Hrabro ili neukusno? Francuska pjevačica na crvenom tepihu pokrila grudi lancima

Ana Ivančić
18. svibnja 2026.
Profimedia
Na filmskom festivalu u Cannesu mogle su se vidjeti prekrasne haljine, ali i ova neobična, golišava kreacija

Francuska glumica i pjevačica Camelia Jordana privukla je veliku pažnju na

zahvaljujući jednom od najneobičnijih modnih izdanja večeri. Na premijeri filma "Carmen, l'oiseau rebelle" pojavila se u dramatičnoj kombinaciji koja je spajala visoku modu, nakit i elemente performansa.

Profimedia

Najveći fokus bio je na njezinu gornjem dijelu stylinga. Umjesto klasične haljine ili topa, Camelia je nosila slojevitu konstrukciju od srebrnih lanaca, kristala i metalnih ukrasa koji su prekrivali njezine grudi. Donji dio kombinacije činila je velika crna suknja bogatog volumena s dramatičnim naborima i teksturom. 

Njezino izdanje odmah je izazvalo podijeljene reakcije. Dok su jedni hvalili hrabrost i originalnost stylinga, drugi su komentirali kako je kombinacija previše ekstravagantna čak i za Cannes, festival poznat po modnim eksperimentima. No jedno je sigurno -  Camelia je uspjela postići da se priča o njezinom looku.

