističkog i profinjenog stila moći naći sve za svoj ormar. Renomirani talijanski brend Falconeri otvorio je vrata prve hrvatske poslovnice i na ekskluzivnoj lokaciji u samom centru metropole predstavio proljetno – ljetnu kolekciju koja će tek zavladati ulicama Zagreba.

Nataša Janjić, Anita Dujić, Antonija Stupar Jurkin, Edita Misirić, Ivana Pavić, Irma Dragičević, Rita Rumora i brojni drugi modni insajderi naše scene imali su priliku biti prvi gosti novootvorene trgovine čiji interijer odiše minimalizmom i toplinom, reflektirajući filozofiju brenda koja se temelji na vrhunskim prirodnim materijalima i vrhunskoj talijanskoj izradi. U interijeru koji svakim detaljem čini običnu kupovinu autentičnim iskustvom „tihog luksuza“, okupljeni su uživali u DJ ritmovima i posebnim performansom violinistice.

No ono najvažnije, upoznali su legendarni 'Pure Cashmere', vlakno iznimne mekoće i kvalitete koje Falconeri nabavlja izravno iz Mongolije, a prerađuje u vlastitim pogonima u Italiji. Osim toga, kupci i zaljubljenici u brend konačno će moći u glavnom gradu isprobati najpopularnije ultralight i ultrasoft pulovere, elegantne kardigane, ali i komade iz nove kolekcije koji kombiniraju svilu, pamuk i lan.

Nudeći ljubiteljima mode direktan pristup kolekcijama koje spajaju tradiciju i suvremeni dizajn, Falconeri je itekako nedostajao domaćem tržištu. Fokus je na kvaliteti materijala i savršenom kroju, a ne na velikim logotipima. Upravo ta diskretna elegancija čini brend sve prisutnijim izborom među onima koji cijene kvalitetu ispred prolazne mode, a brojni gosti ostali su oduševljeni koliko se lako kombinira – od ležernih dnevnih varijanti do elegantnih večernjih izdanja.